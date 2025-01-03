Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».18 комментариев
Южнокорейские силовики прибыли арестовать президента Юн Сок Еля
Правоохранители в Южной Корее прибыли арестовать президента Юн Сок Еля по делу о мятеже
Южнокорейские правоохранительные органы прибыли в резиденцию президента Юн Сок Еля с целью его ареста по ордеру, выданному в рамках расследования дела о мятеже, сообщает «Ренхап».
У резиденции Юн Сок Еля продолжают оставаться его сторонники. Накануне они организовали массовый митинг в поддержку президента, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента, обвинив его в организации мятежа и превышении полномочий, а в конце декабря южнокорейский суд выдал ордер на арест Юн Сок Еля.