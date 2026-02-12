Ученые сообщили о воздействии корональной дыры на Землю через несколько дней

ИКИ РАН сообщил о формировании корональной дыры, способной повлиять на Землю

Tекст: Мария Иванова

Новая корональная дыра, очертания которой только что сформировались на Солнце, может начать влиять на Землю примерно через три-четыре дня, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Пока геомагнитная обстановка остается спокойной: в течение последних суток наблюдались только короткие слабые возмущения, а скорость солнечного ветра лишь незначительно превышена.

По словам ученых лаборатории, «на Солнце более-менее сформировались очертания новой корональной дыры, которая, однако, сможет начать воздействовать на Землю только дня через 3-4». Эксперты добавляют, что февраль пока остается геомагнитно спокойным, особенно на фоне бурного января.

Вспышечная активность также удерживается на умеренно повышенном уровне, при этом большинство вспышек происходит в области 4366. Группа солнечных пятен в этой зоне уже скрылась за горизонтом, и ученые ожидают, что до конца суток количество вспышек заметно снизится. За сутки в области 4366 зафиксировано 71 событие класса M и X, что на семь больше, чем во второй по активности зоне – 3664.

Астрономы подчеркивают, что ближайшие дни на Солнце обещают быть спокойными: вероятность новых крупных событий невелика, а общая динамика солнечной активности идет на спад.

Напомним, накануне ученые заявили, что солнечная активность в ближайшее время начнет снижаться до минимума.

В январе на Земле зафиксировали рекордное число магнитных бурь.

На этой неделе лаборатория ИКИ РАН предупредила о возможных слабых магнитных бурях.