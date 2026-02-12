Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.11 комментариев
Очертания новой корональной дыры на Солнце сформировались и могут начать воздействовать на Землю через три-четыре дня, что повысит вероятность геомагнитных возмущений, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Новая корональная дыра, очертания которой только что сформировались на Солнце, может начать влиять на Землю примерно через три-четыре дня, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Пока геомагнитная обстановка остается спокойной: в течение последних суток наблюдались только короткие слабые возмущения, а скорость солнечного ветра лишь незначительно превышена.
По словам ученых лаборатории, «на Солнце более-менее сформировались очертания новой корональной дыры, которая, однако, сможет начать воздействовать на Землю только дня через 3-4». Эксперты добавляют, что февраль пока остается геомагнитно спокойным, особенно на фоне бурного января.
Вспышечная активность также удерживается на умеренно повышенном уровне, при этом большинство вспышек происходит в области 4366. Группа солнечных пятен в этой зоне уже скрылась за горизонтом, и ученые ожидают, что до конца суток количество вспышек заметно снизится. За сутки в области 4366 зафиксировано 71 событие класса M и X, что на семь больше, чем во второй по активности зоне – 3664.
Астрономы подчеркивают, что ближайшие дни на Солнце обещают быть спокойными: вероятность новых крупных событий невелика, а общая динамика солнечной активности идет на спад.
Напомним, накануне ученые заявили, что солнечная активность в ближайшее время начнет снижаться до минимума.
В январе на Земле зафиксировали рекордное число магнитных бурь.
На этой неделе лаборатория ИКИ РАН предупредила о возможных слабых магнитных бурях.