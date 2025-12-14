Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.37 комментариев
В Херсонской области из-за аварии нарушено электроснабжение более 10 округов
Аварийные отключения электричества в 13 муниципальных округах Херсонской области вызваны аварийными работами, сообщили в Telegram-канале «Херсонэнерго».
«Приостановка связана с выполнением аварийно восстановительных работ. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Проведение работ необходимо для дальнейшего обеспечения подачи электроэнергии», – сказано в сообщении.
Там указано, что электроснабжение было нарушено в Скадовском, Голопристанском, Алешкинском, Геническом, Чаплынском, Каланчакском, Каховском, Новокаховском, Ивановском, Новотроицком, Горностаевском, Верхнерогачикском и Великолепетихском округах, отмечает ТАСС.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти на Украине сообщили о повреждении объектов энергетики в Одесской области. Два района Николаевской области остались без электроэнергии. Также стало известно, что на Украине остались без электроснабжения более 1 млн абонентов.