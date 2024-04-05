Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
Посетителей ТРЦ в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании
В торговом центре Москвы эвакуировали около 300 человек из-за сообщения о минировании
В столичном торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Алтуфьевский» проводят эвакуацию посетителей после поступившего сообщения об угрозе взрыва, сообщил источник в оперативных службах.
В целях безопасности ведется эвакуация людей, на улицы из здания вышли около 300 человек, сообщил собеседник ТАСС.
Информацию о минировании проверяют, на месте работают специалисты.