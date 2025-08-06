Tекст: Дмитрий Зубарев

Малайзия является надежным и проверенным временем партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы, подготовленные пресс-службой Кремля ко встрече Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом. В документе Малайзия названа авторитетным членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и одним из лидеров мусульманского мира.

В среду Владимир Путин проведет переговоры с верховным правителем Малайзии, который прибыл в Россию с государственным визитом по приглашению российского лидера. В Кремле подчеркнули, что две страны имеют близкие или совпадающие позиции по многим актуальным проблемам мировой и региональной повестки.

Россия и Малайзия активно сотрудничают на площадке ООН и в других многосторонних форматах, что делает взаимодействие между государствами особенно эффективным. Пресс-служба Кремля отмечает, что обе страны выступают за укрепление сотрудничества в различных сферах и обсуждают дальнейшие шаги по развитию двусторонних отношений.

В материалах ко встрече отдельно отмечено, что Россия и Малайзия рассматривают БРИКС как уникальную площадку для согласования интересов стран мирового большинства. В 2024 году, в период российского председательства, Малайзия получила статус государства-партнера объединения, что усилило ее возможности для многостороннего сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Рособоронэкспорт» анонсировал показ истребителя Су-57Э на выставке в Малайзии. Российская авиакомпания проявила интерес к организации туристических рейсов в Малайзию.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим ранее пригласил президента России Владимира Путина посетить страну.