Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Южной Кореи

Американист сравнил протесты в Миннеаполисе с погромами BLM в 2020 году

Американист Дудаков: Протесты в Миннеаполисе усиливают позиции Демпартии

Tекст: Анастасия Куликова

«Большинство американцев негативно воспринимают активность миграционной и таможенной полиции (ICE), а доля тех, кто выступает за ликвидацию этого агентства, приближается к 50%», – отметил американист Малек Дудаков, сославшись на опросы общественного мнения. Он указал, что демократы пытаются воспользоваться недовольством населения.

Так, в крупных американских мегаполисах, где у власти «ослы», депортационные рейды саботируются. А истеблишмент Демпартии открыто поддерживает протесты, в том числе в Миннеаполисе, против действий ICE, напомнил собеседник. «Во всей красе повторяется ситуация с погромами BLM (Black Lives Matter) 2020 года», – акцентировал политолог.

По его оценкам, в этом и состоит стратегия демократов на 2026 год: «устраивать сценарий квазицветной революции внутри Америки, постоянно поддерживать нестабильность для того, чтобы заставлять Дональда Трампа отвлекать внимание и силы на внутреннюю хаотичную обстановку». Как полагает Дудаков, ситуация в Миннеаполисе станет «лакмусовой бумажкой того, что будет дальше ждать миграционные планы главы Белого дома».

«Если демократы и протестующие возьмут верх, то это обернется полным провалом всей миграционной политики нынешней администрации. Более того, Демпартия усилит свои позиции на выборах в Конгресс», – прогнозирует эксперт. Он также обратил внимание на конфликт между местной властью и федеральным центром.

«В той же Миннесоте и полиция, и нацгвардия помогают протестующим, но не федеральным агентам. Ситуация будет лишь усугубляться», – считает аналитик. При этом, добавил Дудаков, для Трампа это некстати. «Летом в США пройдут большие празднования по случаю 250-летия со Дня независимости, а также чемпионат мира по футболу. Если на фоне будут проходить массовые акции, то всему миру будет продемонстрировано «возрождение золотого века Америки», – заключил Дудаков.

В минувшие выходные в Миннеаполисе на Николетт-авеню агенты иммиграционной таможенной службы застрелили 37-летнего местного жителя Алекса Джеффри Претти. Мужчина работал медбратом отделения интенсивной терапии больницы для ветеранов, сообщает NBC News.

Министерство внутренней безопасности США (DHS) заявило, что трагедия произошла, когда силовики проводили в этом районе «целенаправленную операцию против нелегального иммигранта, разыскиваемого за насильственное нападение».

«К сотрудникам пограничного патруля подошел человек с 9-мм полуавтоматическим пистолетом. Правоохранители попытались его разоружить, но он оказал яростное сопротивление. В итоге один из офицеров открыл оборонительный огонь, опасаясь за себя и жизни коллег», – говорится в заявлении DHS.

Ведомство опубликовало фото заряженного пистолета Претти с двумя дополнительными полными магазинами. Министерство указало, что оружие было «готово к применению». По словам замглавы аппарата Белого дома Стивена Миллера, Претти «пытался совершить покушение на сотрудников федеральных правоохранительных органов».

Позднее в Сети появились ролики, снятые с разных ракурсов, которые, как отмечают пользователи, ставят под сомнение версию событий, представленную федеральными властями. Из видео следует, что инцидент начался из-за того, что Претти хотел помешать силовику напасть на одного из протестующих. После этого американец начал доставать какой-то предмет из-за ремня, но тут же оказался прижат к асфальту несколькими правоохранителями.

Они около минуты били его руками и ногами. Затем один из агентов достал свой пистолет и выстрелил в лежащего. Против других участников инцидента федеральные сотрудники применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После убийства федеральные агенты перекрыли улицы в радиусе километра. Также на место происшествия прибыли сотрудники ФБР на бронированных автомобилях.

Губернатор штата Тим Уолц назвал версию Белого дома абсурдной. «Миннесота сыта по горло. Это отвратительно. Президент должен прекратить эту операцию. Он обязан вывести отсюда тысячи жестоких, неподготовленных офицеров. Немедленно», – сказал Уолц.

Его позицию осудил Дональд Трамп. «Мэр и губернатор своей напыщенной, опасной и наглой риторикой разжигают мятеж! Дайте нашим патриотам из ICE делать их дело. 12 тыс. нелегальных иностранцев-преступников, многие из которых склонны к насилию, арестованы и вывезены из Миннесоты. Если бы они оставались там, вы бы увидели нечто намного худшее, чем происходит сейчас!» – написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Бывший президент Барак Обама и его жена Мишель назвали смерть Претти «душераздирающей трагедией». «Это должно стать тревожным сигналом для каждого американца, независимо от партийной принадлежности, о том, что многие из наших основных национальных ценностей все чаще подвергаются нападкам», – отметили они.

Демократы заявили, что тактика ICE направлена на «запугивание, преследование, провокации и создание опасности для жителей крупного американского города». Они также призвали «каждого американца черпать вдохновение из волны мирных протестов в Миннеаполисе и других частях страны».

Экс-президент Билл Клинтон назвал происходящее «ужасным». «За всю жизнь у нас бывает лишь несколько моментов, когда принимаемые решения и совершаемые действия будут определять нашу историю на долгие годы вперед. Это один из них», – подчеркнул он. По его словам, «ответственные лица лгут общественности и призывают ее не верить своим глазам».

На этом фоне стало известно о планах демократов в Сенате заблокировать масштабный пакет мер по финансированию правительства из-за вопросов к выделению средств на деятельность ICE. Такое обещание дал лидер меньшинства в верхней палате Конгресса Чарльз Шумер (представитель штата Нью-Йорк).