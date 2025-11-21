Суд приговорил чемпионку Украины к 19 годам лишения свободы за диверсии

Tекст: Дарья Григоренко

Женщина признана виновной сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая государственную измену, участие в террористической организации, подготовку к теракту и совершение диверсий, передает ТАСС.

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что Лемещенко сотрудничала с украинскими спецслужбами и совершала диверсии в различных регионах России. Суд установил ее причастность к изготовлению и хранению взрывчатки, а также прохождению обучения с целью осуществления террористической и диверсионной деятельности.

В официальном сообщении подчеркивается: «С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил 42-летнюю Юлию Лемещенко к 19 годам лишения свободы, со штрафом 1 млн рублей». Приговор уже вступил в законную силу.

Лемещенко, которая явлется обладателем титула чемпионки Украины по пауэрлифтингу, проходит по делу как одна из четырех женщин, о задержании которых ФСБ сообщила в феврале. Их выявили в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону и подозревают в подготовке атак на высокопоставленных военных Минобороны России и объекты топливно-энергетического комплекса. По данным ФСБ, все фигурантки прошли на Украине специальную подготовку – обучались стрельбе, работе со взрывчатыми веществами, сборке СВУ, управлению беспилотниками и методам ухода от наблюдения. При обысках, как заявляет ведомство, были изъяты взрывчатка, химические прекурсоры, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ и средства связи с кураторами.

По данным следствия, Лемещенко – гражданка России, но с 2014 года жила на Украине и после начала СВО примкнула к «Легиону “Свобода России”» (организация признана террористической и запрещена в РФ). По версии обвинения, спортсменка вернулась в Россию, где провела диверсию, подорвав опоры ЛЭП в Санкт-Петербурге, а затем отправилась в Воронеж, чтобы готовить покушение на одного из высокопоставленных российских офицеров. По информации прокуратуры, она собрала самодельное взрывное устройство, однако была задержана до реализации задуманного преступления.

Ранее сообщалось, что житель Камчатского края был приговорен к 18 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации и подготовку терактов против военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд назначил обвиняемому 25 лет лишения свободы за подрыв автомобиля офицера Минобороны. Суд также приговорил россиянку к длительному сроку за передачу данных о системе ПВО в Новороссийске украинским военным. ФСБ раскрыла новый способ вербовки граждан России спецслужбами Украины.