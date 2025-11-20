За подрыв авто офицера Минобороны суд назначил обвиняемому 25 лет

Суд вынес приговор по теракту в отношении офицера Минобороны по заданию СБУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Второй западный окружной военный суд в Москве приговорил Евгения Серебрякова к 25 годам лишения свободы со штрафом в миллион рублей. Из этого срока пять лет он проведет в тюрьме, остальное время в колонии строгого режима, огласил судья. Прокурор требовал назначить срок 28 лет, однако суд счел возможным назначить меньший срок, передает РИА «Новости».

Серебряков признал вину в подготовке и совершении теракта, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ. По версии следствия, он действовал по заданию кураторов из СБУ, которые пообещали привести взрывное устройство в действие только при отсутствии посторонних лиц в машине и заверяли, что результат приведет к окончанию спецоперации на Украине. Защита утверждала, что обвиняемый стал жертвой обмана и манипуляций украинских спецслужб и просила минимального наказания.

Утром 24 июля 2024 года на улице Синявинской взорвался автомобиль, в результате чего пострадали два человека – офицер Минобороны России и его супруга. По данным МВД, взрыв произошел из-за детонации самодельного устройства, заложенного и собранного Серебряковым с помощью СБУ. На момент возбуждения дела он находился в международном розыске и был задержан в Турции, после чего экстрадирован в Москву.

Серебряков на следствии рассказал, что начал самостоятельно сотрудничать со спецслужбами Украины в 2023 году. Он готовил теракт, следил за сотрудником СК России, но по изменившемуся плану целью стал полковник Минобороны. Для подготовки теракта он получал компоненты взрывчатки через тайники, хранил их в лесу и перепрятывал части в различные места. Взрывчатку привели в действие дистанционно, когда Серебряков уже покинул страну.

В результате покушения пострадавший офицер получил тяжкий вред здоровью, его жена – средний. За совершенное преступление Серебрякову пообещали десятки тысяч долларов и украинский паспорт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, писатель Захар Прилепин заявил, что у киевских властей есть действующие планы по ликвидации большого списка «врагов Украины».

Ранее Южный окружной военный суд признал Андрея Сереженко виновным в организации взрыва машины начальника УСИН по Херсонской области и назначил ему 17 лет лишения свободы.

В Курской области возбудили уголовное дело против украинских боевиков за подрыв гражданского автомобиля.









