Осужден фигурант дела о подрыве авто главы УСИН Херсонской области

Tекст: Мария Иванова

Южный окружной военный суд приговорил Андрея Сереженко к 17 годам лишения свободы за участие в подрыве автомобиля начальника УСИН по Херсонской области Евгения Соболева, передает ТАСС.

Представитель суда сообщил: «17 июня 2022 года, находясь в Херсоне, участник преступного сговора продемонстрировал Сереженко незаконно хранившееся у него взрывное устройство, предложив с его помощью совершить подрыв автомобиля начальника УСИН по Херсонской области, на что подсудимый согласился».

Суд признал Сереженко виновным по п. «а» ч. 3 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 361 УК РФ – речь идет о незаконном обороте взрывчатых веществ и акте международного терроризма. Осужденный проведет первые два года в тюрьме, затем – в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

По данным следствия, летом 2022 года Сереженко был вовлечен неустановленными лицами, не согласными с проведением спецоперации на Украине, в преступный заговор. 18 июня 2022 года он доставил исполнителя на место, где во время движения машины с потерпевшим и сопровождающими был совершен подрыв. В результате теракта глава УСИН получил тяжелые травмы, а жизни других людей оказались под угрозой.

После совершения преступления Сереженко оказал помощь исполнителю, в том числе медицинскую, и помог ему скрыться. Уже в июле 2022 года сотрудники ФСБ России задержали Сереженко и еще одного подозреваемого – Олега Пронько, после чего были получены признательные показания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, террористы совершили покушение на главу херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева с использованием взрывного устройства.

Позднее в Херсоне задержали двух подозреваемых, которые признались в действиях по приказу главного управления разведки минобороны Украины. Затем в Херсонской области правоохранители задержали еще одного члена группы, причастной к покушению, у которого нашли гранатометы.