ФСБ задержала подозреваемых в покушении на главу херсонского УСИН

Задержаны двое херсонцев, подозреваемые в покушении на главу управления службы исполнения наказаний (УСИН) Херсонской области Евгения Соболева, они признались, что действовали по приказу главного управления разведки минобороны Украины.

Задержание провели сотрудники ФСБ, они задержали двух жителей Херсона – Андрея Сереженько и Олега Пронько, оба задержанных дали признательные показания, передает ТАСС.

«Покушение готовилось на начальника ИК № 90 Соболева. Знакомый, который живет недалеко от меня, Василий Библенко сказал, что ему приказали проследить за ним, во сколько он выезжает на работу, во сколько приезжает, на чем. Через неделю [Библенко] сказал, что пришло задание: [Соболева] нужно взорвать. Для этого привезли взрывное устройство – направленная мина зеленого цвета чуть выпуклой формы», – сказал Сереженько.

По его словам, он выбрал вместе со знакомым место для установки самодельного взрывного устройства на выезде со двора под деревом. В момент выезда Соболева Библенко привел в действие СВУ.

Библенко получил осколочное ранение в левую ногу, он обращался за медпомощью к бывшему акушеру-гинекологу. Врача помог найти еще один подельник Олег Пронько.

Сам Пронько пояснил, что до подрыва предварительно осматривал место преступления. «Просто просили узнать, как обстановка. По поводу самого взрыва никто меня не посвящал. Со мной связались люди из ГУР Украины и просили узнать обстановку. Я обходил вокруг, осмотрел, сделал несколько фотографий и отправил куратору с псевдонимом Джейсон Хард», – сказал он.

После преступления, по словам задержанных, Библенко уехал на машине вместе с сотрудницей полиции Украины в сторону подконтрольной Киеву части территории Запорожской области.

Напомним, в середине июня было совершено покушение на главу Херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева, использовалось взрывное устройство. Соболев находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.