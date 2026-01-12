Министр обороны Франции объявила о начале добровольного набора в ВС

Министр обороны Франции заявила о начале добровольного набора в вооруженные силы

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, набор в первую когорту добровольцев начинается с 12 января 2026 года, передает РИА «Новости». Она выступила с соответствующим заявлением на пресс-конференции в министерстве обороны, трансляция которой велась на странице ведомства в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

Поддержку новой программе выразил и начальник генерального штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон. Он отметил, что служба будет проходить исключительно на территории Франции – как в европейской части страны, так и в заморских департаментах.

«Выбрать национальную добровольную военную службу – значит, участвовать в защите наших граждан и страны на территории Франции», – подчеркнул генерал.

В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон объявил о запуске добровольной военной службы для молодежи Франции.

Ранее он заявил, что Франция рассматривает возможность отправки нескольких тысяч военных на Украину после завершения конфликта, но они не будут вовлечены в боевые действия.