Китай запустил транспортный дрон «Тяньма-1000» большой грузоподъемности

Tекст: Денис Тельманов

Испытательный полет транспортного беспилотника «Тяньма-1000» прошел успешно, передает Синьхуа.

В сообщении агентства говорится, что все летные параметры аппарата подтвердили его надежность и соответствие заявленным характеристикам. Беспилотник разработан компанией Xi'an Aisheng Technology Group при поддержке государственной корпорации Norinco.

«Беспилотный летательный аппарат "Тяньма-1000" успешно завершил первый испытательный полет 11 января, все летные параметры показали отличные результаты, что свидетельствует о полном успехе первого полета», – отмечается в публикации. Дрон способен подниматься на высоту до 8 тыс. метров, его взлетно-посадочная дистанция составляет менее 200 метров, а максимальная дальность полета достигает 1,8 тыс. километров.

По информации агентства, аппарат отличается недорогой стоимостью и возможностью выполнять полеты на средних высотах, включая эксплуатацию в сложных горных районах. Он может быстро переключаться между режимами транспортировки и сброса грузов, что делает его универсальным для различных задач.

Грузоподъемность дрона сопоставима с массой легкового автомобиля, а модульная конструкция грузового отсека позволяет оперативно адаптироваться к разным типам перевозок. Среди возможных применений – доставка продовольствия и медикаментов в труднодоступные регионы Китая.

