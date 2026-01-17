Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.28 комментариев
Минпросвещения предложило законопроект по введению оценки за поведение в школе
Минпросвещения представило законопроект о введении оценки за поведение в школе
Минпросвещения России представило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов законопроект по введению оценки за поведение в школах.
«Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся», – сказано в документе.
Там указано, что классный руководитель выставляет оценку за поведение ученика, учитывая мнение других педагогов и администрации школы.
Минпросвещения подчеркивает, что новая мера станет дополнительным инструментом дисциплинарного воздействия и мотивации школьников к соблюдению установленных правил.
Система оценивания поведения школьников тестируется с 1 сентября 2025 года, пилотный проект запущен в 84 образовательных организациях, расположенных в Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областях, ЛНР, Чечне и Мордовии.
В ведомстве подчеркивают, что ученики обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать занятия, готовиться к ним и выполнять задания педагогов. При этом им запрещено использовать мобильные телефоны на уроках, кроме экстренных случаев при угрозе жизни и здоровью.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, председатель СПЧ Валерий Фадеев предложил сделать неудовлетворительную оценку за поведение серьезным наказанием для школьников, вплоть до исключения.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с инициативой ввести наказание за оскорбления в адрес педагогов, аналогичное ответственности за оскорбление власти. В декабре Минпросвещения представило новую инструкцию для руководства школ и колледжей, которые помогут бороться предотвращать разногласия и конфликты коллективе.