РБК сообщил о новых инструкциях по разрешению конфликтов в школах

Tекст: Катерина Туманова

Минпросвещения утвердило пять этапов действий для руководства образовательных учреждений в конфликтных ситуациях. Каждый этап должен занимать один-три дня: сначала информация о проблеме поступает к директору, устанавливаются факты, назначаются ответственные, может подключаться полиция, сообщает РБК.

На втором этапе выявляются детали конфликта, опрашиваются участники, при необходимости с участием психологов, определяется виновный. Если ситуация не решается, школьным руководителям рекомендуется обратиться в специальную комиссию по урегулированию споров между участниками образовательного процесса, которая есть в каждой школе и вузе.

После подключается комиссия, которая рассматривает документы и выносит письменное решение. На четвертом этапе выполнение решения контролируется директором или ответственными за это лицами. В случае несогласия участников, апелляция может быть подана в региональную комиссию либо в суд, следственным органам или в вышестоящие учебные инстанции.

Документ содержит дополнительные рекомендации: просвещать педагогов и учащихся о правовой культуре, использовать медиацию, обеспечивать психологическое сопровождение всех сторон и следить за конфликтами интересов. Важным пунктом названа профилактика интриг, слухов, сплетен, проявлений нечестности и подлости среди сотрудников.

Рекомендуется своевременно выявлять несовершеннолетних и семьи в социально опасном положении, вести профилактическую работу с родителями, детьми и их представителями.

Инструкция была одобрена Советом по защите чести педагогов в декабре с участием министра Сергея Кравцова и введена из-за роста числа атак в российских школах.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, председатель СПЧ Валерий Фадеев предложил сделать неудовлетворительную оценку за поведение серьезным наказанием для школьников, вплоть до исключения.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с инициативой ввести наказание за оскорбления в адрес педагогов, аналогичное ответственности за оскорбление власти. В российских школах провели уроки по разрешению конфликтов.