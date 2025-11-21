Жителя Камчатки осудили на 18 лет за подготовку терактов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тихоокеанский флотский военный суд признал жителя Камчатского края виновным в совершении преступлений террористической направленности и приговорил его к 18 годам лишения свободы, сообщает РИА «Новости». Первые три года мужчина проведет в тюрьме, оставшиеся – в колонии строгого режима.

В пресс-службе регионального УФСБ уточнили, что осужденный 1988 года рождения принимал участие в деятельности запрещенной украинской организации. Он сотрудничал с куратором через Telegram и создавал пропагандистский видеоролик по его поручению.

По информации УФСБ, мужчина намеревался совершить теракты против военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Для этого он получил и изучал инструкцию по изготовлению взрывного устройства.

Апелляционный военный суд оставил вынесенное наказание без изменений. Кроме того, осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с интернет-публикациями, в течение двух лет после освобождения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд назначил обвиняемому 25 лет лишения свободы за подрыв автомобиля офицера Минобороны. Суд также приговорил россиянку к длительному сроку за передачу данных о системе ПВО в Новороссийске украинским военным. ФСБ раскрыла новый способ вербовки граждан России спецслужбами Украины.