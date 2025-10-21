С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Кремль сообщил о предстоящей встрече Путина с главой Росприроднадзора
Президент Владимир Путин намерен обсудить с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой реализацию национальных проектов в сфере экологии и вопросы охраны окружающей среды, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, президент России Владимир Путин сегодня проведет встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой, передает ТАСС.
Песков отметил: «Путин работает в Кремле. Сегодня у него день насыщенный, много внутренних совещаний. Будет сегодня среди других у него с докладом глава Росприроднадзора Светлана Радионова».
Он подчеркнул значимость деятельности ведомства, указав, что вопросы экологии и реализация национальных проектов в этой сфере всегда были и остаются приоритетом для президента.
По словам Пескова, по этой теме регулярно проводятся доклады.
