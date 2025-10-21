Кремль сообщил о предстоящей встрече Путина с главой Росприроднадзора

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, президент России Владимир Путин сегодня проведет встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой, передает ТАСС.

Песков отметил: «Путин работает в Кремле. Сегодня у него день насыщенный, много внутренних совещаний. Будет сегодня среди других у него с докладом глава Росприроднадзора Светлана Радионова».

Он подчеркнул значимость деятельности ведомства, указав, что вопросы экологии и реализация национальных проектов в этой сфере всегда были и остаются приоритетом для президента.

По словам Пескова, по этой теме регулярно проводятся доклады.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал закон, разрешающий изымать сельхозземли, заросшие борщевиком.