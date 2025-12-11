Героизм и служение назвали основой российского общества

Политолог Сетов: Каждое поколение в России показывает примеры беззаветного служения

Tекст: Олег Исайченко

«Россия 9 декабря отмечала День Героев Отечества. Наша родина – страна героев. Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, в основе силы нашей нации – глубочайшее уважение к героизму на передовой и в тылу. Это укоренено в сознании россиян. Недаром каждое поколение по-своему демонстрирует примеры беззаветного служения.», – отметил Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог» по GR.

Он напомнил, что, по данным ВЦИОМ, для 52% россиян главным примером героизма остаются военнослужащие. «Но служение – это не только воинский долг. В России ценится созидательный труд во благо общества каждого на своем рабочем месте – волонтеров, социальных работников, полицейских, учителей и ученых», – подчеркнул политолог.

Роман Бумагин, руководитель группы партнерских коммуникаций ФОМ, добавил, что в российском обществе проводятся параллели между Великой Отечественной войной и СВО, и люди чтят всех героев. «В преддверии 9 мая 82% россиян отмечали, что у них были или есть родственники, которые участвовали в ВОВ. Некоторые хранят дома награды, письма, фотографии и другие памятные вещи», – указал он.

Максим Григорьев, член Общественной палаты России, отметил, что спецоперация стала испытанием, в котором проявились мужество и стойкость российских военнослужащих. Наряду с этим он указал на ценность помощи тыла передовой, выполняющей задачи в рамках СВО. «Именно массовое военное добровольчество помогает нам сейчас объединять общество», – считает он, называя это современной формой проявления гражданского героизма.

Также спикер рассказал о создании центра «История СВО», содержащего воспоминания более тысячи участников боевых действий. «Мы в некотором смысле продолжаем традиции комиссии «Академика Минца», которая с 1941 года изучала историю Великой Отечественной воины. Именно желание участвовать в жизни страны и помогать ей – это основной мотиватор участия в спецоперации», – подчеркнул спикер.

По словам Владислава Головина, начальник главного штаба «Юнармии», для пришедших с СВО служение Родине продолжается в тылу через образование, наставничество и созидательную работу. «Важно, чтобы сами ветераны были вовлечены в воспитательный процесс. Детям очень интересно общение с бойцами. Они задают прямые вопросы про ранения, про уничтожения противников», – поделился Герой России. При этом, по его словам, специальные курсы и переподготовка могут помочь ветеранам СВО эффективнее общаться с разными возрастными группами.

Между тем, Данил Абубакиров, зампредседателя движения «Волонтеры-медики» рассказал о работе с ветеранами. «В сообщество входит около 200 тыс. человек во всех регионах России. Мы подготовили всероссийскую программу, направленную на сохранение исторической памяти и развитие гражданской ответственности. Кроме того, наши сотрудники сопровождают пришедших с СВО людей при посещении медицинских учреждений, собирают гуманитарные грузы и помогают медперсоналу», – отметил он.

Региональными практиками помощи героям СВО поделилась и Мария Костюк, губернатор Еврейской автономной области. «Мы подписали соглашение с «Ростехом» и фондом «Защитники Отечества» о создании центра высокотехнологичного протезирования. Также у нас развивается местный проект «Доблесть Хингана», направленный на военно-патриотическое воспитание молодежи и сплочение ее вокруг основной идеи – служения России», – заключила глава региона.