«Единая Россия» подготовила проект мер для скрывающихся от правосудия за границей
Депутаты от партии «Единая Россия» подготовили пакет законопроектов об ограничительных мерах для лиц, скрывающихся за границей от уголовного или административного наказания.
Об этом рассказал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарев, сообщается в Telegram-канале комиссии.
По его словам, законодательная инициатива касается тех, кто признан виновным в совершении уголовных преступлений или административных правонарушений по ряду статей, связанных с нарушениями закона об иноагентах, дискредитацией Вооруженных сил России, призывами к введению санкций, а также участием в деятельности «нежелательных организаций».
Пакет мер предусматривает, в частности, запрет регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, приостановку регистрации прав на недвижимость и водительских удостоверений, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг онлайн, замораживание денежных средств, запрет на дистанционное банковское обслуживание и использование электронной подписи.
Внедрение этих мер будет осуществляться по решению Генерального прокурора России или его заместителя. При этом Генеральная прокуратура будет вести публичный реестр лиц, к которым применяются временные ограничительные меры, и разместит его в интернете в открытом доступе.
Пискарев отметил, что за последние пять лет количество политически мотивированных отказов в экстрадиции из стран НАТО увеличилось, и новые меры должны усилить гарантии неотвратимости наказания. С начала года России было отказано в выдаче 109 преступников, а годом ранее – по 102 аналогичным запросам.