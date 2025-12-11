«Единая Россия» подготовила проект мер для скрывающихся от правосудия за границей

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом рассказал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарев, сообщается в Telegram-канале комиссии.

По его словам, законодательная инициатива касается тех, кто признан виновным в совершении уголовных преступлений или административных правонарушений по ряду статей, связанных с нарушениями закона об иноагентах, дискредитацией Вооруженных сил России, призывами к введению санкций, а также участием в деятельности «нежелательных организаций».

Пакет мер предусматривает, в частности, запрет регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, приостановку регистрации прав на недвижимость и водительских удостоверений, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг онлайн, замораживание денежных средств, запрет на дистанционное банковское обслуживание и использование электронной подписи.

Внедрение этих мер будет осуществляться по решению Генерального прокурора России или его заместителя. При этом Генеральная прокуратура будет вести публичный реестр лиц, к которым применяются временные ограничительные меры, и разместит его в интернете в открытом доступе.

Пискарев отметил, что за последние пять лет количество политически мотивированных отказов в экстрадиции из стран НАТО увеличилось, и новые меры должны усилить гарантии неотвратимости наказания. С начала года России было отказано в выдаче 109 преступников, а годом ранее – по 102 аналогичным запросам.