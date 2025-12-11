Россиян призвали отказаться от поездок в Польшу

Временный поверенный в Польше призвал россиян воздержаться от поездок в страну

Tекст: Тимур Шайдуллин

Гражданам России рекомендуется воздерживаться от поездок в Польшу без крайней необходимости из-за роста русофобских настроений и случаев преследования, заявил временный поверенный в делах России в стране Андрей Ордаш, его слова передает ТАСС.

По словам Ордаша, на территории Польши наблюдаются задержания российских граждан по «совершенно надуманным предлогам», включая обвинения в работе на интересы России.

Он подчеркнул, что поводы для задержаний могут быть самыми незначительными. В частности, буквально за какой-то невинный комментарий в соцсетях, который, может быть, в Польше неверно истолкован, – сказал Ордаш в эфире телеканала «Россия-24». Кроме того, поездки россиян в новые регионы России по запросу Украины могут рассматриваться польскими властями как противоправные действия.

Дипломат также сообщил, что Россия будет добиваться освобождения российского археолога Александра Бутягина, находящегося под стражей в Польше. Ордаш подчеркнул: «Будем добиваться его безусловного освобождения и выезда из Польши».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что россиянам сейчас не стоит посещать Польшу из-за произвола властей этой страны.

Напомним, в четверг польские спецслужбы задержали сотрудника Эрмитажа, археолога Александра Бутягина, по запросу Киева. Украинские правоохранители считают его виновным в незаконных раскопках на территории Крыма.

Представители посольства России посетили Бутягина и поддерживают связь с его адвокатом, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.



