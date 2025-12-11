Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
Россиян призвали отказаться от поездок в Польшу
Временный поверенный в Польше призвал россиян воздержаться от поездок в страну
Временный поверенный России в Польше Андрей Ордаш отметил рост преследований россиян в стране и обозначил риски задержаний даже за комментарии в соцсетях.
Гражданам России рекомендуется воздерживаться от поездок в Польшу без крайней необходимости из-за роста русофобских настроений и случаев преследования, заявил временный поверенный в делах России в стране Андрей Ордаш, его слова передает ТАСС.
По словам Ордаша, на территории Польши наблюдаются задержания российских граждан по «совершенно надуманным предлогам», включая обвинения в работе на интересы России.
Он подчеркнул, что поводы для задержаний могут быть самыми незначительными. В частности, буквально за какой-то невинный комментарий в соцсетях, который, может быть, в Польше неверно истолкован, – сказал Ордаш в эфире телеканала «Россия-24». Кроме того, поездки россиян в новые регионы России по запросу Украины могут рассматриваться польскими властями как противоправные действия.
Дипломат также сообщил, что Россия будет добиваться освобождения российского археолога Александра Бутягина, находящегося под стражей в Польше. Ордаш подчеркнул: «Будем добиваться его безусловного освобождения и выезда из Польши».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что россиянам сейчас не стоит посещать Польшу из-за произвола властей этой страны.
Напомним, в четверг польские спецслужбы задержали сотрудника Эрмитажа, археолога Александра Бутягина, по запросу Киева. Украинские правоохранители считают его виновным в незаконных раскопках на территории Крыма.
Представители посольства России посетили Бутягина и поддерживают связь с его адвокатом, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.