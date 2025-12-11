Названы страны с самыми дешевыми билетами в межсезонье

Tекст: Алексей Дегтярёв

На первом месте в рейтинге занимает Зимбабве, если отправиться туда в низкий сезон, можно сэкономить до 82%, а цена билета составит около 60 тыс. 200 рублей, передает «Газета.Ru».

Проживание в отеле в этот период обходится в среднем в 9600 рублей за сутки. С ноября по апрель в стране жаркий и влажный сезон, который осложняет сафари и наблюдение за животными.

Второе место у Эфиопии: в сезон дождей летом экономия может достигать 65%, а перелет стоит примерно 53 тыс. 400 рублей. Отели обходятся в 5600 рублей за ночлег, однако летом там длительные дожди.

Третье место занимает Маврикий, где в начале осени билеты дешевеют на 57%, до 113 тыс. рублей, а стоимость отеля достигает 27 тыс. 300 рублей за ночь. В межсезонье на острове высокая влажность и идут дожди.

В Кении весной билеты дешевеют на 56%, их цена – 39 тыс. 400 рублей, а отели начинают от 11 тыс. рублей; в это время в стране сезон затяжных дождей. На Камбодже летом авиаперелет дешевеет на 49% (36 тыс. 800 рублей), а жилье – до 4200 рублей.

Словения включена в список благодаря снижению стоимости билетов зимой на 49% (45 тыс. 400 рублей), а размещение стоит 15 тыс. 900 рублей. В этот период в стране популярны горнолыжные курорты. В Новой Зеландии вне туристического сезона перелет обойдется на 48% дешевле (51 тыс. 200 рублей), а номера – в 19 тыс. 600 рублей, но погодные условия менее комфортные.

В Греции с ноября по март авиабилеты дешевеют на 46% – до 39 тыс. 700 рублей, а проживание – до 10 тыс. 900 рублей за сутки, хотя температура для отдыха на море невысокая. Мальдивы можно посетить за 57 тыс. 700 рублей, что на 41% дешевле, когда идут дожди, а номер будет стоить около 38 тыс. 600 рублей. Тайвань предлагает билеты летом за 40 тыс. 600 рублей – на 36% ниже обычного, при средней цене за отель в 8800 рублей. В низкий сезон здесь жара и период тайфунов.

В Армению билеты становятся дешевле зимой на 31% (10 тыс. 300 рублей), а проживание – около 12 тыс. 200 рублей. В Хорватии в зимние месяцы перелет стоит 50 тыс. 500 рублей (на 29% меньше), а отели – 18 тыс. 300 рублей.

Для отдыха на Шри-Ланке летом перелет дешевле на 28% (32 тыс. 700 рублей), а гостиницы – в пределах 8900 рублей, хотя дожди идут только на юго-западном побережье. Билеты во Францию весной стоят 42 тыс. рублей (на 25% ниже), отель – около 27 тыс. 500 рублей. В Турцию зимой можно улететь за 17 тыс. 100 рублей – на 23% дешевле, чем летом, проживание – 13 тыс. 500 рублей.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников призвал ускорить запуск соглашения о безвизовых групповых поездках между Россией и Индией.