Решетников выступил за активизацию работы по групповому безвизу с Индией

Tекст: Ольга Иванова

Выступая на Российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели, Решетников обозначил безвизовый групповой туризм в качестве следующего шага для развития двусторонних отношений. Соответствующее соглашение уже подготовлено и находится на рассмотрении индийской стороны, передает ТАСС.

«Просим деловое сообщество Индии проработать этот вопрос с властями как можно быстрее. Это в интересах обеих стран», – отметил министр.

Параллельно глава Минэкономразвития затронул тему авиасообщения, указав на его явно недостаточные масштабы. В настоящее время Россия и Индия связаны лишь 15 рейсами в неделю, которые выполняются одной российской авиакомпанией.

Для сравнения Решетников привел данные по другим направлениям: с Китаем действует 221 рейс еженедельно, с ОАЭ в зимний период – 369. При этом в Россию выполняют рейсы 12 иностранных перевозчиков.

В этой связи министр заявил, что российское министерство готово оказать практическое содействие индийским авиакомпаниям в получении необходимых разрешений на полеты в РФ.

Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин вечером 4 декабря начнет работу в Индии встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин планирует посетить Индию для подтверждения прочности оборонных и энергетических связей между странами на фоне американского давления из-за торговли нефтью. Россия стремится укреплять стратегическое партнерство с Китаем и Индией.