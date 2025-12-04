Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.0 комментариев
Решетников выступил за активизацию работы по групповому безвизу с Индией
Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал ускорить запуск соглашения о безвизовых групповых поездках между Россией и Индией.
Выступая на Российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели, Решетников обозначил безвизовый групповой туризм в качестве следующего шага для развития двусторонних отношений. Соответствующее соглашение уже подготовлено и находится на рассмотрении индийской стороны, передает ТАСС.
«Просим деловое сообщество Индии проработать этот вопрос с властями как можно быстрее. Это в интересах обеих стран», – отметил министр.
Параллельно глава Минэкономразвития затронул тему авиасообщения, указав на его явно недостаточные масштабы. В настоящее время Россия и Индия связаны лишь 15 рейсами в неделю, которые выполняются одной российской авиакомпанией.
Для сравнения Решетников привел данные по другим направлениям: с Китаем действует 221 рейс еженедельно, с ОАЭ в зимний период – 369. При этом в Россию выполняют рейсы 12 иностранных перевозчиков.
В этой связи министр заявил, что российское министерство готово оказать практическое содействие индийским авиакомпаниям в получении необходимых разрешений на полеты в РФ.
Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин вечером 4 декабря начнет работу в Индии встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин планирует посетить Индию для подтверждения прочности оборонных и энергетических связей между странами на фоне американского давления из-за торговли нефтью. Россия стремится укреплять стратегическое партнерство с Китаем и Индией.