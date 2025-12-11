В России предложили создать собственную игровую премию

Tекст: Дарья Григоренко

Президент РСПП Александр Шохин отметил, что даже в текущих сложных условиях комиссии являются платформой для диалога и цементируют развитие креативных и выставочных индустрий, способствуя продвижению российских брендов и устранению лишних барьеров.

Председатель комиссии по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, гендиректор «Института развития интернета» Алексей Гореславский поделился с коллегами профильной статистикой.

По его словам, общий объем рынка конгрессно-выставочной индустрии в России – 130 млрд рублей, при этом 70% компаний провели больше мероприятий, чем в 2023 году: «Если судить по итогам рейтинга событийного потенциала регионов России, рынок событийных мероприятий вырос на 14%, причем основная часть, 85% – это малые и средние события. То есть все стали активнее собираться, проводить мероприятия и общаться».

В числе основных трендов – сокращение развлечений, рост количества специализированных офлайн-мероприятий, кадровый голод и вовлечение искусственного интеллекта.

О развитии игровой индустрии рассказал CEO VK Play Александр Михеев. Он отметил: «В России массовые мероприятия привлекали в среднем 40-50 тыс. пользователей, геймеров на сами выставки. Для разработчиков такие мероприятия – один из ключевых инструментов поддержки своих продуктов».

Также он сообщил, что сейчас приоритетом для российских студий становятся азиатские рынки и страны БРИКС, где отечественные проекты вызывают живой интерес, особенно у китайских партнеров.

Михеев подчеркнул, что существует потребность в создании единого системного мероприятия, желательно на площадке БРИКС. Рассматривается запуск собственной игровой премии, которую планируется расширить на другие креативные индустрии, что поможет укрепить R&D и популяризировать российские проекты за рубежом еще до релиза.

Также был поднят вопрос о смене формата новостных медиа. Константин Остриков из МАЕР отметил, что новостной и рекламный контент уже тесно переплелись, поэтому есть смысл легализовать новый формат и придать ему официальный статус.

По вопросам правоприменения в сфере рекламы на мероприятиях начальник управления ФАС России Татьяна Никитина разъяснила, что размещение информации о собственных товарах и услугах организатора на его ресурсах не считается рекламой. Но, когда речь идет о сторонних лицах или способе подачи сведений, многое зависит от конкретной цели размещения: если не преследуется формирование спроса – это тоже не будет являться рекламой.