Tекст: Денис Тельманов

Два беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали частное подворье в селе Мариновка, передает ТАСС. В результате удара ранения получил 56-летний мужчина, которого с осколочными повреждениями доставили в больницу.

В официальном сообщении правительства ЛНР уточняется: «Сразу два БПЛА ударили по частному подворью в селе Мариновка. 56-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован».

В результате обстрела, как отмечают в правительстве ЛНР, были разбиты хозяйственные постройки на частной территории. Других сведений о пострадавших или разрушениях не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пять украинских артиллеристов получили сроки от 23 лет 9 месяцев за обстрелы в ДНР, приведшие к жертвам среди мирных граждан.

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о геноциде населения Донецкой и Луганской народных республик и направила его в суд.

В результате недавнего обстрела Селидова в Донецкой Народной Республике пострадали два мирных жителя.