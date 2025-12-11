  • Новость часаПутин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе
    Леонков: «Северский выступ» затруднял продвижение ВС РФ вглубь Донбасса
    ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов
    Долину потребовали вырезать из новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Герасимов сообщил о ведении уличных боев за Гуляйполе
    Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Северска
    Захарова обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей
    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    11 декабря 2025, 22:58 • Новости дня

    Мирный житель пострадал во время атаки дронов в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Мариновка в ЛНР мужчина получил осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников на частное подворье, сообщают власти.

    Два беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали частное подворье в селе Мариновка, передает ТАСС. В результате удара ранения получил 56-летний мужчина, которого с осколочными повреждениями доставили в больницу.

    В официальном сообщении правительства ЛНР уточняется: «Сразу два БПЛА ударили по частному подворью в селе Мариновка. 56-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован».

    В результате обстрела, как отмечают в правительстве ЛНР, были разбиты хозяйственные постройки на частной территории. Других сведений о пострадавших или разрушениях не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять украинских артиллеристов получили сроки от 23 лет 9 месяцев за обстрелы в ДНР, приведшие к жертвам среди мирных граждан.

    Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о геноциде населения Донецкой и Луганской народных республик и направила его в суд.

    В результате недавнего обстрела Селидова в Донецкой Народной Республике пострадали два мирных жителя.

    11 декабря 2025, 14:52 • Новости дня
    Мерц сообщил о передаче Трампу предложения о территориальных уступках Украины
    Мерц сообщил о передаче Трампу предложения о территориальных уступках Украины
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президенту США Дональду Трампу было представлено предложение о территориальных уступках Украины в рамках мирного урегулирования.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, что переговоры между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом были конструктивными, передает ТАСС.

    Мерц уточнил, что в ходе этого разговора Дональду Трампу было представлено предложение о территориальных уступках Украины в рамках мирного урегулирования. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер также участвовали в беседе. В ходе разговора европейские представители предложили совместную работу над документацией с американским правительством.

    Мерц подчеркнул: «Мы ясно дали понять президенту Трампу, что главный вопрос – на какие территориальные уступки готова пойти Украина». Он пояснил, что Трамп на момент беседы еще не был ознакомлен с деталями предложения, так как оно официально не было направлено американской стороне до вечера предыдущего дня. Теперь слово за официальным Киевом, который должен определить свою позицию в вопросе возможных уступок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило официальный ответ по последнему варианту мирного плана США.

    Дональд Трамп ранее рассказал о своем резком разговоре с лидерами Франции, Германии и Италии по вопросу спецоперации на Украине.

    11 декабря 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации заявил, что украинские военные попытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако их расчеты не оправдались.

    По словам президента, противник надеялся, что российская армия увязнет в штурме города, однако эти ожидания оказались напрасными, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что российским подразделениям удалось выполнить все поставленные задачи. «У противника ничего не получилось, а у вас получилось все, что вы запланировали, все, что задумали. Поздравляю вас», – заявил глава государства.

    Во время мероприятия военные доложили президенту о полном освобождении Северска. Путин отдельными словами поблагодарил одного из командующих за операцию. «Сказал и сделал. Мужчина», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    11 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике

    ЕК признала намерение изъять активы России для «выхода из сложной экономической ситуации»

    ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия признала планы по экспроприации российских активов для поддержки экономики Евросоюза.

    Во время брифинга в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари отметил, что конфликт на Украине оказывает влияние не только на эту страну, но и на ситуацию в Европе, передает ТАСС.

    «Резонно утверждать, что использование статьи 122 обоснованно, поскольку оно позволит Евросоюзу забрать ресурсы, которые помогут ему выйти из сложной экономической ситуации, в которой ЕС оказался сейчас», – сказал он.

    Он пояснил, что статья 122 Соглашения о Европейском союзе позволяет принять решение об экспроприации не единогласно, а квалифицированным большинством голосов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые попытки конфисковать российские активы в Европе получат жесткий и неизбежный ответ со стороны России.

    Министр заявил, что желание европейских стран завладеть российскими золотовалютными резервами связано с истощением их финансовых ресурсов для продолжения боевых действий на Украине.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов ключевым актом для защиты Евросоюза.

    11 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Азаров: Я мог убедить Януковича подавить госпереворот силой
    Азаров: Я мог убедить Януковича подавить госпереворот силой
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на презентации книги экс-офицера СБУ Василия Прозорова «Кровавый майдан: западный след в документах СБУ» заявил, что до начала протестов в Киеве Служба безопасности Украины не информировала его о существующих планах Запада по организации госпереворота.

    По словам Азарова, если бы он располагал этой информацией еще в 2013 году, он бы занял более жесткую позицию, передает ТАСС.

    «Я бы это сказал в 2013 году, если бы знал, что Служба безопасности [Украины] не знакомила меня с тем объемом информации, которая есть в этой книге. Если бы я знал об этой информации, я бы занял более решительную позицию. Я думаю, что смог бы убедить [экс-президента Украины Виктора] Януковича действовать так, как надо было действовать – силовым путем ликвидировать очаг государственного переворота и не смотреть на угрозы», – заявил Азаров.

    Также он напомнил, что сразу после госпереворота Европейский совет ввел санкции против 18 граждан Украины, среди которых оказались он сам, Янукович, его сыновья и несколько приближенных лиц.

    Ранее Азаров заявил о хищении Киевом более 100 млрд долларов помощи Запада.

    11 декабря 2025, 13:27 • Новости дня
    Лавров назвал европейских «миротворцев» на Украине законной военной целью
    Лавров назвал европейских «миротворцев» на Украине законной военной целью
    @ Denis Zuberi/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возможная отправка европейских миротворцев на Украину приведет к тому, что они станут законной целью для российских вооруженных сил.

    Европейские военнослужащие, если они будут направлены на территорию Украины в роли миротворцев, сразу станут законной военной целью для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе, передает ТАСС.

    Министр отметил, что европейские страны высказывают идеи о направлении своих военных на Украину для выполнения миротворческих миссий.

    «Для нас эти так называемые миротворцы сразу станут законными целями, это должны все понимать», – указал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах международной коалиции разместить свои силы после завершения конфликта на Украине вдали от линии фронта, включая Киев и Одессу.

    Французские военные отметили, что готовятся к боевым действиям на Украине и считают возможные потери огромными.

    Москва подчеркивала, что не приемлет размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.

    11 декабря 2025, 18:25 • Новости дня
    Пашинян выложил видео из Москвы на фоне Лубянки под песню «Белые розы»
    Пашинян выложил видео из Москвы на фоне Лубянки под песню «Белые розы»
    @ nikol.pashinyan_pm

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в TikTok видео из Москвы на фоне здания Федеральной службы безопасности на Лубянке.

    В качестве музыкального сопровождения ролика он выбрал популярную советскую песню «Белые розы» группы «Ласковый май».

    СМИ сообщали, что самолету с премьером Армении пришлось изменить пункт назначения из-за введения сигнала «Ковер» в Москве ночью.

    11 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    Герасимов сообщил о ведении уличных боев за Гуляйполе

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о штурме Гуляйполя и освобождении ряда населенных пунктов, включая Кучеровку и Куриловку, российскими военными.

    Российские военнослужащие продолжают вести уличные бои в Гуляйполе, о чем доложил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

    По его словам, «продолжаются уличные бои по овладению Гуляйполем». Кроме того, Герасимов проинформировал о значительном продвижении российских войск на ряде других направлений на Украине.

    Как передает РИА «Новости», российские военные освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка, а также взяли под контроль 45% зданий Константиновки. Всю южную часть Димитрова также удалось освободить. Отмечается, что российские войска продолжают расширять контроль над территориями в Сумской области и на юге Волчанского направления в Харьковской области.

    По словам начальника Генштаба, штурмовые подразделения России «сжимают кольцо окружения» вокруг украинских военных. Оперативная обстановка, по его оценке, развивается в пользу российских сил. Войска постепенно увеличивают зону контроля на ряде направлений спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» завершили освобождение города Лиман в Харьковской области.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области. До этого они освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР, а также освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР.


    11 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Карлсон назвал Россию самым выгодным союзником для США

    Карлсон: Россия лучше всего подходит на роль самого близкого союзника США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Россия могла бы быть самым близким и выгодным союзником для Соединенных Штатов.

    Заявление Карлсона появилось в видеоролике, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    «Если смотреть исключительно через призму того, что хорошо для Соединенных Штатов с учетом слогана America First, то наиболее очевидным вариантом стала бы Россия», – заявил он. По словам Карлсона, Россия обладает огромными запасами полезных ископаемых, а также значительными ресурсами нефти, газа и золота.

    Журналист особо отметил, что России принадлежит самая крупная армия на европейском континенте и значительные производственные мощности. По его мнению, именно Россия могла бы предоставить реальную помощь США во время конфликта, а также место для размещения американских авиабаз.

    Ранее Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым популярным лидером в мире. Он также назвал Путина самым эффективным лидером современности.

    11 декабря 2025, 18:40 • Новости дня
    Шарий обвинил Зеленского в покушении на Миндича

    Блогер Шарий заявил о причастности Зеленского к попытке устранения Миндича

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский блогер Анатолий Шарий выразил уверенность, что операцию по устранению фигуранта энергетического дела координировали спецслужбы под руководством Владимира Зеленского.

    Украинский блогер Анатолий Шарий заявил в своем Telegram-канале, что подготовка покушения на Тимура Миндича, главного фигуранта дела о коррупции в энергетике на Украине, началась сразу после его бегства из страны, передает РИА «Новости». Шарий подчеркнул, что в операции принимала активное участие Служба безопасности Украины, а всю ситуацию курировал лично Владимир Зеленский.

    Он утверждает, что ликвидация Миндича могла быть для Зеленского единственным способом уйти от личной ответственности по делу о коррупции. Шарий отметил, что если обстоятельства покушения будут преданы огласке, это может привести к катастрофическим последствиям для украинского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) заявил о покушении на Тимура Миндича, близкого друга и «кошелька» Владимира Зеленского.

    Позднее источник из окружения Миндича опроверг информацию о покушении. Украинские СМИ сообщили, что посольство Украины в Израиле также не подтверждает факт попытки покушения.

    Миндич ранее был заочно арестован на Украине по делу о коррупции в энергетике. Участники этого дела похитили более 100 млн долларов, что позволило бы содержать одну бригаду ВСУ в течение года.


    11 декабря 2025, 14:35 • Новости дня
    На Украине дроны применили для попытки заказного убийства

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сокольниках возле Львова дрон ударил по коттеджу, полиция рассматривает случившееся как попытку убийства с применением дрона, сообщают украинские СМИ.

    Неопознанный дрон нанес удар по частному жилому коттеджу в селе Сокольники Львовской области, передает ТАСС.

    В результате повреждены крыша, фасад здания и несколько комнат, однако никто из находившихся внутри не пострадал. Местная полиция сообщила, что инцидент произошел без объявления воздушной тревоги в регионе.

    Издание «Страна» отмечает, что отсутствие воздушной тревоги в момент атаки свидетельствует о запуске дрона с территории, находящейся недалеко от места происшествия. По данным украинского ресурса «Общественное», ссылающегося на источники в силовых структурах, речь идет о FPV-дроне, который способен преодолевать дистанции в десятки километров.

    Полиция Львова возбудила уголовное дело и рассматривает основной версией попытку заказного убийства с применением беспилотника. Собственник коттеджа не раскрывается, как и информация о проживающих в доме лицах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Львова нанес смертельное ножевое ранение сотруднику военкомата, который остановил его на улице.

    11 декабря 2025, 19:32 • Новости дня
    Зеленский предложил вынести на всеукраинское обсуждение вопрос о будущем Донбасса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский не исключил возможность организации общенационального голосования, в рамках которого украинцам могут предложить ответить на территориальные вопросы.

    «Пойдет ли Украина на «свободную экономическую зону» в Донецкой области? На этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», – сказал Зеленский, передают украинские СМИ.

    «Американская сторона видит, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже «свободной экономической зоной» или «демилитаризованной зоной», – они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение США», – пояснил Зеленский.

    Ранее Зеленский заявил, что у Киева нет достаточных ресурсов и внешней поддержки для попытки вернуть Крым. Зеленский отметил готовность провести выборы на Украине в течение 90 дней при условии обеспечения безопасности Западом.

    11 декабря 2025, 17:38 • Новости дня
    Toyota зарегистрировала в России пять новых товарных знаков
    Toyota зарегистрировала в России пять новых товарных знаков
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Японский концерн Toyota добавил к своему портфелю интеллектуальной собственности в России пять товарных знаков для автомобильной продукции.

    По данным, которые публикует РИА «Новости», японский автоконцерн Toyota оформил в России регистрацию пяти товарных знаков. В декабре 2025 года Роспатент выдал соответствующее разрешение на использование брендов Vellfire, Carina, Alphard и Celica, которые будут действовать до 2034-2035 годов.

    Компания также оформила заявку на товарный знак Starlet в марте 2025 года – этот знак будет зарегистрирован до 2035 года. Правообладателем всех обозначений указана компания «Тойота Дзидося Кабусики Кайся». Как отмечают в документах, под данными марками Toyota, вероятно, планирует продавать на российском рынке автомобили, внедорожники, электрокары и комплектующие к ним.

    Toyota прекратила выпуск продукции в России еще в 2022 году. На внутреннем рынке деятельность концерна ведет ООО «Тойота Мотор». За последнее время финансовые показатели компании заметно снизились: с 2021 года выручка упала в 47 раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Toyota продлила до 31 марта 2035 года регистрацию товарного знака Land Cruiser Prado.

    Напомним, в мае японский концерн возобновил продажи новых автомобилей в России через московский автосалон «СП Бизнес Кар».

    По данным октября Toyota занимает второе место на рынке подержанных автомобилей в России с объемом продаж 66,2 тыс. машин.


    11 декабря 2025, 20:46 • Новости дня
    Риелтор Долиной оказался экспертом по мошенничеству с жильем

    RT: Риелтор Долиной работал экспертом по схемам мошенничества с недвижимостью

    Риелтор Долиной оказался экспертом по мошенничеству с жильем
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Риелтор, участвовавший в продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье, ранее выступал в СМИ как эксперт по мошенническим схемам рынка недвижимости, сообщает RT.

    Риелтор Денис Б., сопроводивший сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье, ранее неоднократно выступал в СМИ как специалист по так называемым серым схемам и мошенничеству в недвижимости, пишет RT. Он также принимал участие в заседаниях Госдумы по вопросам информационного бизнеса и блогерства, что сам отмечал в социальных сетях.

    В материалах RT говорится, что Денис Б. ранее был одним из первых задержанных по уголовному делу о мошенничестве с квартирой Долиной, однако его выпустили после допроса как свидетеля.

    По словам адвоката Полины Лурье Светланы Свириденко, инициатором привлечения Дениса Б. стала сторона Ларисы Долиной, а сам он работает риелтором в одном из московских агентств недвижимости.

    Свириденко уточнила RT: «Лариса Долина сама обратилась в агентство, попала на дежурного риелтора, которым был Денис Б., – мы это знаем по звонку. Дальше он показывает квартиру Полине. У следствия к нему сейчас претензий нет. Он и при заключении договора присутствовал в банке, сопровождал Ларису Александровну, проверял все, объяснял, если какие-то вопросы возникали».

    RT выяснил, что 32-летний риелтор Денис Б. родом из Тольятти, как и Андрей Основа – один из осужденных по делу мошенничества с жильем Долиной. В интервью два года назад Денис Б. подробно рассказывал, как обезопасить себя от недобросовестных продавцов, советовал обращать внимание на поведение продавцов и называл главные «красные флаги» сделок. Он подчеркивал угрозы социальной инженерии и предостерегал от подозрительно дешевых предложений на рынке недвижимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Долина на протяжении 12 лет не платила налог за свой четырехэтажный дом в подмосковном поселке Славино. Также певица более полугода не выплачивала налог на имущество физлиц за спорную квартиру.

    На суде Долина подчеркнула, что квартира, деньги от продажи которой она отдала мошенникам, была ее основным местом жительства.

    По делу Долиной ранее была проведена судебная политологическая экспертиза, которая позволила выяснить детали о возможных нарушениях законодательства и действиях фигурантов.

    11 декабря 2025, 18:20 • Новости дня
    Минобороны показало первые кадры из освобожденного Северска

    Минобороны показало встречу военных России жителями освобожденного Северска

    Минобороны показало первые кадры из освобожденного Северска
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры из освобожденного города Северска в Донецкой народной республике.

    На видео видно, что военнослужащие шестой гвардейской отдельной мотострелковой бригады третьей общевойсковой армии Южной группировки проводят обход домов после операции по зачистке города от боевиков ВСУ, передает РИА «Новости».

    Местные жители приветствовали российских военных и благодарили за освобождение города от боевиков. Военнослужащие оказывали медицинскую помощь мирным жителям, оставшимся в Северске, посещая как многоквартирные дома, так и частный сектор.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации заявил, что украинские военные попытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако их расчеты не оправдались.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    11 декабря 2025, 21:21 • Новости дня
    Леонков: «Северский выступ» затруднял продвижение ВС РФ вглубь Донбасса

    Военный эксперт Леонков: Освобождение Северска приближает контроль России над Славянском и Краматорском

    Леонков: «Северский выступ» затруднял продвижение ВС РФ вглубь Донбасса
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Северск долгое время являлся насущной проблемой для ВС РФ. Наличие в его районе выступа, контролируемого ВСУ, мешало российской армии вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску. Теперь же освобождение этих городов становится вопросом времени, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно об установлении контроля ВС РФ над Северском.

    «Освобождение Северска – значимый момент для всего хода СВО. Напомню, что установить контроль над этим городом у России не получилось даже в 2022 году в самый разгар наступательного запала. ВСУ сумели превратить эту местность в тщательно укрепленный «форт», который к тому же поддерживался формированиями из Славянско-Краматорской агломерации», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Но для русского солдата безвыходных ситуаций не бывает. Теперь нам удалось выбить противника из города, а местный гарнизон – ликвидирован. Тем самым мы лишили украинскую армию так называемого северского выступа, который долгое время препятствовал продвижению ВС РФ вглубь Донбасса и не позволял вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску», – добавляет он.

    «Важно, что освобождение Северска сопровождалось ударами по окрестностям Кременчуга. Именно здесь скапливались основные силы противника, которые планировалось перебросить для отражения российского наступления. Прямо сейчас достаточно успешно также развивается ситуация в районе Красного Лимана – подходим к рубежам Святогорска», – уточняет собеседник.

    «Ну и в Константиновке мы продолжаем выбивать ВСУ. То есть Славянск и Краматорск рискуют оказаться в полукольце еще и с юга, а также с севера. Эта стратегическая фигура будет постепенно «сжиматься». Таким образом, не исключаю, что в ближайшее время у нас даже получится зайти на окраины городов. Но загадывать в этом деле лучше не стоит», – акцентирует эксперт.

    «Что касается совещания Владимира Путина и начальника Генштаба Валерия Герасимова, то самое главное, что из него можно выделить, это подтверждение четкого продвижения ВС РФ в соответствии с планом. Мы плавно движемся к реализации намеченных целей: без спешки и эмоций. В военном деле это, как правило, служит залогом успеха. И Северск – пример тому », – заключил Леонков.

    Ранее стало известно об освобождении силами российской армии Северска. Как отметил Владимир Путин, украинские военные пытались создать укрепленный район у населенного пункта для сдерживания ВС РФ, однако расчеты противника не оправдались. «У вас получилось все, что вы запланировали», – поздравил президент солдат.

    По оценкам главы государства, успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории Донбасса. Путин подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего прогресса по другим направлениям и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    Напомним, Северск является городом ДНР с довоенным населением чуть больше десяти тысяч человек. Населенный пункт является одним из центров добычи флюсовых известняков. Начиная с 2014 года был своеобразной буферной зоной между Украиной и территорией республики – линия фронта проходила всего лишь в 50 км от города.

    Зеленский предложил вынести на всеукраинское обсуждение вопрос о будущем Донбасса
    Bloomberg: Украинские дроны атаковали нефтеплатформу «Лукойла» на Каспии
    Адмирала США допросили в Конгрессе про убийство выживших в море лодочников
    Грузия предложила Туркменистану свою территорию для транзита газа
    Военных ВСУ после возвращения из самоволки начали отправлять в штурмовики
    Победитель «Евровидения-2024» отказался от трофея из-за участия Израиля
    Риелтор Долиной оказался экспертом по мошенничеству с жильем

    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США

    Ведущие политики Европы на самом деле не являются главными игроками европейского континента. По крайней мере, такой парадоксальный вывод делают сами европейские СМИ, вынужденные признать, что на ЕС влияют прежде всего с Запада и Востока. В итоге рейтинг самых влиятельных людей Европы доказывает правоту и силу Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
