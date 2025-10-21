С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Путин поинтересовался отчетностью Росприроднадзора по выбросам в атмосферу
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой поднял вопрос о том, как именно ведомство фиксирует успехи в снижении вредных выбросов.
Глава государства напомнил о существовании программы по сокращению вредных выбросов в атмосферу в городах и уточнил, на основании чего ведомство оценивает результаты: вложенными средствами в оборудование или фактическим уменьшением выбросов, передает ТАСС.
«Вредные выбросы в атмосферу – у нас программа существует соответствующая, по городам, – напомнил глава государства. – Мы отчитываемся чем? Вложенными деньгами в оборудование или реальным сокращением?» – сказал Путин.
Радионова сообщила, что вице-премьер Дмитрий Патрушев, курирующий надзорное ведомство, требует отчета не по бумаге, а по результатам инструментальных замеров.
Напомним, во вторник Кремль сообщил о предстоящей встрече Путина с главой Росприроднадзора.