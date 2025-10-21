Путин поинтересовался отчетностью Росприроднадзора по выбросам в атмосферу

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства напомнил о существовании программы по сокращению вредных выбросов в атмосферу в городах и уточнил, на основании чего ведомство оценивает результаты: вложенными средствами в оборудование или фактическим уменьшением выбросов, передает ТАСС.

«Вредные выбросы в атмосферу – у нас программа существует соответствующая, по городам, – напомнил глава государства. – Мы отчитываемся чем? Вложенными деньгами в оборудование или реальным сокращением?» – сказал Путин.

Радионова сообщила, что вице-премьер Дмитрий Патрушев, курирующий надзорное ведомство, требует отчета не по бумаге, а по результатам инструментальных замеров.

Напомним, во вторник Кремль сообщил о предстоящей встрече Путина с главой Росприроднадзора.