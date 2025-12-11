Актер Добронравов рассказал о желании дочерей связать жизнь с искусством

Tекст: Дарья Григоренко

Артист в интервью Teleprogramma.org отметил, что обе его дочери, 15-летняя Варвара и девятилетняя Василиса, проявляют интерес к творчеству и хотят продолжить семейную династию. Он отметил: «Посмотрим», отвечая на вопрос о том, собираются ли они идти по его стопам, передает «Московский комсомолец».

Добронравов подчеркнул, что его старшая дочь уже имеет определенный опыт, а обе девочки учатся в творческой школе Сергея Казарновского. Артист называет эту школу «уникальной и волшебной» и отмечает, что сам, его жена, брат и многие друзья учились там же.

По мнению Добронравова, творчество должно сопровождать человека в любой сфере, будь то театр, живопись или поэзия. Он считает Варвару и Василису уникальными, волшебными и творческими детьми, что и определило их выбор образовательного пути.