История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.5 комментариев
Пашинян признал наличие многочисленных проблем в отношениях с Россией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии многочисленных проблем в многослойных отношениях между Ереваном и Москвой.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга с журналистами рассказал о текущем состоянии армяно-российских связей, передают «Вести». Политик подчеркнул, что власти двух стран продолжают активную совместную работу.
Согласно договоренностям, достигнутым на переговорах в Бишкеке, сейчас проводится инвентаризация взаимоотношений государств. «И видим, из каких слоев они состоят. Все потому, что вдруг возникает один вопрос, например железная дорога, и все забываем, концентрируемся на железной дороге», – пояснил глава правительства.
Далее, по его словам, может возникнуть вопрос газа. Отношения Армении и России многослойны, и в этих слоях есть многочисленные проблемы, вопросы и возможности, которые рассматриваются в целом, резюмировал премьер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Москву передать управление железной дорогой третьей стране.
Ранее глава правительства обещал решать транспортные вопросы мирным путем без расторжения договора.
Российский МИД предупреждал Ереван о риске потери льготных цен на газ при вступлении в Евросоюз.