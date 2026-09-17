Пашинян признал наличие многочисленных проблем в отношениях с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга с журналистами рассказал о текущем состоянии армяно-российских связей, передают «Вести». Политик подчеркнул, что власти двух стран продолжают активную совместную работу.

Согласно договоренностям, достигнутым на переговорах в Бишкеке, сейчас проводится инвентаризация взаимоотношений государств. «И видим, из каких слоев они состоят. Все потому, что вдруг возникает один вопрос, например железная дорога, и все забываем, концентрируемся на железной дороге», – пояснил глава правительства.

Далее, по его словам, может возникнуть вопрос газа. Отношения Армении и России многослойны, и в этих слоях есть многочисленные проблемы, вопросы и возможности, которые рассматриваются в целом, резюмировал премьер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Москву передать управление железной дорогой третьей стране.

Ранее глава правительства обещал решать транспортные вопросы мирным путем без расторжения договора.

Российский МИД предупреждал Ереван о риске потери льготных цен на газ при вступлении в Евросоюз.