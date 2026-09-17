История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.5 комментариев
Суд продлил арест создателю издания Readovka Костылеву
Суд продлил арест основателю Readovka Костылеву до декабря
Тверской суд Москвы продлил срок ареста до 19 декабря основателю Readovka Алексею Костылеву, он обвиняется в хищении более миллиарда рублей у Минобороны.
Судья Тверского суда Москвы продлила арест основателю Readovka Алексею Костылеву до 19 декабря. Он проходит по делу о хищении у Минобороны более миллиарда рублей. Речь идет о контракте на поставку БПЛА и невыполнении обязательств по госконтрактам, уточняет РИА «Новости».
«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Костылеву меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 19 декабря», – огласила решение судья.
Костылева поместили в СИЗО в конце февраля. Защита говорит, что здоровье Костылева в изоляторе ухудшается. Ранее фигурант просил не арестовывать его из-за проблем после ДТП в 2024 году. Тогда он две недели пробыл в коме и до сих пор проходит реабилитацию.
Ранее Тверской суд Москвы принял решение оставить Алексея Костылева в СИЗО до 17 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле основателю Readovka назначили психиатрическую экспертизу.
Тогда следователь заявил о возможном давлении основателя Readovka на соучастников.