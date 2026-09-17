Суд продлил арест создателю издания Readovka Костылеву

Суд продлил арест основателю Readovka Костылеву до декабря

Tекст: Тимур Шайдуллин

Судья Тверского суда Москвы продлила арест основателю Readovka Алексею Костылеву до 19 декабря. Он проходит по делу о хищении у Минобороны более миллиарда рублей. Речь идет о контракте на поставку БПЛА и невыполнении обязательств по госконтрактам, уточняет РИА «Новости».

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Костылеву меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 19 декабря», – огласила решение судья.

Костылева поместили в СИЗО в конце февраля. Защита говорит, что здоровье Костылева в изоляторе ухудшается. Ранее фигурант просил не арестовывать его из-за проблем после ДТП в 2024 году. Тогда он две недели пробыл в коме и до сих пор проходит реабилитацию.

Ранее Тверской суд Москвы принял решение оставить Алексея Костылева в СИЗО до 17 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле основателю Readovka назначили психиатрическую экспертизу.

Тогда следователь заявил о возможном давлении основателя Readovka на соучастников.