Прокуратура Москвы выявила нарушения в антикафе с минипигами

Московская прокуратура нашла нарушения в антикафе на проспекте Мира с минипигами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Московская прокуратура выявила нарушения в антикафе, находящемся на проспекте Мира, передает ТАСС. В ходе проверки Мещанской межрайонной прокуратурой установлено, что заведение не соблюдает требования по использованию животных в культурно-зрелищных целях. Кроме того, нарушены санитарно-эпидемиологические нормы эксплуатации помещений и права потребителей.

По данным ведомства, антикафе расположено в небольшом подвальном помещении, где осуществляется деятельность по содержанию и показу животных. Посетителям предоставляются услуги физического контакта с животными. На момент проверки в помещении находились восемь минипигов.

Прокуратура Москвы приняла меры реагирования для устранения выявленных нарушений законодательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчину арестовали за попытку отравить своего знакомого, подмешав ртуть в слойки в Москве. Сообщалось, что установили владельца кафе, где в Москве отравились постояльцы хостела. Также газета ВЗГЛЯД писала, что в столичном кафе девушка-подросток погладила енота, который затем ее укусил, что потребовало медицинской помощи.