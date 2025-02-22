События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.6 комментариев
Прокуратура Москвы выявила нарушения в антикафе с минипигами
Московская прокуратура нашла нарушения в антикафе на проспекте Мира с минипигами
Московская прокуратура обнаружила несоблюдение санитарных норм и правил содержания животных в антикафе с минипигами на проспекте Мира.
Московская прокуратура выявила нарушения в антикафе, находящемся на проспекте Мира, передает ТАСС. В ходе проверки Мещанской межрайонной прокуратурой установлено, что заведение не соблюдает требования по использованию животных в культурно-зрелищных целях. Кроме того, нарушены санитарно-эпидемиологические нормы эксплуатации помещений и права потребителей.
По данным ведомства, антикафе расположено в небольшом подвальном помещении, где осуществляется деятельность по содержанию и показу животных. Посетителям предоставляются услуги физического контакта с животными. На момент проверки в помещении находились восемь минипигов.
Прокуратура Москвы приняла меры реагирования для устранения выявленных нарушений законодательства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчину арестовали за попытку отравить своего знакомого, подмешав ртуть в слойки в Москве. Сообщалось, что установили владельца кафе, где в Москве отравились постояльцы хостела. Также газета ВЗГЛЯД писала, что в столичном кафе девушка-подросток погладила енота, который затем ее укусил, что потребовало медицинской помощи.