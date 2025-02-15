Мужчину арестовали за попытку отравить знакомого слойками со ртутью в Москве

Московский суд арестовал мужчину, пытавшегося отравить знакомого слойками со ртутью из-за ревности

Tекст: Мария Иванова

В Москве суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в попытке отравления знакомого с использованием ртути, сообщает ТАСС.

По информации из пресс-службы прокуратуры, подозреваемый признал вину в предъявленном обвинении в покушении на убийство согласно ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Инцидент произошел 11 февраля в одном из кафе на юго-западе Москвы. Мужчина добавил ртуть в выпечку, которую приобрел его знакомый. Жертва после употребления отравленного изделия была доставлена в больницу столицы. Чтобы избежать подозрений, обвиняемый также симулировал симптомы отравления и был госпитализирован вместе с потерпевшим.

На допросе мужчина объяснил свои действия ревностью к девушке, из-за чего и решился на преступление. Несмотря на попытки убедить суд не заключать его под стражу, судья постановил арестовать его до выяснения всех обстоятельств дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве двое жителей обратились в больницу после употребления слоек с подозрением на содержание ртути в начинке.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от руководителя ГСУ СК по Москве доклад о ходе проверки отравления людей слойками с ртутью.

Мужчина, ранее считавшийся пострадавшим, накануне был задержан правоохранительными органами за подлив ртути в слойки знакомого из-за личных разногласий, связанных с девушкой.