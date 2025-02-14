Отравление слойками со ртутью в Москве оказалось подстроенным

Москвич подлил ртуть в слойки знакомого из-за ревности к девушке

Tекст: Мария Иванова

В Москве произошел инцидент с отравлением ртутью, которое оказалось предумышленным, сообщает ТАСС.

Один из пострадавших подлил ртуть в слойки, чтобы отравить своего знакомого из-за ревности к девушке. Мужчина задержан правоохранительными органами, которые возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Инцидент произошел в кафе на юго-западе Москвы. По данным следствия, мужчина приобрел несколько медицинских градусников, извлек ртуть и добавил ее в еду знакомого. После инцидента потерпевший был доставлен в больницу, также как и сам злоумышленник, который симулировал отравление, чтобы скрыть свои действия.

Следственное управление по Юго-Западному административному округу Москвы изучает детали дела. Подозреваемому инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ, что касается покушения на убийство.

Согласно полученной информации, план убийства был разработан не позднее 9 января 2025 года, а попытка его исполнения произошла 11 февраля того же года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве двое жителей обратились в больницу после употребления слоек с подозрением на содержание ртути в начинке.

Столичную пекарню «Мельница», где люди отравились ртутью, опечатали на время эпидемиологического расследования, сообщили в московском управлении Роспотребнадзора.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от руководителя ГСУ СК по Москве доклад о ходе проверки отравления людей слойками с ртутью.