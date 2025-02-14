Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.0 комментариев
Отравление слойками со ртутью в Москве оказалось подстроенным
Москвич подлил ртуть в слойки знакомого из-за ревности к девушке
В Москве мужчина подлил ртуть в слойки знакомого в попытке его отравить из-за личных разногласий, связанных с девушкой. Мужчина, ранее считавшийся пострадавшим, задержан правоохранительными органами.
В Москве произошел инцидент с отравлением ртутью, которое оказалось предумышленным, сообщает ТАСС.
Один из пострадавших подлил ртуть в слойки, чтобы отравить своего знакомого из-за ревности к девушке. Мужчина задержан правоохранительными органами, которые возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Инцидент произошел в кафе на юго-западе Москвы. По данным следствия, мужчина приобрел несколько медицинских градусников, извлек ртуть и добавил ее в еду знакомого. После инцидента потерпевший был доставлен в больницу, также как и сам злоумышленник, который симулировал отравление, чтобы скрыть свои действия.
Следственное управление по Юго-Западному административному округу Москвы изучает детали дела. Подозреваемому инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ, что касается покушения на убийство.
Согласно полученной информации, план убийства был разработан не позднее 9 января 2025 года, а попытка его исполнения произошла 11 февраля того же года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве двое жителей обратились в больницу после употребления слоек с подозрением на содержание ртути в начинке.
Столичную пекарню «Мельница», где люди отравились ртутью, опечатали на время эпидемиологического расследования, сообщили в московском управлении Роспотребнадзора.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от руководителя ГСУ СК по Москве доклад о ходе проверки отравления людей слойками с ртутью.