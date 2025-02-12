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Роспотребнадзор опечатал накормившую посетителей ртутью пекарню в Москве
Столичную пекарню «Мельница», где люди отравились ртутью, опечатали на время эпидемиологического расследования, сообщили в московском управлении Роспотребнадзора.
Специалисты выявили грубые нарушения требований санитарного законодательства в ходе проверки, указало ведомство на своем сайте.
В пекарне отсутствуют сопроводительные документы по качеству и безопасности товара, не соблюдаются технологические процессы изготовления готовой пищевой продукции, не исключено попадание посторонних предметов и частиц в продукцию.
Также выявлено, что планировка помещения не позволяет последовательно и поточно проводить технологические процессы и операции.
Роспотребнадзор изъял в пекарне 925 кг муки, теста и готовых изделий.
Материалы проверки планируется передать в Зюзинский районный суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности предприятия.
Напомним, двух человек госпитализировали в НИИ имени Склифосовского после употребления слоек из «Мельницы». В продукции, по предварительным данным, могла находиться ртуть.
Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке отравления людей слойками в этой пекарне.