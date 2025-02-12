Роспотребнадзор опечатал накормившую посетителей ртутью пекарню в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Специалисты выявили грубые нарушения требований санитарного законодательства в ходе проверки, указало ведомство на своем сайте.

В пекарне отсутствуют сопроводительные документы по качеству и безопасности товара, не соблюдаются технологические процессы изготовления готовой пищевой продукции, не исключено попадание посторонних предметов и частиц в продукцию.

Также выявлено, что планировка помещения не позволяет последовательно и поточно проводить технологические процессы и операции.

Роспотребнадзор изъял в пекарне 925 кг муки, теста и готовых изделий.

Материалы проверки планируется передать в Зюзинский районный суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности предприятия.

Напомним, двух человек госпитализировали в НИИ имени Склифосовского после употребления слоек из «Мельницы». В продукции, по предварительным данным, могла находиться ртуть.

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке отравления людей слойками в этой пекарне.