Енот укусил девушку в кафе Москвы

Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», – заявил глава государства, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Российский лидер отметил, что Байден не мог бы сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

«Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист и спросили, что для нас лучше. Я как тогда сказал, так и сейчас считаю и могу повторить – Байден», – сказал Путин.

Ранее президент США, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, хамски высказался в отношении российского лидера. Как сообщает РИА Новости, Байден заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина.