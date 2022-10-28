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28 октября, пятница  |  Последнее обновление — 14:32  |  vz.ru
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Монополия доллара начала разрушаться

Сечин заявил о закате американского господства в мировой экономике Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
Гегемония американских ФРС и доллара на глобальном рынке подходит к концу. С таким тезисом выступил Игорь Сечин на экономическом форуме в Баку. Он привел ряд аргументов, почему так происходит и почему эти процессы необратимы. США так заигрались, что сами подтолкнули другие страны отказываться от доллара.  Подробности...
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Путин против американофобии и еврофобии

Блогеры: То, что делает Путин, это не только антиглобалистская революция. Это – революция антиэлитарная Михаил Метцель/POOL/ТАСС
«Мы стоим на рубеже эпох, когда заканчивает свое существование однополярный мир. Преобразования проходят болезненно, но итог будет иметь историческое значение». К такому выводу пришли российские политики и блогеры, оценивая речь Владимира Путина на «Валдае». Как считают эксперты, президент России – единственный из незападных лидеров, кто смог изложить целостную картину будущего развития мира. Подробности...
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Почему Хрущев убрал ракеты от американских границ

Атлантика, 1962 год. Американский самолет-разведчик осматривает советские корабли, идущие на Кубу Upi/ТАСС
Ровно 60 лет назад, 28 октября 1962 года, внезапно благополучным образом разрешился Карибский кризис – цепочка событий, связанных с размещением американских ядерных ракет у границ СССР и ответного размещения советских ракет на Кубе. В этом был элемент чуда, поскольку еще 27 октября мир был куда ближе к ядерной войне, чем к разрядке. Как же это произошло? Подробности...
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Борьба с американскими спутниками над Украиной требует сложных решений

Спутники США могут стать законными целями удара при их применении в конфликте на Украине. Однако поразить их не так просто Rocket Lab/Global Look Press
МИД России предупредил о возможности удара по спутникам США, которые задействованы в конфликте на Украине. В то же время Москва предлагает США и другим странам мира договориться о демилитаризации космоса, но на взаимной основе. О поражении каких спутниковых систем идет речь? И почему у такого шага со стороны России могут быть не только позитивные, но и негативные последствия?  Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Россия создает новый международный порядок

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    Монополия доллара начала разрушаться

    Сечин заявил о закате американского господства в мировой экономике
    		   28 октября 2022, 13:28
    Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
    Текст: Ольга Самофалова

    Гегемония американских ФРС и доллара на глобальном рынке подходит к концу. С таким тезисом выступил Игорь Сечин на экономическом форуме в Баку. Он привел ряд аргументов, почему так происходит и почему эти процессы необратимы. США так заигрались, что сами подтолкнули другие страны отказываться от доллара.

    Завершается эпоха «американского глобального цикла», когда США с помощью своих инструментов – ФРС и доллара, а последние годы к ним добавились санкции, монопольно руководили глобальными рынками. США уже не могут сдержать развитие иных центров влияния, таких как Китай, Индия и Россия, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

    «Ни пандемия, ни тем более украинский кризис, ни проблемы энергетики и экономики в целом ни в коей мере не являются капитальной причиной происходящих в мире тектонических изменений. США вынуждены бороться за сохранение своей гегемонии любой ценой и не могут позволить себе уступить в этой борьбе, потому что утрата гегемонии – финансовой, военной, политической и экономической – означает для них невозможность воспроизводства себя как страны, экономики и политической системы. Речь идет о смене глобального регулятора – гегемона, самовольно назначившего себя таковым, самостоятельно выдумывающего правила для всего остального мира и произвольно меняющего их, как только они становятся ему невыгодными», – заявил Игорь Сечин.

    Какие же именно изменения заметил глава «Роснефти»?

    Во-первых, речь идет о падении вложений в американский госдолг. С конца 2021 года зарубежные инвесторы сократили вложения в американский госдолг на 238 млрд долларов. Во-вторых, доля США в валютных резервах центральных банков стран мира снизилась до 55% – это самый низкий показатель с 1995 года. «Тем не менее доллар укрепляется в странах – союзниках США, но это не весь мир», – сказал Сечин.

    В этих странах США продолжают зарабатывать на долларовой эмиссии. «Сегодня от политики ФРС больше всего страдают йена, фунт и евро. Именно им ради спасения доллара грозит сгореть в пламени кризиса», – отметил глава «Роснефти».

    США за последние два года напечатали примерно столько же долларов, сколько за предыдущие 40 лет – 5,9 трлн, это 38% процентов денежной массы, говорил ранее президент Владимир Путин. В еврозоне напечатали 2,5 трлн евро. Все это и привело к кризису, так как запустило инфляцию по всему миру. Запад стал злоупотреблять своим монопольным положением в валютной сфере, указал российский лидер.

    «Мир изменился для всех. В том числе и для США», – считает Сечин. По его мнению, заканчивается «тот ресурс, который они получили в прошлом веке как эмитент мировой валюты». Сегодня уже нельзя игнорировать позиции Китая, Индии, России и других стран, создающих свои системы взаимных расчетов, считает он.

    Центральные банки Азии и Ближнего Востока переходят на двусторонние линии валютных расчетов, снижая риски произвольного ареста счетов, суверенных фондов и золотовалютных резервов, отключения от системы расчетов. «Мы наблюдаем стремление государств, которые хотят сохранить свой суверенитет, к отказу от расчетов в долларах. Это процесс не быстрый, но необратимый», – отметил глава «Роснефти».

    «Тренд на снижение вложений в американский госдолг есть, но он сильно преувеличен», – считает Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Во-первых, объясняет эксперт, на 75% американское правительство кредитуют сами американцы и только 25% приходится на иностранных держателей долга США. Во-вторых, если смотреть на разбивку по странам, которые вкладывают в госдолг США, то в сумме за год объем вложений упал лишь на 0,9%, то есть менее одного процента. «Это связано по большей части с тем, что странам нужны их резервы для решения насущных проблем: они частично продают облигации США, чтобы закрыть бюджетные потребности или поддержать свою валюту», – говорит Емельянов.

    Ранее этот тренд возглавляла Россия, которая в последние несколько лет активно сокращала свои вложения в американские казначейские бумаги, что объясняется геополитикой и санкциями.  

    В этом году наиболее заметно сократились вложения в госдолг США у Японии, Китая (включая Гонконг), Тайваня, Южной Кореи, Бразилии.

    «Китай – второй крупнейший иностранный держатель американских трежерис после Японии – в этом году снизил вложения в госдолг США ниже 1 трлн долларов, что является минимальным показателем с 2010 года.

    Такая тенденция наблюдается уже несколько лет на фоне геополитического противостояния между странами. В этом году снова обострился тайваньский вопрос, что также могло стать одной из причин снижения», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Япония сократила свои вложения в первом полугодии более чем на 90 млрд долларов, но потом снова начала их наращивать. В целом, по официальной статистике, за первое полугодие 2022 года иностранные держатели избавились от американского госдолга на сумму 316,9 млрд долларов.

    Есть страны, которые продолжают охотно давать в долг США еще больше – это в первую очередь Европа, а также страны Британского Содружества, включая Индию, то есть сторонники Штатов.

    Тренд России на снижение доли долларов в резервах многие страны подхватили после того, как США и ЕС заморозили российские резервы в долларах и евро, а теперь думают, как их изъять окончательно, чтобы никогда не возвращать.

    Как заявил Владимир Путин в клубе «Валдай», Запад дискредитировал институт международных финансовых резервов, «прикарманив» российские золотовалютные резервы.  

    «Это создает прецедент. Поэтому Саудовская Аравия во втором квартале этого года начала продавать в Китай нефть за юани, а не за доллары, снижая таким образом долю своих долларовых резервов. Все те страны, которые переходят на взаиморасчеты в национальных валютах, таким образом снижают долю американского доллара в своих резервах, а на сегодняшний день их уже немало», – говорит Чернов.

    «Наибольшее падение доли доллара в международных расчетах отмечается между странами БРИКС и ЕАЭС. В международных расчетах больше остальных выросла доля китайского юаня, и пока не очень значительно растет доля расчетов в индийских рупиях и арабских дирхамах, но в ближайшее время ожидается увеличение объемов в расчетах турецкой лирой и другими валютами», – считает Владимир Чернов.

    За прошедшие десять лет доля расчетов в национальных валютах стран БРИКС выросла с 2 до 40%,

    привел пример глава ВТБ Андрей Костин.

    Россия тоже этим постоянно занималась, но ранее основные успехи были достигнуты в основном в торговле с бывшими странами СНГ. Тогда как жесткие санкции Запада в этом году заставили Россию перейти на рублевые расчеты даже при торговле газом, что казалось немыслимо в начале года. В России выстрелил юань благодаря росту торговли с Китаем: именно юань, судя по всему, закупается в резервы, именно юанем теперь в серьезном объеме торгуют на Мосбирже.

    «Отказ от доллара и евро для России – уже необратимый процесс. С учетом текущей тенденции, уже в среднесрочной перспективе нашими основными внешнеторговыми партнерами будут Китай, страны ЕАЭС, Турция, Индия, государства Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки, Африканского континента», – отмечает Костин. Поэтому именно валюты этих стран логично хранить в резервах.

    Доля резервов в долларах в разных странах в прошлом году тоже составляла 55%, данные по этому году еще предстоит подсчитать. Если посмотреть в более долгом временном разрезе, то будет заметно явное снижение роли доллара. Максимальная доля доллара в резервах за всю историю – порядка 85% – была в первой половине 1970-х годов как итог наследия экономического бума 1960-х.

    «Потом по мере накопления проблем и роста инфляции вес доллара снижался. К началу 1990-х он занимал в мировых резервах менее 50%. К началу 2000-х доллар вернулся на уровень выше 70% – опять же по причине процветания Америки в предыдущие 10 лет. 1990-е были лучшим периодом для экономики США за последние полвека. Но за минувшие 20 лет доля доллара откатилась к 55%, уступая в основном азиатским валютам (иене и юаню) – что логично, учитывая кратный рост торгового оборота в этом регионе», – заключает Валерий Емельянов.  

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