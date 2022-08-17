Кто выиграет от остановки заводов в Европе

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17 августа, среда  |  Последнее обновление — 22:39  |  vz.ru
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Сколько лет Европа протянет без российского газа

Европа ставит новый ценовой газовый рекорд летом. Что будет зимой? REUTERS/Ints Kalnins
В Европе уже стартовал «предновогодний» рост цен на газ. Они достигли новых рекордов – более 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров. Газпром считает, что зимой они и вовсе вырастут до 4 тыс. долларов, а эта зима будет для Европы непростой. Но стоит ли ждать, что когда-нибудь цены на газ вернутся к старым значениям, а Газпром восстановит поставки в Европу в прежних объемах? Подробности...
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Шойгу предложил параметры нового мира

Своим выступлением Сергей Шойгу начал задавать тренды новой геополитической реальности vk.com/mil
После 24 февраля Россия задает новые геополитические тренды, которые поддерживаются многими странами в Латинской Америке, Африке и Азии. Об этом можно судить по программной речи министра обороны Сергея Шойгу на Международной конференции по безопасности. О каких именно трендах идет речь и почему некоторые из стран – участниц НАТО критика Москвы обошла стороной? Подробности...
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Почему украинские студенты выбирают российские вузы

Украинские студенты с освобожденных территорий предпочитают учиться в российских вузах Mateusz Wlodarczyk/Reuters
Россия продолжает помогать Донбассу и освобожденным территориям Украины с возвращением к мирной жизни. Это касается не только воссоздания инфраструктуры, но и решения проблем высшего образования. Теперь тысячи студентов могут поступить в российские вузы, а также перевестись в них из украинских. В чем заключается замысел такого решения и какие возможности получат новоиспеченные студенты? Подробности...
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Россия лишает Швейцарию выгодного политического бизнеса

Швейцарский нейтралитет теперь не более чем фикция REUTERS/Denis Balibouse
Символ международной политики нейтралитета – Швейцария – утратила этот статус, заявили в российском МИДе. И хотя сама Швейцария некоторое время назад признала факт отхода от нейтралитета, Берн пытался сохранять эту лицемерную маску. Что означает это изменение как для самой Швейцарии, так и для ее отношений с Россией? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Кто заработал на поставках оружия Украине

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Расход боеприпасов и даже уничтожение техники и оружия очень нравится производителям из западного ВПК, потому что они получают новые большие заказы и зарабатывают все больше, при том что стоимость их продукции безбожно завышена. Подробности...
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Как вывести Португалию из-под антироссийского влияния

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Португалия при соответствующей работе с ней вполне может стать «голосом разума» в Евросоюзе и НАТО. Возможности для этого есть. Просто России для начала надо обратить внимание на страну, о которой в политическом плане у нас не говорят почти ничего. Подробности...
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Почему эскалация в Газе не обернулась полномасштабной войной

Мурад Садыгзаде
Мурад Садыгзаде, президент Российской Ближневосточной ассоциации, эксперт РСМД
Тель-Авиву, оправдывая свои действия в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, следует более взвешенно подходить к оценке украинского кризиса. Проще говоря, если не поддерживать Россию, то хотя бы не критиковать. Подробности...
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За что в США ценили Гитлера

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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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    Кто выиграет от остановки заводов в Европе

    Заводы в Европе закрываются из-за высоких цен на газ
    		   17 августа 2022, 22:22
    Фото: nyrstar.com
    Текст: Ольга Самофалова

    Из Европы все чаще приходят сообщения о вынужденном закрытии промышленных заводов, хотя до зимы еще далеко. Но заоблачные цены на газ и электроэнергию уже сейчас делают их работу бессмысленной. Первыми под удар попали производители алюминия и цинка, продукция которых необходима для автомобильной и строительной промышленности. Чем это грозит экономике ЕС и кто выиграет от бед европейцев?

    Стремительный рост цен на электроэнергию в Европе заставил норвежскую компанию Norsk Hydro ASA объявить о закрытии алюминиевого завода в Словакии в конце следующего месяца. Плавильный завод и так работал на 60% от своей годовой мощности в 175 тыс. тонн, но теперь, если он продолжит работу, то понесет колоссальные убытки.

    «Решение о прекращении выпуска алюминия является результатом постоянно растущих цен на электроэнергию и отсутствия компенсационных мер со стороны государства. Завод Slovalco является одним из самых экологически чистых и современных алюминиевых предприятий в мире, а также одним из крупнейших работодателей в регионе Центральной Словакии. Мы очень сожалеем, что в результате бездействия правительства более чем 70-летняя традиция производства алюминия в нашем городе завершится», – заявил генеральный директор Slovalco Милан Веселы.

    На днях стало известно, что заоблачные цены на газ вынуждают закрыть также плавильный завод Budel в Нидерландах, контролируемый компанией Nyrstar, входящей в состав Trafigura Group. Плавильный завод будет переведен на техническое обслуживание с 1 сентября «до дальнейшего уведомления», говорится в заявлении компании. На этой новости цинк подскочил на 7,2% на Лондонской бирже металлов.

    Ранее в этом месяце ведущий производитель цинка Glencore предупредил, что энергетический кризис в Европе – это серьезная угроза для поставок. Металлургические заводы в регионе работают на грани рентабельности, а завод Nyrstar мощностью 315 тыс. тонн в год с четвертого квартала прошлого года работает в режиме сокращения выпуска.

    Aurubis AG, крупнейший производитель меди в Европе, заявил ранее в этом месяце, что стремится минимизировать потребление газа в Германии и переложить растущие расходы на электроэнергию на своих клиентов по мере углубления энергетического кризиса в регионе.

    Промышленность Европы, от удобрений до алюминия, уже серьезно пострадала из-за резкого роста цен на энергоносители. Многие в этом году могут так и не заработать, ведь по мере приближения отопительного сезона цены на газ обещают только расти. Они выросли уже выше 2600 долларов за тысячу кубометров. А зимой, как ожидает Газпром, цены вырастут до более 4 тыс. долларов за тысячу кубометров (и это еще консервативный прогноз).

    «Риски рецессии в Европе возросли. Снижение объемов производства в первую очередь ударит по металлургическому сектору. Падение производства набирает темпы вместе с ростом цен на газ, которые уже побили мартовский рекорд», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Однако обычные европейцы вряд ли увидят заметный дефицит товаров на рынке, считает он. Зато они увидят это все в ценовом выражении: наверняка последует увеличение стоимости товаров на 5–15%, говорит Чернов.

    Дело в том, что тот же словацкий завод является крупным предприятием для Европы, но на мировом рынке есть более крупные игроки – это те же Китай или Россия. Именно они выиграют от того, что металлургическая промышленность Европы встанет.

    Закрытие словацкого завода может заставить европейские компании обратить свой взор на продукцию «Русала», который с легкостью заместит полностью весь объем закрывшегося завода. Российский алюминий под санкции не попал.

    Словацкий завод может производить 175 тыс. тонн алюминия в год, но в последнее время выпускал не более 100 тыс. тонн. Тогда как «Русал» продает около 3,6–3,9 млн тонн алюминия в год. Если весь выпадающий объем Slovalco будет компенсирован за счет закупок у «Русала», то дополнительный спрос на продукцию российской компании составит 2,9% от текущего уровня продаж, рассказал РИА «Новости» аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов.

    Выиграть могут также китайские компании. В Поднебесной находится много крупных металлургических заводов, мощности которых начинаются от 1 млн тонн алюминия в год, а всего китайские компании выпускают почти 40 млн тонн алюминия ежегодно.

    Любопытно, что на новостях о закрытии в Нидерландах предприятия Budel, где выпускается до 315 тыс. тонн цинка в год, на четверть выросли акции российского завода «Электроцинк» в Северной Осетии. Европе также предстоит искать по всему миру не только алюминий, но и цинк.

    Для ЕС все закрывшиеся заводы важны, так как из алюминия изготавливают литые детали для автомобилей, прессуют алюминиевые профили для окон и дверей. Оцинкованный прокат необходим также для автопрома и для строительной сферы. Кроме того, что европейцы теряют работу на предприятиях и растет уровень безработицы, Европу ждет неизбежный рост цен на автомобили и строительные материалы. После металлургов под откос пойдут и другие заводы, в частности, химические (пластмасса и прочее) и производители удобрений и защиты растений. По спирали это увеличит уровень безработицы и рост цен.

    При этом европейские власти и так страдают от высокой инфляции из-за энергетического кризиса – высоких цен на топливо всех видов. Годовая инфляция в еврозоне в июне достигла рекордных 8,6%, при этом больше всего подорожала энергия – на 41,9% в годовом выражении. Закрытие промышленности приведет лишь к новому витку инфляции. Отсутствие возможностей для принятия монетарных мер, чтобы остановить инфляцию, неминуемо означает наступление рецессии в ЕС.

    «Рецессию в ЕС мы ожидаем в 2023 году. Выход стран ЕС из нее займет, на наш взгляд, от двух до пяти лет»,

    – говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

    Риск сваливания экономики ЕС в рецессию в ближайшие 12 месяцев достиг 60% – это самый высокий уровень с ноября 2020 года. До начала спецоперации на Украине риск оценивался всего в 20%. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов. Рецессия означает, что экономика и производство в регионе падает в течение двух кварталов подряд. Однако в сложившихся условиях даже самая крупная экономика Евросоюза – Германии – уже в этом квартале рискует перейти в стагнацию, предупреждают эксперты.


     
     
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