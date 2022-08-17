Сколько лет Европа протянет без российского газа

В Европе уже стартовал «предновогодний» рост цен на газ. Они достигли новых рекордов – более 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров. Газпром считает, что зимой они и вовсе вырастут до 4 тыс. долларов, а эта зима будет для Европы непростой. Но стоит ли ждать, что когда-нибудь цены на газ вернутся к старым значениям, а Газпром восстановит поставки в Европу в прежних объемах?

Новый газовый рекорд в Европе. Стоимость газа на споте выросла до 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров. Прошлый рекорд, поставленный в марте, побит. Газпром считает, что 2,5 тыс. долларов за тысячу кубов – это только начало. По оценкам монополии, если так пойдет и дальше, то зимой цены в Европе превысят 4 тыс. долларов за тысячу кубов. И это еще консервативный прогноз.

«Основной фундаментальный фактор, который сохраняется, – это общемировой дефицит газа. Это вызвано недоинвестирированием в добычу газа в предыдущие годы на фоне роста спроса во всем мире. Европа сама стимулировала инвестиции только в возобновляемую энергетику», – объясняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Одновременно Европа создавала биржевую торговлю газом, которая теперь сыграла против нее самой. Именно биржевая торговля газом так чутко реагирует на любые конъюнктурные изменения. Дефицит газа сразу приводит к росту цены на него, добавляет эксперт.

Кроме того, злую шутку сыграла с Европой погода. Летняя жара и засуха привели не только к росту кондиционирования, но и затруднили доставку угля (альтернатива дефицитному газу) по обмелевшим рекам. Кроме того, с 10 августа вступили в силу санкции, запрещающие покупку европейцами российского угля. Теперь его приходится доставлять из ЮАР, США, Австралии, Индонезии, Колумбии.

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«Многие ядерные блоки АЭС останавливаются, потому что вода слишком теплая для системы охлаждения. Гидростанции также меньше вырабатывают энергии из-за засухи. Это далеко и дорого», – добавляет собеседник.

Кроме того, снизились поставки газа из Норвегии из-за планового ремонта на добывающих активах. «Еще один фактор, который повлиял в последние дни на цены на газ, это остановка на профилактические работы добычи на месторождении «Шах Дениз – 2». Оно является основной ресурсной базой для заполнения системы ТАП-ТАНАП, то есть поставок азербайджанского газа в Европу», – добавляет Юшков.

Получается, что три из четырех трубопроводных поставщиков – Россия, Норвегия и Азербайджан – сократили поставки газа в Европу. Только Алжир еще держится, да и то с переменным успехом.

В конце июля по техническим причинам сократились поставки по «Северному потоку – 1». И когда они восстановятся – большой вопрос. «Рынок волнует вопрос «Северного потока – 1», потому что стороны никак не могут договориться о возврате отремонтированной турбины и ремонта остальных турбин.

Если ситуация не разрешится, то «Северный поток – 1» может в любой момент полностью остановиться из-за выработки ресурса оставшейся турбины. Вероятно, рынок ждет, что поставки российского газа еще больше сократятся в сентябре–октябре, и дефицит станет еще больше. Потому что у других поставщиков больше газа нет»,

– рассуждает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Европейцы активно готовятся к зиме, и заполняемость европейских подземных хранилищ уже близка к плановым 80%. Это потребовало от европейцев сильно раскошелиться. Но заполненность ПХГ все равно не дает полную гарантию того, что Европа сможет нормально пройти отопительный сезон, даже если экспорт российского газа останется на текущем уровне, а не снизится, говорит Юшков. Тут все зависит от того, насколько зима будет морозной. Но даже средняя по температуре зима создает большие риски, считает эксперт.

Кризисное прохождение отопительного сезона потребует отключения ряда промышленных потребителей и заводов. Но, конечно, европейские власти будут пытаться до последнего сохранить энергоснабжение населения и социальных объектов.

Еще один важный вопрос: начнет ли Азия активно конкурировать с Европой за СПГ? Пока европейцам везло – в Китае сначала была пандемия и спад энергопотребления, теперь китайцы активно сжгут уголь, так как проблемы климата отошли на второй план. Однако есть еще Япония и Южная Корея – а это крупные потребители СПГ, которые могут зимой перекупить СПГ и спровоцировать еще больший дефицит газа в Европе.

«До конца отопительного сезона 2022-2023 годов цены на газ будут оставаться высокими. Из отопительного сезона европейцы, скорее всего, выйдут с пустыми ПХГ. Значит, им придется активно заполнять хранилища к следующему сезону. Поэтому спрос и цены на газ будут оставаться высокими», – ожидает Игорь Юшков.

По его мнению, вполне вероятно, что мировая экономика войдет в рецессию в первой половине 2023 года. Это несколько снизит потребление газа, однако новых объемов топлива на рынке не появится, поэтому вряд ли дефицит исчезнет.

«Самый позитивный сценарий – это подписание глобального соглашения между Россией и Европой о новых правилах игры и новом мироустройстве. В обмен на отмену ряда санкций против России договорились бы и о нормализации отношений в энергетике», – полагает Юшков.

В идеале снимаются польские и российские санкции с газопровода «Ямал – Европа», на который перекидываются потоки украинского транзита. Ключевой момент для России и с политической, и с экономической точек зрения – это запуск «Северного потока – 2». Наконец, разрешается проблема с турбинами для «Северного потока – 1».

Другое дело, что европейские политические элиты пока на это не готовы. Особенно те, кто выступает за развитие возобновляемой энергетики. Ведь расходы на нее теперь при цене 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров газа и 120 долларов за баррель выглядят не такими уж высокими. Пока более реальным выглядит решение проблем с ремонтом и поставкой турбин для «Северного потока – 1», с восстановлением объемов прокачки по нему газа, считает Юшков.

Он не ждет изменения ситуации в 2023 году. А вот в 2024 году могут начаться подвижки, если Европа, ушедшая в кризис, поймет, что санкции обоюдоостро бьют по всем и нужно компромиссное решение. Но США, конечно, будут активно отговаривать европейцев от того, чтобы идти на компромисс с Москвой. «Россия считает, что в энергетике время на нашей стороне. Пусть европейцы покупают дорогой газ, мерзнут, лишаются комфортной европейской жизни и погружаются в рецессию», – говорит Юшков.

Согласно базовому прогнозу ИБ «Синара», в 2024 году Газпром и ЕС решают все текущие проблемы, при этом Газпром вновь становится желанным поставщиком. Поставки Газпрома в ЕС в 2024 году восстанавливаются до 145 млрд кубометров в год, как это было в 2021 году.

Тогда это составляло 35% от 412 млрд кубометров – общего спроса на газ в ЕС.

Но в 2022 и 2023 годах Газпром будет продавать европейцам значительно меньше – по 66 млрд кубометров в год. Однако высокие цены на газ позволят российской компании хорошо зарабатывать все эти годы «ожидания». При цене газа на бирже TTF во втором полугодии 2022 года в 2 тыс. долларов за тысячу кубометров Газпром от экспорта в дальнее зарубежье получает с каждой тысячи кубометров 1,1 тыс. долларов выручки, что должно привести к росту EBITDA за 2022 года на 45% – до 5,4 трлн рублей, несмотря на сокращение объема продаж и анонсированное повышение НДПИ на 1,2 трлн рублей, посчитали в ИБ «Синара». Аналитики ждут, что в 2022 году Газпром получит более 13 трлн рублей выручки от продажи 66 млрд кубометров газа по средней цене в 963 доллара за тысячу кубометров. Это расчет, исходя из того, что стоимость газа на европейской бирже составляет 2 тыс. долларов. Если биржевая цена взлетит до 4 тыс. долларов за тысячу кубометров, то Газпром может выручить и 15 трлн рублей, так как стоимость российского газа по контрактам вырастет до 1278 долларов.

По прогнозу аналитиков ИБ «Синара», в 2022-2023 годах газпромовский газ для дальнего зарубежья будет стоить 963 и 898 долларов, то есть в районе 900-1000 долларов за тысячу кубометров. Однако уже в 2024 году цена снизится вдвое – до 484 долларов, то есть менее 500 долларов при значительном росте объемов экспорта. В 2025-2026 годах цена на российский газ снизится и вовсе до 377 и 267 долларов за тысячу кубометров. То есть она вернется до уровня 2019 и 2021 годов (210 и 315 долларов).

«В самом крайнем случае ЕС достигает заявленной цели, прекратив импорт российских энергоносителей к 2027 году. Однако такой шаг требует строительства мощной инфраструктуры в Европе и развития проектов по добыче за рубежом для замещения объемов, поставляемых Газпромом», – заключают аналитики.

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