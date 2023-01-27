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27 января, пятница  |  Последнее обновление — 11:59  |  vz.ru
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Почему экономисты ждут мировой кризис именно в 2023 году

США, ЕС и Китай всеми силами борются за экономический рост Геодакян Артем/ТАСС
О рецессии в мировой экономике говорят уже не первый год. И вот в 2023 году она может наконец случиться. Предпосылки для этого копились уже не один год. США, Евросоюз и Китай – три основные точки, откуда может прийти беда.  Подробности...
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США указали место России после конфликта на Украине

Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока. Подробности...
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Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
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Утилизация западных вооружений на Украине озолотит ВПК США

Украинский конфликт превращает Европу в огромный рынок для американского ВПК US Army
Страны НАТО все больше опустошают свои арсеналы, поставляя оружие на Украину. Причем если сначала Киеву отправляли противотанковые комплексы и артиллерию, то сейчас Украина выпросила танки и требует поставить ей самолеты и даже подлодки. Некоторые доноры Киева уже потребовали компенсации от ЕС на закупку новых вооружений. Европа удовлетворить такой спрос на оружие не сможет. А вот США запросто монополизируют этот рынок. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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Каким будет новый мир

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
И Западу не стоит надеяться, что гипотетическое ослабление России позволит ему избежать негативного развития событий. Или хотя бы отсрочить, как отсрочил его распад СССР и СЭВ, освободивший для Запада рынки и давший ему дешевое сырье. Подробности...
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Уехали не только предатели

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
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    Почему экономисты ждут мировой кризис именно в 2023 году

    США, ЕС и Китай всеми силами борются за экономический рост
    		   27 января 2023, 11:44
    Фото: Геодакян Артем/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    О рецессии в мировой экономике говорят уже не первый год. И вот в 2023 году она может наконец случиться. Предпосылки для этого копились уже не один год. США, Евросоюз и Китай – три основные точки, откуда может прийти беда.

    Кризиса в мире ждут многие экономисты. Две трети экономистов ВЭФ считают вероятной глобальную рецессию в 2023 году, 18% из них оценивают ее как крайне вероятную. Маловероятной рецессию считают лишь треть опрошенных ВЭФ экономистов.

    Рецессия затронет треть мировой экономики в 2023 году, прогнозирует директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Потому что три крупные экономики – США, ЕС и Китай – замедляются одновременно, добавляет она.

    «Кризисам всегда предшествуют предпосылки, которые ускоряют процесс. В течение 2020 года таким фактором стало неумеренное вливание ликвидности в экономики развитых стран, которые хотели стимулировать рост после ковидных ограничений, локдаунов, остановки производств и т. д. В результате уже летом 2021 года Европа и США столкнулись с ростом инфляции до рекордных, как тогда казалось, значений. Но настоящие многолетние рекорды мы увидели в 2022 году, когда в США инфляция достигла 9,1% (максимум с 80-х годов прошлого века), а в Европе инфляция вышла за уровень 10% (также рекорд за 40 лет)», – отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    Такие гиганты Уолл-стрит, как BlackRock, Wells Fargo и Neuberger Berman, считают, что американская экономика не избежит рецессии в 2023 году, даже несмотря на то, что надежды на ослабление инфляции и устойчивый рост толкают акции вверх. Индекс S&P 500 прибавил в 2023 году более 4%. Однако экономисты предупреждают, что Федеральная резервная система вряд ли сможет охладить инфляцию без ущерба для экономического роста.

    «Рост индексов носит временный характер – это не отражает реальной картины в экономике США при высоком уровне госдолга и необходимости сокращать расходы государства. ФРС начала активно повышать ставки и наверняка продолжит это делать в текущем году, поскольку добиться таргета при уровне инфляции сейчас выше 6% (а цель – 2%) не реально», – говорит Деев.

    Но Штаты получили позитивный эффект от энергокризиса в Европе – за счет «Закона об инфляции» им удается переманивать к себе компании из Европы или способствовать росту инвестиций в производство с их стороны. «Отток капиталов из ЕС начался еще год назад, и капиталы эти уходили в трежерис. Так что США максимально выгодно для себя используют ситуацию в Европе, поправляя состояние своей экономики», – считает Артем Деев.

    Китай все никак не может отойти от ковидных локдаунов, на которые наслоились свои проблемы. «Перегруженная долгами экономика Китая начала показывать рост меньше 4-5%. При таких уровнях ставок и закредитованности бизнеса, это означает стагнацию. Начались проблемы у девелоперов, на рынке недвижимости вырос огромный пузырь, который власти пока пытаются скрывать. Но череды дефолтов застройщиков никто не отменял, просто увеличились сроки для этого процесса», – указывает Деев.

    По его мнению, рецессия уже случилась. Ведь европейский ВВП уже в 2022 году показывал отрицательные значения, как и американский. А для Китая рост ниже 5% является стагнацией (по итогам 2022 года – 3,6%).

    «Можно сказать, что все три региона могут стать пунктом начала нового кризиса. Но вероятнее всего, что это будет Европа: ЕЦБ, в отличие от ФРС, не может поднимать агрессивно ставки, так как это приведет к череде дефолтов наиболее закредитованных стран – Италии, Франции, Греции. А значит, борьба с инфляцией будет более долгой.

    И есть отягощающие факторы: энергокризис и необходимость оперативно пересматривать энергобаланс, рост долгов государств, снижение евро к доллару. Все это приведет к новому падению потребительского спроса, который стимулировать крайне непросто. В результате Европа первой столкнется с таким явлением, как стагфляция: рост инфляции с одновременным сокращением экономики и увеличением безработицы», – считает Артем Деев.

    И все же базовым сценарием на 2023 год сейчас является все-таки стагнация или мягкая рецессия в США, в еврозоне и Великобритании, говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». В этих странах, по ее словам, ожидаются околонулевые темпы роста экономик с возможными провалами ниже нуля в течение года, прибыли компаний будут сокращаться, безработица подрастет, но инфляция начинает замедляться. «Поэтому прогнозы по мировой экономике сейчас менее мрачны, чем осенью прошлого года, хотя риски и сохраняются. Скорее всего, мировая экономика в этом году вырастет менее чем на 2%, что может стать худшим результатом с 2009 и 2020 годов», – говорит Беленькая.

    По ее словам, экономика еврозоны пока оказалась более устойчивой, чем представлялось осенью, благодаря накопленным запасам газа и теплой первой половины зимы. Хотя проблема дефицита энергоресурсов в Европе и роста их стоимости еще может вернуться во второй половине 2023 года, когда придется формировать новые запасы в газохранилищах на зиму.

    «В США, напротив, экономическая активность заметно тормозит на фоне самого быстрого с 1980-х годов повышения ФРС процентной ставки. Падение активности началось с рынка жилой недвижимости, теперь розничные продажи и промпроизводство снижаются два месяца подряд, индикаторы деловой активности ISM перешли в зону спада. Рынок труда пока остается сильным, но по данным Forbes, с начала января крупные корпорации уволили 60 тыс. сотрудников – это максимум за месяц за все время мониторинга. С другой стороны, инфляция показывает замедление, и ФРС может замедлить темп повышения ставки», – отмечает Беленькая.

    Экономика Китая в случае успешного выхода из политики нулевой толерантности к COVID-19 может ускорить рост с 3% в 2022 году до 4,5-5%.

    Беленькая указывает, что

    есть четыре главных фактора неопределенности на 2023 год. Во-первых, это экономические потери ЕС в результате фактически случившегося разрыва энергетического сотрудничества с Россией, возможное повторение энергокризиса этой и следующей зимой. Во-вторых, это будущее конфликта России и Украины, риски его расширения, экономические последствия в виде новых санкций и контрсанкций.

    Третья неопределимость – удастся ли Китаю ослабить антиковидную политику, избежав коллапса системы здравоохранения и новых локдаунов, а также ужесточения правил трансграничных перемещений другими странами. Четвертый риск – как далеко зайдут мировые центробанки в ужесточении политики и не приведет ли это к серьезному экономическому кризису. «Одним из рисковых сценариев может стать отсутствие успехов центробанков в снижении инфляции, что заставит их продолжать повышать ставку более агрессивно, чем это ожидается сейчас, в результате чего угроза экономического и финансового кризиса возрастет», – считает Беленькая.

    Ситуация в мировой экономике, безусловно, скажется и на России. Потому что глобальная рецессия означает снижение потребления углеводородов, которые являются важным экспортным товаром, приносящим доход в бюджет.  

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