Почему экономисты ждут мировой кризис именно в 2023 году

О рецессии в мировой экономике говорят уже не первый год. И вот в 2023 году она может наконец случиться. Предпосылки для этого копились уже не один год. США, Евросоюз и Китай – три основные точки, откуда может прийти беда.

Кризиса в мире ждут многие экономисты. Две трети экономистов ВЭФ считают вероятной глобальную рецессию в 2023 году, 18% из них оценивают ее как крайне вероятную. Маловероятной рецессию считают лишь треть опрошенных ВЭФ экономистов.

Рецессия затронет треть мировой экономики в 2023 году, прогнозирует директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Потому что три крупные экономики – США, ЕС и Китай – замедляются одновременно, добавляет она.

«Кризисам всегда предшествуют предпосылки, которые ускоряют процесс. В течение 2020 года таким фактором стало неумеренное вливание ликвидности в экономики развитых стран, которые хотели стимулировать рост после ковидных ограничений, локдаунов, остановки производств и т. д. В результате уже летом 2021 года Европа и США столкнулись с ростом инфляции до рекордных, как тогда казалось, значений. Но настоящие многолетние рекорды мы увидели в 2022 году, когда в США инфляция достигла 9,1% (максимум с 80-х годов прошлого века), а в Европе инфляция вышла за уровень 10% (также рекорд за 40 лет)», – отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

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Такие гиганты Уолл-стрит, как BlackRock, Wells Fargo и Neuberger Berman, считают, что американская экономика не избежит рецессии в 2023 году, даже несмотря на то, что надежды на ослабление инфляции и устойчивый рост толкают акции вверх. Индекс S&P 500 прибавил в 2023 году более 4%. Однако экономисты предупреждают, что Федеральная резервная система вряд ли сможет охладить инфляцию без ущерба для экономического роста.

«Рост индексов носит временный характер – это не отражает реальной картины в экономике США при высоком уровне госдолга и необходимости сокращать расходы государства. ФРС начала активно повышать ставки и наверняка продолжит это делать в текущем году, поскольку добиться таргета при уровне инфляции сейчас выше 6% (а цель – 2%) не реально», – говорит Деев.

Но Штаты получили позитивный эффект от энергокризиса в Европе – за счет «Закона об инфляции» им удается переманивать к себе компании из Европы или способствовать росту инвестиций в производство с их стороны. «Отток капиталов из ЕС начался еще год назад, и капиталы эти уходили в трежерис. Так что США максимально выгодно для себя используют ситуацию в Европе, поправляя состояние своей экономики», – считает Артем Деев.

Китай все никак не может отойти от ковидных локдаунов, на которые наслоились свои проблемы. «Перегруженная долгами экономика Китая начала показывать рост меньше 4-5%. При таких уровнях ставок и закредитованности бизнеса, это означает стагнацию. Начались проблемы у девелоперов, на рынке недвижимости вырос огромный пузырь, который власти пока пытаются скрывать. Но череды дефолтов застройщиков никто не отменял, просто увеличились сроки для этого процесса», – указывает Деев.

По его мнению, рецессия уже случилась. Ведь европейский ВВП уже в 2022 году показывал отрицательные значения, как и американский. А для Китая рост ниже 5% является стагнацией (по итогам 2022 года – 3,6%).

«Можно сказать, что все три региона могут стать пунктом начала нового кризиса. Но вероятнее всего, что это будет Европа: ЕЦБ, в отличие от ФРС, не может поднимать агрессивно ставки, так как это приведет к череде дефолтов наиболее закредитованных стран – Италии, Франции, Греции. А значит, борьба с инфляцией будет более долгой.

И есть отягощающие факторы: энергокризис и необходимость оперативно пересматривать энергобаланс, рост долгов государств, снижение евро к доллару. Все это приведет к новому падению потребительского спроса, который стимулировать крайне непросто. В результате Европа первой столкнется с таким явлением, как стагфляция: рост инфляции с одновременным сокращением экономики и увеличением безработицы», – считает Артем Деев.

И все же базовым сценарием на 2023 год сейчас является все-таки стагнация или мягкая рецессия в США, в еврозоне и Великобритании, говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». В этих странах, по ее словам, ожидаются околонулевые темпы роста экономик с возможными провалами ниже нуля в течение года, прибыли компаний будут сокращаться, безработица подрастет, но инфляция начинает замедляться. «Поэтому прогнозы по мировой экономике сейчас менее мрачны, чем осенью прошлого года, хотя риски и сохраняются. Скорее всего, мировая экономика в этом году вырастет менее чем на 2%, что может стать худшим результатом с 2009 и 2020 годов», – говорит Беленькая.

По ее словам, экономика еврозоны пока оказалась более устойчивой, чем представлялось осенью, благодаря накопленным запасам газа и теплой первой половины зимы. Хотя проблема дефицита энергоресурсов в Европе и роста их стоимости еще может вернуться во второй половине 2023 года, когда придется формировать новые запасы в газохранилищах на зиму.

«В США, напротив, экономическая активность заметно тормозит на фоне самого быстрого с 1980-х годов повышения ФРС процентной ставки. Падение активности началось с рынка жилой недвижимости, теперь розничные продажи и промпроизводство снижаются два месяца подряд, индикаторы деловой активности ISM перешли в зону спада. Рынок труда пока остается сильным, но по данным Forbes, с начала января крупные корпорации уволили 60 тыс. сотрудников – это максимум за месяц за все время мониторинга. С другой стороны, инфляция показывает замедление, и ФРС может замедлить темп повышения ставки», – отмечает Беленькая.

Экономика Китая в случае успешного выхода из политики нулевой толерантности к COVID-19 может ускорить рост с 3% в 2022 году до 4,5-5%.

Беленькая указывает, что

есть четыре главных фактора неопределенности на 2023 год. Во-первых, это экономические потери ЕС в результате фактически случившегося разрыва энергетического сотрудничества с Россией, возможное повторение энергокризиса этой и следующей зимой. Во-вторых, это будущее конфликта России и Украины, риски его расширения, экономические последствия в виде новых санкций и контрсанкций.

Третья неопределимость – удастся ли Китаю ослабить антиковидную политику, избежав коллапса системы здравоохранения и новых локдаунов, а также ужесточения правил трансграничных перемещений другими странами. Четвертый риск – как далеко зайдут мировые центробанки в ужесточении политики и не приведет ли это к серьезному экономическому кризису. «Одним из рисковых сценариев может стать отсутствие успехов центробанков в снижении инфляции, что заставит их продолжать повышать ставку более агрессивно, чем это ожидается сейчас, в результате чего угроза экономического и финансового кризиса возрастет», – считает Беленькая.

Ситуация в мировой экономике, безусловно, скажется и на России. Потому что глобальная рецессия означает снижение потребления углеводородов, которые являются важным экспортным товаром, приносящим доход в бюджет.

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