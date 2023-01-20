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20 января, пятница  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

Экономический форум в Давосе вызывает боль и сочувствие UPPA/ZUMA/Global Look Press
Некогда Всемирный экономический форум в Давосе оказался не нужен сильным мира сего. Его проигнорировали лидеры России, США и Китая, и даже Джордж Сорос придумал «отписку». Из «Большой семерки» только канцлер Германии добрался до швейцарского горнолыжного курорта. Почему экономический форум умирает? Подробности...
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Болгария вооружила Украину втайне от болгар

Из Петкова и Василева пытаются сделать спасителей Украины Valentina Petrova/AP/ТАСС
В Болгарии громкий скандал. Выяснилось, что бывшее руководство поставляло на Украину оружие и боеприпасы по схемам, которые больше подходят для мафии. Причем происходило это втайне от болгарского народа – в силу того, что негативное мнение народа было известно заранее. За такие схемы полагается тюрьма. Но ее организаторы, наоборот, рассчитывают вернуться во власть. Они что-то знают. Подробности...
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Россия в ходе СВО восстанавливает историческую справедливость

России не в первый раз приходится вести сражение с объединенной Европой Петр Ковалев/ТАСС
Юбилей прорыва ленинградской блокады напомнил, что России не первый раз приходится отражать нашествие коллективного Запада. В 1941 году Ленинград окружили не только немцы, в этих войсках были представители многих европейских стран. Сегодня на Украине нам опять противостоят соединенные силы Европы, напомнил Путин в день юбилея. Какие еще параллели можно провести между борьбой с нацизмом 80 лет назад и сейчас? Подробности...
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США и Польша толкают Германию к танковой войне

Польша готова поставлять Киеву немецкие «Леопарды» без согласия Германии Filmbildfabrik/imago-images.de/Global Look Press
В Германии законодатели и канцлер любыми силами пытаются оттянуть момент поставок Украине тяжелых танков «Леопард», чего добивается Варшава, а главное – Вашингтон. Правда, Байден, который взял на себя роль главного по уговорам Шольца, столь же упорен в нежелании передавать Киеву «Абрамсы». Появятся ли в итоге на полях Украины танки с немецким крестом? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Когда украинцев начнут принудительно мобилизовать в Европе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польша может стать полигоном для отработки мобилизации граждан Украины за границей. А полученный опыт могут распространить на другие страны НАТО с большим количеством украинских беженцев. Подробности...
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У бывших колоний свое мнение о Второй мировой войне

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если мы ставим себе задачу построения нового многополярного мира, если мы видим Индию и Иран своими стратегическими союзниками, а арабский и латиноамериканский миры – дружественными партнерами, то наши представления о Второй мировой должны будут войти в тесный контакт с представлениями, которыми живут эти страны. Подробности...
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Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Объявить экономическую войну США, не закончив войну на Украине и не найдя общего языка с Россией – хотя бы на технико-экономическом уровне, – для Европы невозможно. Подробности...
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Когда сербы признают новые границы РФ

Гибель главы МВД Украины в Броварах

Новая эмиграция хуже «старой»

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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    Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

    Экономический форум в Давосе вызывает боль и сочувствие
    		   20 января 2023, 11:32
    Фото: UPPA/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Некогда Всемирный экономический форум в Давосе оказался не нужен сильным мира сего. Его проигнорировали лидеры России, США и Китая, и даже Джордж Сорос придумал «отписку». Из «Большой семерки» только канцлер Германии добрался до швейцарского горнолыжного курорта. Почему экономический форум умирает?

    Всемирный экономический форум, который на этой неделе проходит в швейцарском горнолыжном Давосе, уже не тот. И от экономики там уже ничего не осталось. Об этом говорят не только российские, но и западные экономисты.

    «Мы видим, как он умирает у нас на глазах. Многие понимают, что они несут пургу – вот и всё. И эта симптоматика лезет из всех щелей», – заявил экономист Михаил Хазин. По его словам, уже очевидно: картина мира изменилась, а «эти ребята» пытаются изобразить, что всё продолжается. Проблема форума не в том, что там собралось мало народа, людей как раз было много, беда в том, что людей, которые рулят миром, там больше нет. Им оказалось нечего делать в Давосе.

    Давос оставили без внимания не только глава России Владимир Путин, но также лидер США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин. Более того, туда не поехал не только российский, но и китайский бизнес. Китайская делегация в целом оказалась крайне малочисленной. Из всей «Большой семерки» до Давоса добрался один немецкий канцлер Олаф Шольц. Ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни премьер-министр Великобритании Риши Сунак до Давоса не доехали. Второй после Шольца значимой фигурой была всего лишь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Ударом стал отказ поехать на форум его основателя Клауса Шваба. Ударом под дых – отказ участвовать в Давосе миллиардера Джорджа Сороса, который сослался на несовпадение расписания (крайне странная отговорка, учитывая, что конференция была назначена за три месяца).

    «Отсутствие большинства представителей «Большой семерки», Китая и России лишает форум характера коллективного глобального органа, который раньше формировал стратегические инициативы. Он проходит во время масштабных геополитических конфликтов, поэтому большинство глобальных лидеров заняты своими тактическими политическими и экономическими проблемами», – считает завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Денис Перепелица.

    По его мнению, статус форума упал во многом также благодаря кризисным явлениям в США и Европе и потере глобалистами инициативы в мировом масштабе.

    «Давос постепенно превращается в региональную западную площадку, смещая акценты с решения глобальных вопросов на обслуживание интересов трансатлантического олигархата»,

    – говорит Перепелица.

    «Раньше на форуме собирались политические представители крупных экономических держав, главы крупнейших мировых транснациональных корпораций и самые богатые представители всего мира. Они обычно обсуждали процесс глобализации мировой экономики. В этом году оценивать на экономическом форуме в Давосе практически нечего. Идея глобализации становится все менее актуальной на фоне постепенной отмены однополярного мира, что лишний раз показало отсутствие президентов и премьеров ведущих мировых экономических держав. Транснациональные компании больше не смогут контролировать все мировые рынки в обновленных геополитических условиях. Наверное, именно поэтому состав участников форума подвергся таким изменениям. Основное внимание теперь уделяется новым ограничительным мерам в отношении России и военной помощи Украине. Поэтому с экономической точки зрения форум можно оценить как малоэффективный», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    «Первый раз на форуме в Давосе я был в 2001 году. И за эти годы он очень сильно изменился. То, что было тогда и сейчас, как небо и земля», – говорит первый проректор РГСУ Джомарт Алиев. «Здесь можно говорить о комплексе причин. Во-первых, форум потерял свою актуальность.

    Это был формат бизнес-бала с элементами ярмарки тщеславия, где пытались отрегулировать конфликты и представить новые лица. Озвучиваемые на форуме новые концепции и пресловутые бизнес-договоренности – это всего лишь объявления. На самом деле, на самом форуме никто деловых сделок не заключает, они заключаются заранее. Однако в последние годы этот бал уже не актуален. 

    Серьезно выросла информационная компонента регулярного текущего общения бизнеса. И перед кем теперь тщеславиться? Сейчас уже другой уровень коммуникаций», – пояснил он.

    Вторая причина потери интереса к Давосу в появлении большого количества более актуальных альтернатив как по формату, так и по содержанию, добавляет он. «Например, «летний Давос» в Китае с высокой долей вероятности будет еще долго актуален. Это сильная азиатская площадка, которая в какой-то момент перестанет называться «летним Давосом». Можно рассчитывать на то, что и мы раскрутим Дальневосточный экономический форум», – заключает Алиев.

     
     
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