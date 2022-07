Антироссийские санкции довели экономику США до шоковых сценариев 6 июля 2022, 11:12

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Текст: Ольга Самофалова

Крупные бизнесмены и аналитики на Уолл-стрит переходят к открытым разговорам о предстоящей рецессии США. Кризис оказался на носу и у Европы, которая, кажется, делает все, чтобы лишить себя газа. Рано списывать со счетов риски еще одной волны коронавируса, говорят экономисты. А от нефти ждут либо резкого падения до 45-65 долларов за баррель, либо космического взлета до 380 долларов. К чему же стоит готовиться? Шоковые экономические сценарии появляются один за другим. Еще на прошлой неделе экономисты уверенно заговорили об ожидании рецессии в крупнейшей мировой экономике – американской. Внутри США разговоры об экономике все чаще заканчиваются уверенностью о предстоящей рецессии: крупные бизнесмены от безмолвных опасений переходят к открытым разговорам об экономическом спаде, а аналитики на Уолл-стрит все чаще добавляют вероятность рецессии в свои прогнозы, пишет во вторник издание Politico. На днях об «опасной близости» экономики США к рецессии заявили экономисты JPMorgan. Рецессией считается, когда экономика стагнирует или падает в течение двух кварталов подряд. Аналитики JPMorgan считают, что во втором квартале ВВП США не вырастет на 2,5%, как они ожидали ранее, а покажет прирост лишь на 1%, что близко к стагнации. «Наш прогноз опасно близок к рецессии», – заявил главный экономист JPMorgan в США Майкл Фероли. По мнению аналитиков, одна из основных причин – это замедление потребительского спроса. О начале рецессии могут свидетельствовать также обвал индексов американских бирж и высокая инфляция, с которой США никак не получается справиться. По подсчетам Dow Jones, к 1 июля американский индекс S&P 500 с начала года потерял 21%. Такое падение стало рекордным с 1970 года. Американские акции обесценились за первое полугодие на 9 трлн долларов, посчитал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. «Американские санкции против России наносят сокрушительный удар по экономике США и уже привели к крупнейшему в истории падению ведущих биржевых индексов. Как и полвека назад, за тотальным коллапсом на рынках следует начало рецессии. По оценкам подразделения Федерального резерва в Атланте, в США ожидается падение ВВП второй квартал подряд. Для американской экономики это означает, что рецессия уже началась», – заявил глава РФПИ (цитата по ТАСС). На риски рецессии указывают индексы настроений и уверенности потребителей от Мичиганского университета и The Conference Board. «Оба индекса в совокупности отмечают пессимизм потребителей относительно краткосрочных перспектив экономики на фоне высокой инфляции, которая снижает реальные располагаемые доходы населения и вынуждает снижать норму ежемесячных сбережений, обращаться к кредитным картам и даже пересматривать планы по отпуску и дорогостоящим покупкам», – указывает Михаил Денисламов, старший аналитик «Фридом Финанс». Иными словами, из-за инфляции американцы стали меньше сберегать и тратить больше кредитных денег. Есть очевидный риск, что рост ставок по кредитам приведет к снижению трат населением, что будет означать рецессию. По мнению эксперта, осторожность топ-менеджмента компаний США относительно перспектив глобальной экономики и стремление сокращать издержки может привести к росту уровня безработицы Сильнейшая в мире экономика – американская – никак не может справиться с инфляцией. «Потому что ФРС стала бороться с инфляцией слишком поздно, и теперь вынуждена ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП) слишком агрессивно. Между повышением ставок и реальным влиянием на экономику существует лаг, который может составлять 9–12 месяцев, поэтому резкие и быстрые повышения ставки ФРС создают риск «ошибок», – поясняет Денисламов. На эту тему Риски рецессии растут не только в США, но и в Европе. Евро 5 июля упал до 20-летнего минимума по отношению к доллару на фоне обеспокоенности инвесторов растущим риском рецессии в еврозоне и темпами повышения ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ). «Риск экономического спада в Европе этой зимой оценивается примерно в 40%, отчасти из-за зависимости большинства стран Восточной и Центральной Европы от российского газа», – говорится в докладе британского Центра исследований экономики и бизнеса (Centre for Economics and Business Research, CEBR). Италия и Франция также находятся в состоянии повышенной готовности, так как поставки газа в эти страны находятся под угрозой, говорится в документе. Великобритания от российского газа почти не зависела. Она получает большую часть газа из Норвегии. Тем не менее высокие мировые цены на рынке бьют и по королевству. «Кроме того, у Великобритании очень ограниченные мощности для хранения, это означает, что она менее способна пережить временные ценовые шоки», – отмечается в исследовании. В 2022 году рецессия может коснуться стран Прибалтики, Португалии, Греции, Болгарии, Великобритании и даже Германии, предполагает доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, передает ИА Regnum. «Рост инфляции в еврозоне не закончился, и до конца года будут проявляться новые факторы, поддерживающие ее рост до 10%. Рост цен такими темпами для многих экономик имеет самые пессимистические последствия», – считает Сафонов. При этом у финансовых властей ЕС не осталось эффективных инструментов по сдерживанию инфляции (как и у США), поэтому они по-прежнему будут манипулировать процентной ставкой, добавляет он. Но между ситуацией в США и ЕС есть достаточно много отличий. «Во-первых, страны Европы больше подвержены энергетическому кризису. Во-вторых, ЕЦБ вынужден повышать ставки вслед за ФРС для борьбы с инфляцией, но ситуация в экономике США выглядит гораздо более устойчивой за счет того, что спрос на рабочую силу превышает предложение, тогда как на европейских рынках присутствует избыток рабочей силы. Кроме того, страны еврозоны не могут проводить самостоятельную монетарную политику, поэтому помощь экономикам в случае следующего кризиса может быть затруднена», – поясняет Денисламов. В-третьих, если экономика США зависима от поведения потребителей внутри страны, то экономика Германии в большей степени, чем США, зависима от экспорта, который находится под давлением, а Германия фиксирует торговый дефицит впервые за 30 лет, добавляет эксперт. Германия заявила, что нехватка газа может спровоцировать крах, подобный краху Lehman Brothers, потому что предприятия и потребители могут остаться без электричества – это беспрецедентный случай. Раньше газ был второстепенным товаром на региональных рынках. Но теперь рынок газа стал глобальным, и он может оказывать сильное влияние на мировые экономики. Но рынок нефти, конечно, не потерял свое значение. Экономисты Citigroup не исключают сценария обвала цен на нефть до 65 долларов за баррель к концу этого года и до 45 долларов – к концу 2023 года. Цены на нефть падают во время всех рецессий примерно до уровня предельных издержек из-за падения спроса, объясняют там. При этом аналитики JPMorgan не исключают абсолютно противоположный сценарий, когда цены на нефть дойдут до «стратосферических» 380 долларов за баррель. Такое возможно, по их мнению, если Россия заметно сократит добычу в ответ на западные санкции. При этом обвал нефтяных цен может произойти не только из-за мировой рецессии. «Может оказаться достаточным снижения геополитической премии в котировках нефти. Для этого нужен прорыв в переговорах между Россией и Украиной», – говорит старший аналитик «Фридом Финанс». По его мнению, внимания заслуживают также риски еще одной волны коронавируса и риски новых штаммов, которые постоянно нужно «держать в уме». «Китай по-прежнему придерживается политики нулевой терпимости к COVID-19, поэтому любая новая вспышка может привести к росту глобального инфляционного давления и сценариям стагфляции или рецессии», – поясняет Денисламов. Шоковым сценарием, по его мнению, может стать дефляция в США в 2023 году, если цены на нефть будут снижаться, и одновременно будет происходить чрезмерный рост товарно-материальных запасов. Хотя пока дефляция является маловероятным сценарием. Наиболее вероятным, по мнению эксперта, представляется шоковый сценарий рецессии в американской экономике в 2023 году из-за падения расходов населения и корпоративных инвестиций. Однако, скорее всего, спад будет непродолжительным и не очень сильным. «Глубина снижения реального ВВП США может не превысить 3%, при этом уровень безработицы способен вырасти примерно до 5% к концу 2023 года. Длительность возможной рецессии, по нашему мнению, может составить два квартала, поэтому «рецессионный год» может завершиться с нулевым темпом изменения ВВП за счет двух положительных кварталов», – заключает собеседник. Начальник отдела структурированных продуктов банка «Зенит» Гельды Союнов считает, что наиболее вероятный шоковый сценарий – это все же дальнейший рост геополитической напряженности в мире, который будет сказываться на логистических цепочках и конечной стоимости продукции.