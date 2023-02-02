В США ждут экономический кризис из-за картонных коробок

Назван неожиданный предвестник ближайшего краха американской экономики. Это падение производства и спроса на картонные коробки. Это вполне объектовый показатель оценки, дополняющий традиционные показатели типа ВВП и инфляции, уверяют экономисты. И все больше экономистов действительно ожидают неминуемой рецессии в США.

Все больше экономистов ожидают неминуемой рецессии в США. Например, хедж-фонд Universa Investments, связанный с автором книги «Черный лебедь», предупреждает в клиентской записке: готовьтесь к рецессии и краху фондового рынка, как в 1929 году. Это «бомба замедленного действия», которая будет даже еще хуже, чем крах фондового рынка 1929 года.

И есть еще один незаметный показатель, который тоже может быть сигналом беды для США, о котором инвесторам следует беспокоиться. Это картонные коробки, которые являются недооцененным барометром здоровья экономики, поскольку они составляют значительную часть потребительских расходов. Будь то электронная коммерция или доставка оптовых товаров в магазины, картонные коробки играют важную роль, отмечет Insider.

Согласно данным Американской ассоциации производителей гофроупаковки (Fibre Box Association), поставки картонных коробок в США в четвертом квартале сократились на 8,4%, что представляет собой самое большое квартальное снижение со второго квартала 2009 года, времени разгара Великого финансового кризиса. И это происходит тогда, когда повышенная инфляция и высокие процентные ставки и так стали влиять на покупательские привычки потребителей в США. Розничные продажи упали в течение трех из последних четырех месяцев.

В целом производство картонных коробок в США резко упало: около 20% производственных мощностей по их производству остановились.

«Производство картонной упаковки для товаров считается одним из показателей экономической активности в стране. Но его не используют так повсеместно, как другие общеизвестные параметры – размер ВВП, динамика ипотечных кредитов, пособия по безработице. Хотя иногда именно такие, казалось бы, не совсем научные и экономические цифры демонстрируют картину происходящего лучше всего»,

– считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

«Объемы производства и потребления картонных коробок можно считать одним из объективных индикаторов состояния североамериканской экономики. Вместе с тем это вовсе не гарантирует неизбежного наступления рецессии в США и начала новой «Великой депрессии», – говорит Виталий Манжос, старший риск-менеджер «Алго Капитал».

Что касается ожиданий краха фондового рынка, то Деев уточняет, что часто путают реальные показатели экономики типа объем производства, число рабочих мест, ВВП с данными биржи. «Однако нельзя только по биржевым индексам судить о состоянии экономики – эти данные всегда сильно зависят от новостей, публикации финансовых данных компаний, от решений ФРС и т. п. Фондовый рынок, особенно в США, давно оторван от картины реальной экономики, где производятся товары. Капитализация компаний раздута за счет продаж ценных бумаг, индексы растут по мере снятия ограничений по ковиду, как это было в 2020 году, или падают при росте ставки ФРС, как это было в прошлом году. Поэтому стоит оценивать данные, демонстрирующие реальное производство и спрос: ВВП, отгрузки, спрос на недвижимость, авто и инфляцию», – объясняет Деев.

А ситуация в американской экономике далека от хорошей. В первом и во втором квартале 2022 года ВВП США был отрицательным, а падение два квартала подряд говорит о технической рецессии. «То, что Белый дом не признал этого факта, не говорит об отсутствии проблем в экономике»,

– говорит эксперт.

Еще один показатель – индекс деловой активности производства от Института управления поставками (ISM). Он также падал два раза подряд в конце 2022 года – в ноябре и декабре, что говорит о сокращении в промышленности.

Показатель недвижимости тоже кричит о проблемах в американской экономике. В декабре 2022 года продажи жилья на вторичном рынке упали на 34% к аналогичному периоду 2021 года и были ниже, чем в ноябре. «Падение наблюдалось весь прошлый год, а причинами стали рост цен и повышение ставок – это очевидно», – говорит Деев.

О падении потребительского спроса говорит также снижение спроса на автомобили, даже подержанные. «Как известно, в США доступность покупки автомобиля (пусть не нового) чем-то сродни национальной идеи. Вторая такая американская идея – доступность цен на бензин. И тут тоже провал, так как галлон бензина вырос в США в прошлом году с привычных 1,2–1,4 доллара до 5 долларов или выше в отдельных штатах. Внутреннее потребление в Штатах снижается, что не может не быть фактором для сжатия экономических процессов», – считает Артем Деев.

Однако нельзя не признать, что в настоящее время инфляция в США тоже снижается: 6% против рекордных за 40 лет 9,1% летом 2022 года. «Но цена этому – рост ставок кредитования вслед за повышением ставки ФРС. И регулятор не намерен останавливаться на достигнутом, повышение ставки продолжится. И рост стоимости кредитования также станет фактором замедления экономики, что известно абсолютно всем», – говорит Деев.

Поэтому экономист уверен, что

из всех возможных вариантов в США может быть только два сценария событий в ближайшее время: рецессия сильная или рецессия более мягкая, а другого не дано.

Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» говорит, что показатель картонных коробок – это все-таки второстепенный для оценки вероятности рецессии показатель. «Ключевые опережающие кризис индикаторы – это «кривая доходности» Treasuries, индекс опережающих индикаторов, корпоративные прибыли, число просрочек и дефолтов, соотношение между медью и золотом. По ним вероятность наступления рецессии в США высока в конце 2023 года, но пока она выглядит как потенциально неглубокая», – говорит Холоденко.

Наш базовый сценарий предполагает, что американская экономика покажет в этом году стагнацию (рост в пределах 0,5%) или мягкую рецессию, безработица умеренно повысится. Инфляция продолжит замедляться и составит к концу года, скорее, 3–3,5%. ФРС повысит ставку до 5–5,25%, что может означать еще три повышения по 25 б. п., и затем может сделать паузу, чтобы оценить, достаточно ли сделано для снижения инфляции и насколько уверенно она продолжает снижаться.

Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» тоже пока не ожидает повторения в США чего-либо подобного на Великую депрессию и крах фондового рынка, как в конце 1920-х годов. «Скорее, в рисковом (не в базовом) сценарии можно увидеть что-то, напоминающее события 2008–2009 годов, если ситуация выйдет из-под контроля. К этому может привести сочетание неблагоприятных событий – например, эскалация геополитических конфликтов, новые шоки предложения на мировых рынках, неспособность ФРС справиться с инфляцией и необходимость более жесткого монетарного курса, а также другие возможные «черные лебеди», – говорит Беленькая.

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«Ожидания рецессии и краха рынка акций всегда присутствуют и циркулируют в СМИ. Сейчас пророчества на тему быстрого краха фондового рынка и новой «Великой депрессии» выглядят преувеличенными. Два предыдущих глобальных кризиса начались неожиданно. Следующий экономический спад может быть вызван не текущими известными условиями, а совершенно новыми факторами», – считает Манжос.

С точки зрения десятилетних экономических циклов, время для новой рецессии тоже еще не пришло. «Это время наступит ближе к концу текущего десятилетия. Этот ряд выглядит так: азиатский финансовый кризис 1997–1998 годов, затем мировой финансовый кризис 2008 года, далее «коронавирусный» спад экономики 2020 года, и предстоящий циклический спад ожидается в 2028–2030 годах», – заключает собеседник.