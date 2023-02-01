Российская экономика резко поднялась в глазах Запада

Международный всемирный фонд неожиданно выделил Россию в своем прогнозе на 2023 год. Причем выделил в хорошем смысле слова. Вместо падения российского ВВП там теперь ждут его роста в этом году. Тогда как прогнозы по США и ЕС, наоборот, были ухудшены. Что же заставило экономистов МВФ передумать и резко улучшить прогноз по российской экономике?

Международный валютный фонд во вторник улучшил прогноз по динамике российской экономики в 2023 году – вместо падения на 2,3% ожидается рост на 0,3%, а в 2024 году фонд ожидает ускорения роста до 2,1%.

«Оценки экспертов МВФ начинают сближаться с российскими прогнозами. Действительно, российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран. В 2023 году дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского», – говорится в комментарии Минэкономразвития.

Также МВФ улучшил и оценку роста ВВП Китая в 2023 году – с 4,4% до 5,2%. С другой стороны, ухудшил прогнозы по США и ЕС. МВФ ожидает сокращения темпов роста ВВП США до 1,4% в 2023 году с 2,1% в 2022 году. Рост стран еврозоны почти остановится – 0,7% после роста на 3,5% в 2022 году.

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На чем же основан такой положительный прогноз МВФ по российской экономике? Почему раньше западный фонд ждал падения нашей экономики, а теперь – роста? Что такого увидели западные экономисты в российской экономике, что изменили резко прогноз?

«Отчет МВФ отражает улучшение ожиданий по стоимости нефти в этом году, в том числе и на российские сорта. Отмечается возможность России заместить экспортные поставки в «дружественные» страны. В прогнозе также учитывается, что Россия продолжит добывать нефть в текущих объемах и продавать ее на Восток с учетом актуальных дисконтов в 25–30 долларов к «Брент». Остальную логику прогноза МВФ не раскрывает, но можно предполагать, что второе полугодие 2023 года сможет компенсировать давление первого и второго кварталов. Во многом это может быть связано с восстановлением спроса со стороны Китая и разработкой механизмов минимизации ущерба от сырьевых ограничений Запада», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

«Ожидается, что текущий уровень ограничения цен на нефть, установленный странами «Большой семерки», не окажет существенного влияния на объемы экспорта российской нефти, поскольку торговля по-прежнему перенаправляется из стран, подпадающих под санкции, в страны, не подпадающие под санкции», – заявили в МВФ. Стране также помогают меры фискального стимулирования.

«МВФ увидел реальные показатели российского экспорта, который остался на высоком уровне, несмотря на введенные санкции и потолок цен на нефть. То есть международная организация своим прогнозом подтвердила то, что было понятно и раньше: ограничения, введенные коллективным Западом против России, не работают так, как ожидалось.

Россия смогла большую часть экспорта направить на новые рынки – в Азиатско-Тихоокеанский регион, в Африку, в Южную Америку. Этот прогноз стал признанием факта, что Запад ожидал резкого обрушения российского ВВП, но этого не произошло», – объясняет Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

По его словам, экономистам очевидны два фактора. Во-первых, то, что Россия с партнерами из дружественных стран действительно научились обходить ограничения, используя разные схемы. «Второе обстоятельство – в прогноз на 2023 год закладывается ожидание восстановления спроса в Азии, в первую очередь в Индии и Китае, что также приведет к росту экспорта из России. В связи с этим же и пересмотрен прогноз по мировому ВВП – КНР и Индия станут двигателем этого процесса», – говорит Деев.

Хотя, он не исключает, что в случае с Китаем МВФ видит ситуацию более оптимистично, чем может оказаться на самом деле, потому что рост ВВП КНР по итогам 2022 года на уровне 3% – это стагнация для такой экономики.

Судя по всему, западные экономисты увидели не только отличные показатели по российскому экспорту, но и восстановление импорта в Россию. В 2022 году было резкое обрушение импорта поначалу, как реакция на санкции, однако торговые компании и логистика, судя по всему, сумели подстроиться под новые условия и схемы ведения бизнеса.

Так, объем европейского экспорта в Россию за девять месяцев 2022 года сократился практически вдвое, с другой стороны, в страны СНГ он вырос почти вдвое, сообщил Евростат. ЕС экспортировал в Россию 36,2 млрд евро по сравнению с почти 70 млрд евро за тот же период 2021 года. Зато в страны СНГ поставки из ЕС выросли с 13,7 до 20,3 млрд евро. И экспорт из стран СНГ в Россию удивительным образом тоже вырос – на 40%, или на 9,4 млрд евро. Логично предположить, что значительная часть европейских товаров, идущих в СНГ, далее поступают в Россию. Такой нехитрый обход ограничений западных политиков.

Экспорт Китая в Россию тоже вырос: в прошлом году почти на 13% к уровню 2021 года, до 76 млрд долларов (а товарооборот достиг рекордных 190 млрд долларов).

«Поскольку статистика по внешней торговле Россией не раскрывается, то об импорте можем судить по косвенным показателям: налоговые платежи, заявления представителей власти, зеркальная статистика стран – торговых партеров. Все эти источники свидетельствуют о динамичном восстановлении импорта во втором полугодии 2022 года»,

– говорит Владимир Евстифеев.

Если прогноз МВФ сбудется, то российская экономика покажет второй год подряд свою устойчивость в условиях жесточайших санкций Запада.

«Прошлый год показал, что невысокая интеграция российской финансовой системы в мировую денежную архитектуру позволяет испытывать меньшее давление при попытках крупнейших стран изолировать РФ. Кроме того, банковская система, например, подошла к этому моменту в хорошей форме, а ряд мер поддержки ЦБ РФ позволили с минимальным ущербом пройти пик кризисных явлений», – говорит Евстифеев. Тем не менее слабые места в такой конструкции также имеются: от снижения активности на внутреннем финансовом рынке до бюджетных рисков, которые могут спровоцировать необеспеченную эмиссию и разгон инфляции, предупреждает эксперт.

«Риски, конечно, остаются: недостаток инфраструктуры для увеличения экспорта газа и нефти в Азию, высокий дисконт на российскую нефть и нефтепродукты, рост дефицита бюджета, необходимость консолидации бюджета уже в 2024 году и т. д. Также пока сложно прогнозировать геополитику и новые встречные шаги западных стран», – говорит Деев.

Что касается ухудшения прогнозов МВФ по экономике США и ЕС, то здесь главная проблема – это высокая инфляция и сжатие потребительского спроса. «Многие данные это показывают: рынок ипотеки и покупки автомобилей в Штатах, рынок услуг и потребления товаров первой необходимости в Европе сокращаются. Видимо, на этом строит свой прогноз МВФ: по-прежнему высокие темпы инфляции будут сдерживать спрос, а высокие банковские ставки будут ограничивать увеличение ВВП развитых стран Еврозоны и первой экономики мира», – заключает Деев.