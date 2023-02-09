О чем предупреждает рекордная скупка золота

Прошлый год стал рекордным по закупкам золота центробанками по всему миру. И от 2023 года эксперты ждут продолжения банкета. Обычно считается, что государства ажиотажно скупают золото перед грядущим кризисом, чтобы пройти его менее болезненно. Однако как часто им удается предугадать будущее?

Этот год может показать очередной рекорд по скупке золота странами в резервы. Так, Народный банк Китая увеличил запасы золота примерно на 15 тонн в январе, доведя их до 2025 тонн. В предыдущие два месяца в сумме НБК купил 62 тонны желтого металла.

Прошлый год уже стал рекордным по госзакупкам драгметалла. Центробанки приобрели 1136 тонн драгметалла на 70 млрд долларов. Это рекорд с 1967 года.

В ежегодном отчете Всемирного совета по золоту (WGC) сказано, что в 2022 году центробанки не только стали нетто-покупателями золота тринадцатый год подряд, но и приобрели второй по величине объем драгметалла за всю историю наблюдений с 1950 года. Это исключительная ситуация.

Скупка или распродажа золота – это не просто сделки, это индикатор ситуации в мировой экономике и даже геополитике. Золото считается главным защитным активом в кризис в противовес тому же доллару, и государства скупают его для подстраховки на случай беды. А продают, наоборот, во время стабилизации ситуации.

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«Скупка золота в таких объемах, как сейчас, – явный и совершенно точный признак надвигающегося мирового кризиса, о котором говорится давно. В прошлом году эту динамику подстегнула инфляция, которая в США и ЕС достигла рекордных за 40 лет уровней. И хотя в США и Европе инфляция замедляется, в экономиках развитых стран достаточно признаков наступления очень затяжного и глубокого кризиса. Когда многие, включая МВФ, ФРС, Всемирный Банк и т. д., говорят о новой «Великой депрессии», государства начинают скупать золото, которое в кризис только растет в цене, и избавляться от вложений в менее стабильные активы – валюты и облигации, которые могут потерять свою стоимость за короткий срок», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Этот принцип одинаково действует не только для центральных банков. К мировой рецессии готовятся все. Скупали золото в прошлом году также инвестфонды, коммерческие банки, известные на весь мир инвесторы, добавляет он. Присоединились к скупке монет и слитков даже физические лица – граждане по всему миру, в том числе россияне.

Так, частные лица в России в 2022 году скупали золото тоже рекордными объемами. Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф-банк, работающие с наличным золотом, суммарно смогли продать золотых слитков массой 64–67 тонн примерно на 200 млрд рублей.

«Когда стреляют пушки, покупай золото» – это известный принцип, который сейчас используется многими – и странами, и банками, и гражданами.

Это способ обезопасить свои накопления в ситуации, когда слишком непредсказуемая ситуация, когда все может измениться очень быстро, причем в худшую сторону», – говорит Деев.

Кроме экономической неопределенности, пугает еще и геополитическая. «Если в центре Европы идет серьезный военный конфликт, в котором возможны угрозы применения ядерного оружия, это создает риски третьей мировой войны», – говорит Александр Потавин из ФГ «Финам».

«Россияне весной-летом 2022 года ринулись скупать золото, поскольку на фоне военного конфликта на Украине не стало других альтернатив для вложения средств, так как резервные валюты мира в РФ из-за санкций перешли в категорию рискованных активов. Позже появилась альтернатива в виде юаня, поэтому покупки золота гражданами снизились», – объясняет эксперт.

Эксперт ждет дальнейшего роста покупок золота центробанками и физлицами и в 2023 году, учитывая, что риски разного толка никуда не уходят.

«Однако спрос на драгметалл со стороны центробанков, возможно, будет более умеренным в 2023 году, чем в прошлом году, с учетом общего сокращения резервов. Например, во время аналогичного по величине всплеска покупок золота центробанками 55 лет назад на следующий год они были почти в два раза ниже, но также составляли значительную величину», – замечает Потавин.

Между тем Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» считает, что центральные банки на самом деле не знают будущего и реагируют на происходящее почти всегда с опозданием.

«В идеале считается, что ЦБ должен запасаться золотом в годы благоденствия и роста резервов и тратить, когда пришли проблемы в виде валютного или долгового кризиса. На практике у большинства не получается так здорово все подгадать»,

– говорит эксперт и приводит исторические примеры.

«Самый длинный период активных продаж золотого запаса длился в 1990-е годы, а пик его уже пришелся на начало 2000-х. Это был расцвет экономики США, бурный рост глобальной экономики. Центральные банки не видели смысла накапливать металл, когда стресса для экономики и банков практически нет. Поэтому совершенно не были готовы к событиям 1997–1998 и 2007–2008 годов», – говорит Емельянов.

А всплеск покупок золота после затишья последний раз был в 2010 году после ипотечного кризиса 2007–2009 годов. «Как только у регуляторов появились свободные деньги и они разгреблись с поддержкой банкам, они начали активно готовиться к следующему похожему кризису, но он так и не случился. До этого почти 20 лет подряд центральные банки только продавали золото. Были скачки спроса в 1980-м и 1989-м на фоне тогдашних циклических кризисов, но опять же – уже после их свершения. Регуляторы в этом плане всегда опаздывают», – приводит аргументы Емельянов.

Поэтому угадали центральные банки будущее на этот раз или нет – покажет время.