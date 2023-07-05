Иностранный бизнес не покинул Россию из-за Украины

Эксперты объяснили, почему западным компаниям невыгодно покидать российский рынок

Оставшиеся в России иностранные компании за 2022 год заработали больше той суммы, которую западные страны направили на Украину в рамках оказания помощи. Несмотря на усилия Вашингтона, около 80% фирм, включая американские, до сих пор продолжают деятельность на рынке РФ. С чем связана подобная политика иностранных компаний?

Около 80% западных компаний продолжают работать в России. Об этом говорится в докладе Киевской школы экономики. Отмечается, что до начала СВО в РФ работало 1387 фирм, а после осталось 1146. В числе представителей бизнеса, не покинувших России, называют Philip Morris, Japan Tobacco, Pepsi, Danone, Metro, Mars, Procter&Gamble.

В исследовании указывается, что процент ушедших компаний возрастал до середины апреля 2022 года. Но за последние 10 месяцев соотношение выбывших и оставшихся на рынке фирм практически не меняется. При этом около 36% представителей западного бизнеса уже заявили о готовности покинуть Россию, 41% до сих пор остаются в стране и лишь 8% полностью покинули рынок.

Отдельно в докладе сообщается, что в совокупности выручка оставшихся компаний достигла отметки в 215 млрд долларов. Указанные данные довольно интересно смотрятся на фоне данных исследования Кильского института мировой экономики, опубликованных в официальном Telegram-канале Минреинтеграции Украины, согласно которому совокупный западный капитал, направленный на поддержку страны, составил 170 млрд евро (185 млрд долларов).

В общую сумму вошли показатели военной, финансовой и гуманитарной помощи. Кроме того, в показатель включены средства, направленные Украине со стороны экономических организаций, на долю которых приходится около 13 млрд евро. Основными донорами наравне с 40 западными государствами стали МВФ и Всемирный банк.

Главными же спонсорами ВСУ оказались США и Европейский союз, направившие на поддержку Украины 71 и 62 млрд евро соответственно. На остальные страны приходится лишь 23 млрд евро. Отмечается, что ЕС предоставил больше всего денег в сфере финансовой помощи, в то время как Вашингтон зачастую направлял капитал на военные нужды.

Таким образом, совокупность прибыли оставшихся в России западных компаний существенно превысила общую сумму западного капитала, направленную на поддержку Украины. В экспертном сообществе это объясняют тем, что многим фирмам просто невыгодно оставлять проверенный рынок. Кроме того, процесс ухода из России сопряжен с рядом трудностей.

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«Логично, что 80% западных компаний не решились покидать российский рынок. Никто в здравом уме не решится бросить все, что «нажито непосильным трудом» за последние 20-30 лет. Несмотря на то, что Украина регулярно пополняет так называемый список спонсоров терроризма, многие западные гиганты, оказавшись в нем, на это решение практически не реагируют», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

В этой связи вспоминается самый яркий случай санкций за последний месяц, когда несколько десятков скандинавских компаний отказались работать с американским производителем кондитерских изделий Mondelez International (бренды Milka, Oreo, Alpen Gold и многие другие) из-за отказа уходить с российского рынка.

Другой интересный пример датируется январем, когда сети украинских супермаркетов Varus и Novus заявили об отказе от продукции французской компании Bonduelle, которая продолжила свою деятельность в России. Политологи отмечали, что французский бизнес продемонстрировал большее здравомыслие, чем американский, поскольку в России также оставались Auchan, Leroy Merlin и другие.

«В свою очередь мелкие компании, которые не попадают под санкции и имеют возможность перестроить логистику, также предпочитают оставаться в России. Местный рынок для них понятен, есть наработанные связи, благодаря которым можно продолжить деятельность в стране», – отмечает собеседник.

«При этом уйти с рынка оказалось труднее, чем вести работу в изменившихся условиях. Благодаря мерам, предпринятым правительством РФ, продажа недвижимости и активов по рыночным ценам невозможна. Поэтому потери для западных компаний случае ухода из России, носят не только имиджевый характер, но и имущественный», – акцентирует эксперт.

«Даже маленькая прибыль для западных компаний оказалась лучше, чем любой отраженный убыток. Некоторые организации смогли формально передать бизнес под контроль местных менеджеров и тем самым продолжить работу, сохранить имидж и зарабатывать дальше», – добавляет собеседник.

«При этом уход некоторых западных компаний, работающих, например, в легкой промышленности пошел нам на пользу и открыл для отечественных производителей большие возможности. А вот с высокотехнологичными отраслями все сложнее, и здесь необходима активная политика импортозамещения», – отмечает Лизан.

«Покидая российский рынок, западные компании теряют прибыль, сопутствующую инфраструктуру, а также перспективы развития в России. Кроме того, к выбывшим игрокам снижается заинтересованность со стороны других стран. Фактически, предприятия теряют коммерческий характер, приобретая черты политических акторов, что сказывается на доверии к ним», – сказал экономист Василий Колташов.

«Кроме того, любая компания в своей работе руководствуется главным двигателем капитала – вопросом прибыли.

Если фирма получает прибыль в какой-либо стране, то ей незачем уходить оттуда, даже если ей это приказали сделать политики. Безусловно, из этого правила есть исключения, но бизнес, идущий на поводу у идеологии, чаще всего действует себе во вред», – отмечает эксперт.

«В любой стране процесс ухода с рынка достаточно затруднен. Необходимо понять, что делать с помещениями или с персоналом, важно продать или сдать в аренду собственное имущество. Перечислить все возникающие юридические трудности невозможно, поэтому мнение о том, что Россия создает покидающим ее рынок фирмам особые сложности, ошибочно», – подчеркивает он.

«Безусловно, для России важно, чтобы иностранные компании продолжали свою деятельность на местном рынке, абстрагируясь от политических вопросов. Разумеется, со всеми оставшимися компаниями добиться такого уровня сотрудничества не получится, кто-то все равно уйдет, а кто-то, возможно, перенесет свои активы к нам. И это можно будет считать успехом», – заключил Колташов.