Индия защитила российскую нефть от претензий Европы Как таинственный флот победил антироссийские санкции El Economista: Из ниоткуда появилась компания с большим количеством танкеров для российской нефти

Фото: Stefan Sauer/dpa/ТАСС

Текст: Владимир Добрынин

Мировая пресса погружена в расследование почти детективной истории – внезапным появлением гигантского флота танкеров, одного из крупнейших в мире. Флот этот оказался принадлежащим малоизвестной индийской фирме, и он в итоге изменил всю логистику нефтяных потоков на нашей планете. Каким образом происходящее связано с западными санкциями против России? Примерно 18 месяцев назад в одно из офисных помещений слегка потрепанного торгового центра «Нептун Магнет Молл», что в Мумбаи, въехала свежезарегистрированная фирма с ничем не примечательным названием Gatik. Компания, о которой раньше никто не знал, а теперь знают все как международного гиганта, покупающего нефть миллионами баррелей. Сегодня аналитики, разбирая пошагово движение предприятия «от нуля к сумасшедшему успеху», указывают на любопытную деталь: неудержимый рост предприятия начался «практически одновременно с началом военных действий на Украине и с тех пор не прекращается». Восхождение на Urals Не секрет, что Индия приобретает российскую сырую нефть марки Urals с большой скидкой. Например, 9 мая нынешнего года баррель нефти марки Brent продавался чуть выше 76 долларов, а нефти марки Urals – 56 долларов. Это скидка в 20 долларов – подарок для всех, кто «осмелится» в условиях беспощадного давления Запада на российскую экономику купить российскую нефть. Надо сказать, что в апреле 2022 года разница в ценах на указанные марки составляла почти 40 долларов. Умные и смелые люди сделали деньги, воспользовавшись ситуацией. По состоянию на конец 2021 года Gatik Ship Management владела всего двумя танкерами. К апрелю 2023 г., по данным экспертов в сфере судоходства VesselsValue, ее собственный флот состоял уже из 58 судов общей оценочной стоимостью 1,6 миллиарда долларов. «При этом сведения о происхождении компании и информация о ее собственнике весьма скудны, а корпоративные записи о коммерческой деятельности настолько минимизированы, что создают предприятию ореол загадочности, – пишет британское деловое издание Financial Times. – Группа зарегистрирована в качестве экспортера в Индии 31 марта этого года, но не фигурирует в официальном корпоративном реестре Индии». «Может быть, ключ к разгадке, откуда у Gatik «ноги растут», следует поискать в ее соседях по офису? – задается вопросом испанская El Economista. – В этом же унылом торговом центре прописана и другая компания, тоже выросшая из ничего как на дрожжах, Buena Vista Shipping. Два года назад эта фирма сообщала, что ее активы составляют всего 100 000 долларов, что для морского перевозчика – крохи». На эту тему Сколько теперь – авторы издания умалчивают. Не потому, что хотят поиграть в секретность, а потому что не обладают этими данными. Аналитики Energy Intelligence (EI) попытались связаться с названным индийским предприятием, чтобы развеять туман. Однако максимум, что им удалось раскопать – информация, что «многим судам флота названных компаний, осуществляющих экспорт российской нефти» (чьи они на самом деле данных нет, но по законам жанра – когда чего-то не знаешь, вали все на Москву), уже более 15 лет. «Танкеры такого возраста авторитетные судовладельцы уже выводят из эксплуатации, сомневаясь в надежности этих транспортных единиц, – объясняет Франческо Тасселло, старший аналитик EI. – Кто мог приобрести этот секонд-хэнд, который все же идет не по бросовой цене? Кто-то мощный и денежный, у кого все схвачено». «У них за спиной «Роснефть». Highly likely, разумеется Поиски ответа на вопросы, кому на самом деле принадлежит Buena Vista Shipping и кто финансировал быстрое расширение флота Gatik Ship Management, западным экспертам успеха не принесли. Но поскольку общественность требовала результат, аналитики и расследователи приняли решение отделаться фразой в общепринятом со времен Терезы Мэй стиле highly likely. «Никто не знает. Единственное, что известно наверняка – это беспрецедентное расширение поставило нефтяной рынок в тупик. Но судоходные брокеры, аналитики и трейдеры подозревают связь с крупнейшим участником – нефтяным гигантом «Роснефть». Недавно приобретенный Gatik’ом флот главным образом использовался для транспортировки нефти из России, в основном в порты Индии, как показывают данные отслеживания движения танкеров. Изучение сведений аналитической фирмы Kpler, проведенное FT, показывает, что индийская группа поставила не менее 83 миллионов баррелей российской нефти и нефтепродуктов. Что, например, достаточно для удовлетворения общего спроса Великобритании на нефть более чем на два месяца. Более половины этой продукции поступило от «Роснефти», утверждают сотрудники аналитической группы. «Считается, что общие цифры даже выше, чем в наборе данных Kpler», – отмечает издание. «После введения западных санкций на транспортировку российских углеводородов было неизбежно, что нефтяные компании РФ захотят сами транспортировать свое сырье, и я думаю, что Gatik – лучший тому пример», – говорит Виктор Катона, руководитель отдела анализа сырой нефти в Kpler. «Компания в стране, считающейся дружественной российскому государству, появляется из ниоткуда, покупает большое количество танкеров менее чем за год и обслуживает почти исключительно российские потоки. Здесь есть пища для размышлений», – добавляет он. Не хотите страховать? Вам же хуже! По оценке VesselsValue, которая отслеживает продажи танкеров, Gatik Ship Management за период с марта 2022 года приобрел не менее 56 танкеров. 13 из которых – только в декабре прошлого года, когда началось действие эмбарго ЕС на российскую нефть. По словам Ребекки Галанопулос из VesselsValue, эти покупки сделали Gatik одним из крупнейших владельцев танкеров в мире. «Для сравнения, из почти 14 000 действующих танкеров большинство из этих компаний (1361) владеют менее 10 действующими танкерами; только 20 компаний, включая Gatik Ship Management, владеют 50 или более». С Россией разорвали логистические соглашения такие гиганты нефтяной отрасли, как Trafigura и Vitol, однако им это ничего не принесло, кроме снижения доходов. Потеряли из-за введения «потолка» и крупные страховые компании, старательно выполнявшие «наказ из Брюсселя» не оформлять полисы танкерам, перевозящим российскую нефть. Согласно данным Financial Times, по состоянию на конец марта 2023 г., по крайней мере, 35 судов Gatik’a имели западную страховку со всеми вытекающими для них неприятными последствиями. По состоянию на начало апреля, уже ни один из его кораблей не был застрахован ни одним из крупных признанных поставщиков на Западе. Танкеры, ныне принадлежащие Gatik Shipment Management, в своей «прошлой жизни» возили сырую нефть по всему миру. После приобретения индийской группой они в основном сосредоточились на маршруте Россия – Индия. При этом «темная лошадка из Мумбаи» помогла организовать один из самых значительных обменов потоками нефти за последние десятилетия. До начала СВО на Украине Россия поставляла в Индию менее 1% сырой нефти. Сегодня, согласно официальной торговой статистике, на долю поставок в это азиатское государство приходится около 30% продаваемого Россией объема черного золота. «Благодаря таким сделкам, Индия поглотила большую часть Urals, которую Россия ранее экспортировала на рынок ЕС», – огорченно констатирует западная пресса. Помощь с Востока FT констатирует, что западные санкции полностью изменили мировые рынки нефти. Когда ЕС вводил ценовой потолок на российскую нефть, в Брюсселе, конечно, рассчитывали на то, что русские поднимут руки и пойдут сдаваться. По идее, исходившей из логова Евросоюза, ограничения в цене на нефть из России должны были отсечь от Москвы западных покупателей. Однако сразу же выяснилось, что существуют, как минимум, два «но», показавших, что работая против России, можно сколько угодно «хотеть, как лучше». Все равно получится «как всегда». Неожиданно (для Брюсселя, Лондона, Вашингтона и иже с ними) выяснилось, что в мире кроме Запада существует еще и Восток. Мощный, денежный и со своими интересами, которые с западными не совпадают. Это – «но» под номером 1. Едва пресловутый потолок цен вступил в законную силу, как Нью-Дели решил увеличить импорт российской нефти, а ограничения, введенные G7 и их вассалами, игнорировать. Вторым «но» оказался сам Запад. Выяснилось, что европейцы не против покупать российскую нефть в обход собственных же санкций. Лишь бы этикетку на бочке сменили на какую-нибудь неподсанкционную. Тем более, что прецеденты уже были – весь мир в курсе, что такое «латвийская смесь», как она приготавливается из российской нефти и не подпадает после этого ни под какие ограничительные нормы. В общем, «при 300% прибыли капитал пойдет на любое преступление даже под страхом виселицы». Капиталистические пороки существуют для того, чтобы ими пользовались. И прежде всего – в интересах российского государства.