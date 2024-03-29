Россия вернула с Запада активы на триллионы рублей

Tекст: Дмитрий Скворцов

Принадлежащие российскому капиталу компании, которые в свое время были зарегистрированы на Западе, возвращаются сегодня на родину. Свежая новость в этом ряду касается компании «Хедхантер» (HeadHunter Group Plc; HH). Ее акционеры 27 марта приняли решение о редомициляции (перерегистрации) с Кипра в Россию.

Незадолго до того прозвучало аналогичное объявление о намерениях от крупного сельскохозяйственного холдинга «Русагро». «Мы пока не получили соответствующее разрешение, ждем. Как только оно будет получено, сразу запустим все необходимые акционерные решения для запуска редомициляционного процесса», – сообщил в начале марта директор по корпоративному развитию ООО «Группа компаний «Русагро» Александр Тарасов. Действия в этом направлении компания начала еще в конце прошлого года. А задержка связана с ожиданием разрешения от регулятора Республики Кипр, который не слишком-то торопится.

Прежние налоговые юрисдикции не в восторге от ухода российских налогоплательщиков и затягивают бюрократические процедуры. Причем иногда даже не из меркантильных соображений, а, как ни парадоксально, из-за русофобских настроений. А компаниям, зарегистрированным в Нидерландах, вообще невозможно перерегистрироваться в Россию напрямую: уйти из Нидерландов можно только через третью – транзитную – юрисдикцию.

Платить налоги дома

Республика Кипр долгое время казалась компаниям с российским капиталом удобным местом регистрации. И не только из соображений минимизации налогов. В рамках европейской юрисдикции компаниям было легче выводить свои акции на западные фондовые рынки. Однако теперь, после расторжения соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и Республикой Кипр, преимущества этой юрисдикции исчезли, а риски юрисдикции страны – члена Евросоюза возросли. И главные из этих рисков – санкции против российского бизнеса.

Имеет значение и решения западных бирж о принудительном делистинге российских компаний и введенные в рамках санкций ограничения для российского бизнеса на доступ к кредитам. Кроме того, у российских компаний, зарегистрированных на Западе, имеются проблемы с совершением транзакций и выплатой дивидендов.

До российского бизнеса сегодня в полной мере дошел смысл слов Владимира Путина, сказанных по этому поводу более 20 лет назад: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги». «Ровно так и вышло», – констатировал год назад президент и еще раз повторил: «Российские капиталы, деньги, которые получены здесь, должны работать на страну, на ее национальное развитие».

Российских собственников ждут на родине. Государство делает все, чтобы де-юре пребывавший за рубежом российский бизнес вернулся домой – и именно здесь платил налоги. В России, где он и ведет основную деятельность, где находятся его сотрудники и главные активы.

С 2018 года в России действуют два специальных административных района (САР) – особые правовые режимы, созданные для приема иностранных холдинговых компаний. Они располагаются на острове Октябрьский в Калининграде и острове Русский во Владивостоке. Чтобы стимулировать возвращение бизнеса, в САР действует целый ряд налоговых льгот. Например, исключение из налогооблагаемой базы доходов в виде акций или долей экономически значимых организаций. Льгота есть и в отношении НДФЛ.

Летом 2023 года в России были приняты дополнительные законы, гарантирующие особую поддержку возвращающимся компаниям. Они дают правовую основу для редомициляции в Россию даже при противодействии иностранных регуляторов и акционеров из недружественных стран. И это дало эффект, который можно оценить в рублях и прибыли для Российского государства.

Возвращение денег и предприятий

Ряд ключевых действующих в России компаний, ранее зарегистрированных за рубежом, начали прямое возвращение на родину. Так, в январе 2024 года перерегистрироваться в России решили акционеры TCS Group (головной компании «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования»). Можно оценить это с точки зрения того, сколько финансовых ресурсов таким образом возвращается в Россию: выручка группы за 2023 год составила 487,7 млрд рублей, чистая прибыль 80,9 млрд, а количество клиентов превысило 40 млн человек.

Контролирующие акционеры TCS Group пошли по стопам Владимира Потанина, который перевел в Россию свою главную холдинговую структуру еще в начале 2023 года. На острове Русский была зарегистрирована международная компания «Интеррос Инвест» – правопреемница зарегистрированной на Кипре Interros Ltd.

И за этой структурой тоже скрываются серьезные деньги. «Интеррос Инвест» является стопроцентным собственником «Росбанка» и ряда страховых компаний. Кроме того, он контролирует 37% крупнейшей горно-металлургической компании «Норильский никель» (чья выручка только за первую половину 2023 года превысила 6,7 млрд долларов). «Интеррос Инвесту» принадлежит также престижный горнолыжный курорт «Роза Хутор» и многопрофильный туристический кластер «Три вулкана» на Камчатке.

Еще один актив, в котором «Интеррос Инвест» имеет долю 37%, – «Быстринский ГОК», сам прошел редомициляцию в соответствии со специальным распоряжением президента от 13 августа 2023 года. До этого горнодобывающий комбинат (медь, золото, разведка благородных металлов) контролировала принадлежащая тем же российским акционерам кипрская компания.

В конце прошлого года было объявлено о планах крупнейшего российского маркетплейса Ozon сменить юрисдикцию с Кипра на Россию. Финансовый директор Ozon Игорь Герасимов объяснил происходящее стремлением холдинговой структуры быть «как можно ближе» к операционным юрлицам в России. В 2023 году на маркетплейсе было продано товаров на 1,7 трлн рублей, а операционный денежный поток превысил 80 млрд рублей.

Акционеры United Medical Group, холдинговой компании «Европейского медицинского центра» (EMC), одобрили перенос регистрации компании с Кипра на остров Октябрьский Калининградской области. В сеть ЕМС входят шесть многопрофильных медицинских центров, перинатальный и педиатрический комплекс, реабилитационный и гериатрический центры. Выручка компании в первом полугодии 2023 года составила 139,2 млн евро. Аналогичное решение приняла и группа компаний MD Medical, управляющая сетью клиник «Мать и дитя».

Решение «переехать» в Россию приняли 15 декабря 2023 года и акционеры девелоперского холдинга Etalon Group. Выручка компании по итогам 2023 года составила 88,8 млрд рублей.

Кроме того, уже объявлено, что в Россию переезжает и головная компания АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) – Transmashholding Limited. «Трансмашхолдинг» – один из флагманов российского машиностроения, занимающийся созданием и конструированием поездов, вагонов, двигателей и множества других транспортных высокотехнологичных изделий. В структуру «Трансмашхолдинга» входят более полутора десятков предприятий. Выручка ТМХ в первом полугодии 2023 года составила 160,3 млрд рублей. Завершение процедуры переезда ожидается этой весной.

По словам полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, одна только регистрация компаний на острове Русский на начало 2024 года обеспечила возврат в Россию активов на 5 трлн рублей. За прошлый год в САР на Дальнем Востоке и Балтике было зарегистрировано около 200 компаний, принадлежащих российским бизнесменам, говорит министр экономического развития Максим Решетников. В полном соответствии со словами российского лидера, сказанными в недавнем послании Федеральному собранию: «Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регион, в развитие компаний, в подготовку кадров. Самая надежная защита активов, капиталов российского бизнеса – наша сильная, суверенная страна».