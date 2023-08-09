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    9 августа 2023, 16:50

    Россия вернула себе фондовый рынок

    Правда и победа

    Частные инвесторы стали важными игроками на отечественных финансовых площадках

    Россия вернула себе фондовый рынок

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Российский фондовый рынок ставит рекорды, и речь идет не только о котировках компаний. Число частных инвесторов на Московской бирже впервые с февраля 2022 года превысило трехмиллионный порог. Есть еще целый ряд признаков того, что российская экономика успешно приспособилась к существованию в отрыве от финансовых рынков коллективного Запада.

    Санкции, введенные против России после начала событий на Украине, были направлены в первую очередь против финансового сектора экономики. По замыслу их инициаторов, дестабилизировав финансовый сектор, санкции должны были поставить на грань разрушения всю российскую экономику.

    Но Россия не Америка. И российский реальный сектор оказался не столь зависим от банковской системы и финансового рынка. Банковский сектор удалось стабилизировать и не допустить массового коллапса банков. Хотя в целом российским финансовым рынкам потребовалось для адаптации больше времени, чем предприятиям реального сектора.

    Как это было до СВО

    До начала СВО крупные российские компании занимали деньги на международных рынках (неважно, шла ли речь о банковском кредите или о размещении корпоративных облигаций). А частные российские инвесторы с удовольствием вкладывали свои средства в иностранные ценные бумаги.

    Глобальный финансовый рынок, подпитываемый долларовой эмиссией, рос и предоставлял богатые возможности для частных инвестиций. А для корпоративных эмитентов доступ к глобальному рынку означал возможность привлечения заемных средств по более низкой ставке.

    Российский финансовый рынок в этих условиях опирался в первую очередь на средства иностранных инвесторов. Акциями российских компаний торговали в основном иностранцы, которые могли одномоментно оперировать значительно большими объемами денег, чем инвесторы внутренние. Фактически российский фондовый рынок России не принадлежал.

    Американские махинации 

    В этих условиях быстрый и мирный «развод» представлялся невозможным. А санкции против россиян привели к блокированию в иностранной инфраструктуре средств российских инвесторов на сумму 5,7 трлн рублей (81,5 млрд долларов). Кроме того, за рубежом были арестованы активы крупных российских компаний на гораздо большую сумму.

    В американской логике, все это должно было привести к краху и финансовый, и реальный сектор российской экономики. Должно было, но не привело.

    Госзаказы и государственные инвестиции подтолкнули рост производства. В 2022 году этот рост в значительной степени скомпенсировал тот ущерб, который нанесли российской экономике западные санкции и обрыв привычных цепочек поставок.

    Недавно Всемирный банк опубликовал свои расчеты ВВП стран по паритету покупательной способности по итогам 2022 года. И выяснилось, что Россия под санкциями поднялась с шестого на пятое место в рейтинге, обогнав Германию и не так уж много уступив Японии. Если сравнить данные Всемирного банка по России за 2021 и 2022 годы, получится, что ВВП России под санкциями увеличился с 4,785 до 5,327 трлн долларов. Что означает рост на 11,3% за год.

    Это несколько странные цифры, если учесть, что Росстат в апреле этого года опубликовал свои данные, зафиксировавшие в 2022 году спад российской экономики. По данным Росстата, российский ВВП в 2022 году составил 153,4 трлн рублей и сократился по сравнению с 2021 годом на 2,1%.

    Разумное объяснение этому расхождению – влияние не отражаемой в официальной статистике инфляции в США. И речь идет не только о возможности прямого манипулирования данными в интересах правительства.

    В американской экономике большой удельный вес занимают финансовые услуги и высокотехнологичное производство. И здесь есть один важный момент. Прогресс, например, процессоров делает сравнение инфляции в их производстве задачей нетривиальной. Если новое поколение процессоров (для простоты) в два раза более производительное, а стоимость компьютера в долларах осталась прежней – с точки зрения оценки инфляции налицо снижение цен на 50%. И это еще без учета того, что процессоры предыдущего поколения, как уже устаревающие, продаются со скидкой, еще больше увеличивая эффект якобы «снижения цен».

    Точно учесть влияние таких факторов сложно. Надо вникать в тонкости ценообразования во многих отраслях, где используются процессоры и другие быстропрогрессирующие компоненты. Но этот эффект снижает общие показатели инфляции, компенсируя рост цен в других секторах американской экономики.

    А этот рост налицо. Так, пик цен на бензин в США был достигнут в июле 2022-го, а к концу 2022 года цены вернулись к показателям января 2021 года, но средневзвешенные за год цены на моторное топливо были в 2022 году на 35% выше, чем в 2021 году. Итоговое значение инфляции в США за 2022 год составило 6,5%, хотя есть сильное подозрение, что в реальности – без вышеописанных статистических фокусов – оно было бы гораздо выше.


    Рекорды частников

    Так или иначе, но российская экономика чувствует себя увереннее экономик многих стран коллективного Запада. И это уже начинает влиять на поведение российских инвесторов.

    По данным Московской биржи, активность частных инвесторов в июле впервые с февраля 2022 года превысила трехмиллионный порог. В июле 2023 года сделки на Московской бирже совершали 3,06 млн человек. При этом 31 июля в течение дня сделки заключали 1,34 млн частных инвесторов при среднедневной активности частных инвесторов в 2022 году 625 тыс. человек.

    Всего число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 26,39 млн (+433 тыс. человек за июль). А количество принадлежащих им брокерских счетов достигло 44,9 млн (+910 тыс. счетов за июль).

    Конечно, увеличение количества инвесторов – физических лиц на Московской бирже продиктовано разными факторами. Это и сложности инвестирования на зарубежных рынках в условиях санкций. Причем никто не дает гарантий, что санкции не будут ужесточаться.

    Кроме того, западные финансовые рынки чувствуют себя не лучшим образом. Основные индексы американского фондового рынка (DowJones, NASDAQ Composite, NYSE Composite и S&P500) так до сих пор не достигли своих максимумов ноября 2021 года.

    Но теперь российский фондовый рынок развивается исходя из своей внутренней логики. Он больше не зависит от изменения квот на те или иные развивающиеся рынки для крупных фондов, которые в прошлом вызывали отток-приток капитала, сильно влияющий на падение или рост котировок.

    Сейчас российский фондовый рынок зависит исключительно от политики российских финансовых властей и результатов деятельности самих российских компаний. А кроме того, на ситуацию на бирже большее влияние начинают оказывать и настроения рядовых инвесторов. В июле доля физлиц в объеме торгов акциями составила 78,9%, в объеме торгов облигациями – 35,4%, на спот-рынке валюты – 17,7%, на срочном рынке – 68,2%. Таким образом, россияне фактически вернули России отечественный фондовый рынок.

    Пока деньги российских инвесторов еще не могут стать драйвером экономического роста. Крупным компаниям приходится ориентироваться на государственные инвестиции и банковское кредитование. Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в июле составил всего 76,9 млрд рублей, на рынке акций – 9,2 млрд рублей. Это немного относительно потребностей предприятий. Но это органический рост для самого фондового рынка и возможность для российских инвесторов преумножать свои средства внутри и на благо собственной страны.

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