Россию ждет новая волна приватизации

От новой приватизации требуют «не разбазаривать государственное добро за бесценок»

Россия созрела к новой масштабной приватизации госактивов. Такое мнение поддержали и финансовые власти, и главные банки страны. Однако к проведению приватизации предъявляются самые жесткие условия, чтобы не повторить ситуацию с залоговыми аукционами 1994 года. Зачем нужно продавать госимущество и что может пойти с молотка?

Тема приватизации госимущества вызвала дискуссию на ПМЭФ. Впрочем, жаркого спора не случилось: многие чиновники поддерживают эту идею.

Первым еще в апреле ее выдвинул глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, приватизация и увеличение госдолга могут стать источниками денег, которые необходимы на строительство новой модели российской экономики. Он считает, что российский бизнес уже накопил инвестиционный потенциал, деньги в стране на покупку активов есть.

В мае идею поддержал заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, большая приватизация в России должна состояться, но для этого необходимо создать рынок. «Была программная статья президента – председателя правления ВТБ Андрея Костина, где он предложил вернуться к этому вопросу. На самом деле, никто не против. Проблема в том, что нам сначала надо исполнить ряд поручений президента по формированию внутреннего инвестора», – говорил Моисеев.

В четверг на ПМЭФ идею приватизации поддержала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, в стране есть активы, которые можно приватизировать без ущерба стратегическим интересам. В свою очередь помощник президента Максим Орешкин согласился, что нужна не масштабная приватизация, а выход из «неэффективно используемых государством активов с пользой и выгодой для государства».

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже оказался не против запуска новой волны большой приватизации, но выдвинул ряд условий. По его словам, механизм приватизации хорошо работает в большинстве отраслей, но главное в таком случае – «это не разбазаривать государственное добро за бесценок».

Во-вторых, приватизация должна повышать эффективность и прибыльность предприятий, создавать новые рабочие места и приносить пользу государству, говорит Песков.

В-третьих, «надо понять, кому продавать». «Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 1994 года. Это залоговые аукционы, по-моему, так называлось. Но этого никто не хочет, естественно», – говорил Моисеев.

С помощью залоговых аукционов в 90-х годах было продано 12 госпредприятий под банковские кредиты по заниженным ценам. Именно тогда были проданы государственные акции ЮКОСа в частные руки. Выручить тогда за госимущество удалось совсем немного – 900 млн долларов. Для дефицитного бюджета и разрываемой инфляцией экономики этого было недостаточно, а цены на нефть тогда были мизерные. Поэтому в 1996 году Россия вынуждена была залезть в серьезную долговую кабалу к МВФ. Нам были выделены рекордные по тем временам деньги взаймы на 10,1 млрд долларов. К счастью, Россию спасли ее природные богатства, рост цен на нефть и доходов от экспорта, благодаря чему ей удалось рекордно быстро расплатиться с долгами и избавиться от зависимости от Запада.

Сейчас ситуация серьезно отличается от той эпохи, поэтому эксперты сомневаются, что стоит бояться повторения истории с приватизацией 1990-х годов. Тем более сами же власти предупреждают об этом.

«Негативный опыт государства в использовании ваучеров и залоговых аукционов не позволит повторить прошлых ошибок в применении инструментария демпинга и процедур банкротства. Именно эти характеристики прошлой приватизации сформировали четкое негативное отношение к ней, для чего, безусловно, имеются все основания», – считает Марина Анохина, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Плеханова.

«Чтобы не допустить повторения 1994 года, крайне важна сама процедура приватизации: я считаю, нужно разработать надежный и прозрачный механизм ее проведения», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Пока не ясно, что планируется приватизировать, поэтому говорить о том, сколько будет выручено и какой эффект получит экономика, сложно. Однако ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова называет несколько компаний, приватизацию которых инвесторы наверняка ждут.

«Российский рынок акций давно ждет выход на фондовый рынок миноритарного пакета акций РЖД. Также инвесторами были бы тепло встречены выход на биржу акций Росспиртпрома и Алмазювелирэкспорта. А настоящей «вишенкой на торте» могло бы стать появление на бирже обыкновенных акций Транснефти,

так как эта компания, у которой на фондовом рынке представлены пока только привилегированные акции, зарекомендовала себя как открытая для инвесторов госкомпания, способная и желающая выплачивать высокие дивиденды», – говорит Мильчакова.

По ее словам, на Мосбирже быстро растет количество инвесторов-физлиц, и оно достигло уже 26 млн человек, а это 16% от населения России. «Для частных инвесторов очень важны перспективные и высоконадежные инвестиционные идеи. Поэтому приватизация крупных предприятий с государственным капиталом, при сохранении, разумеется, контроля государства над ними, была бы очень востребована инвесторами», – считает Мильчакова.

Зачем России вообще продавать госактивы? Во-первых, у государства действительно много активов. Во-вторых, не все они приносят прибыль. «Некоторые госкомпании работают в убыток или почти не приносят прибыли. Если впустить туда частный капитал и отдать в управление коммерческим структурам, это вдохнет новые возможности в такие компании. Определенно, это ускорит приток инвестиций», – говорит Деев.

В-третьих, приватизация может стать неплохим дополнительным источником доходов бюджета, который испытывает сложности из-за санкций.

Нефтегазовые доходы России логичным образом сократились. Впрочем, «ничего критичного» с доходами бюджета не происходит, сказал глава Минфина Антон Силуанов. Ведомство, по его словам, рассчитывает войти в план по доходам федерального бюджета в этом году. Сделать это планируется за счет дополнительных налогов для бизнеса, в частности НДПИ на нефть. «С точки зрения налогообложения экономической ренты в этом году договорились с бизнесом, что бизнес поможет с точки зрения своего вклада в общую ситуацию, приняли налог на сверхдоходы в правительстве», – говорит Силуанов.

Так что спешить сломя голову с приватизацией и проводить ее прямо сейчас нет необходимости. «Пока все заявления сформулированы достаточно неопределенно, из чего можно предположить, что тема находится лишь в начале обсуждения, и приватизация пока рассматривается в точечном, а не широком режиме», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

По ее словам, приватизация может не только пополнить бюджет, но и увеличить долю частного бизнеса в экономике и повысить конкуренцию.

Другое дело, что государство вряд ли будет расставаться с контролем в стратегических активах с учетом смещения фокуса внимания на безопасность, полагает Беленькая. Тот же глава СКР Бастрыкин высказался, наоборот, за национализацию основных отраслей экономики ради экономической безопасности в условиях войны.