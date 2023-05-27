В США начали готовиться к экономическому коллапсу

Неподъемный госдолг США приблизил страну в угрозе дефолта в июне –впервые с 1979 года – от конгресса требуют в очередной раз поднять потолок, в случае чего, прогнозу Белого дома, фондовый рынок рухнет на 45%.

Так, в случае дефолта, подсчитали советники действующей администрации, ВВП упадет на 6,1%, а 8,3 млн человек потеряют работу. По мнению некоторых аналитиков, цифры завысили, чтобы подтолкнуть стороны к переговорам, передает РИА «Новости».

Как отметили в Совете экономических консультантов Белого дома, дефолт обернется обвалом американского фондового рынка на 45%. Это приведет к глубокой рецессии, сравнимой с 2008 годом.

Как заметил управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев, ряд опережающих индикаторов указывает на замедление экономики и сохранение этой тенденции в обозримой перспективе.

«Сокращение мировой торговли и массовые проблемы у региональных американских банков сделают кредиты для малого и среднего бизнеса менее доступными. В то же время все еще высокая инфляция удержит ФРС от смягчения монетарной политики. Негативную динамику покажут акции всех секторов экономики», – сказал он.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предполагает наиболее мрачный сценарий, в котором инфляция взлетит, а доллар рухнет.

«Крупнейшие держатели облигаций США, такие как Китай, Япония и Великобритания, станут распродавать их по бросовым ценам. Весь мир побежит из долларовых активов. Скорее всего, в золото», – говорит она.

Кроме того, по прогнозу аналитика, обвалятся фьючерсы на сырье, в том числе на нефть. У Китая возникнут проблемы, спрос на российские энергоресурсы упадет, рубль тоже не удержится.

Все же Мильчакова отметила, что вероятность такого сценария все же мала – аналитики дают не более 0,5%.

Отмечается, что агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта в иностранной валюте AAA в список наблюдения Rating Watch с негативным прогнозом.

Американский долг сейчас – 120% ВВП. В 2024 году, по прогнозу МВФ, будет 125%, в 2025 – 129%, в 2028 – 136%. Причинами обозначены снижение налогов, военные расходы, рецессия, пандемия, даже экономическая политика действующего президента США Джо Байдена.

По данным SWIFT, в международных расчетах в январе на доллар приходилось 40,12%. А в резервах, по оценкам МВФ, –58,36 – минимум за 27 лет.

В данный момент в Вашингтоне рассматривают различные варианты преодоления кризиса, даже экзотические.

Как отмечается в докладе Росконгресса «Жизнь взаймы: перспектива дефолта США», в стране всерьез обсуждают идею решения проблемы потолка госдолга за счет выпуска монеты номиналом один триллион долларов. Предполагается, что от «печатного станка» перейдут к «чеканному».