Tекст: Алексей Дегтярев

Военные действия на Украине «достигли решающего и отчаянного момента», поставки американских вооружений не позволят ВСУ превзойти российскую армию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

ВС России все равно превзойдут украинские силы по численности «два к одному или даже три к одному», также средства противовоздушной обороны у Украины в дефиците.

ВСУ не хватает живой силы, поскольку она не торопится призывать новые войска, это значит, что пройдут месяцы перед мобилизацией и обучением военнослужащих.

До конца 2024 года Украина может потерять еще больше территории, даже если ее оборону не сломают.

Напомним, российский министр обороны Сергей Шойгу указывал, что украинская армия с начала специальной военной операции потеряла почти 500 тыс. военнослужащих.