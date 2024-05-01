Ожидается, что Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров. Однако его не получится покрыть механически за счет трудовой миграции и ввоза низкоквалифицированной рабочей силы.7 комментариев
Bloomberg: Конфликт на Украине переходит в решающую стадию
Для киевского режима наступает критический момент, предстоящие месяцы для него станут «довольно мрачными», утверждает Bloomberg.
Военные действия на Украине «достигли решающего и отчаянного момента», поставки американских вооружений не позволят ВСУ превзойти российскую армию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
ВС России все равно превзойдут украинские силы по численности «два к одному или даже три к одному», также средства противовоздушной обороны у Украины в дефиците.
ВСУ не хватает живой силы, поскольку она не торопится призывать новые войска, это значит, что пройдут месяцы перед мобилизацией и обучением военнослужащих.
До конца 2024 года Украина может потерять еще больше территории, даже если ее оборону не сломают.
Напомним, российский министр обороны Сергей Шойгу указывал, что украинская армия с начала специальной военной операции потеряла почти 500 тыс. военнослужащих.