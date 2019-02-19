Новую Америку Трамп построит на наши деньги

Взгляд
25 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:53  |  vz.ru
Разделы

Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Европа закрывает глаза на дела молдавского олигарха

"Проевропейский" Плахотнюк контролирует абсолютно все аспекты политической жизни МолдавииФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
В России возбудили очередное уголовное дело против самого влиятельного человека Молдавии – олигарха Владимира Плахотнюка. В Кишиневе заговорили о «гибридной войне» и пообещали пожаловаться в Евросоюз. Но в самом ЕС, точнее в Германии, как раз сейчас идут следственные действия, связанные с «молдавской» схемой.  Подробности...
Перейти а раздел…

Министр обороны СССР пролил свет на первые дни Великой Отечественной

На первый год войны пришлось более половины всех человеческих потерьФото: Scherl/Global Look Press
В Центральном архиве Минобороны обнаружены дневники маршала СССР Родиона Малиновского, в которых он назвал главную причину поражений СССР в первые месяцы Великой Отечественной – неграмотность высшего командного состава. Что изменят эти ценнейшие сведения в нашем восприятии ВОВ? И можно ли им доверять? Подробности...
Перейти а раздел…

Неожиданный успех Мадуро усилил ожидание интервенции

«Проверка на дорогах» переросла в мини-войнуФото: Zuma\ТАСС
Попытка прорыва «гуманитарного конвоя» оппозиции в Венесуэлу получила (неожиданно для многих) успешный отпор. Президент Николас Мадуро объявил о провале госпереворота. После этого лидер оппозиции Хуан Гуайдо недвусмысленно призвал иностранные государства к силовому вмешательству. Стоит ли ждать превращения борьбы «сил демократии» и их кураторов с «режимом Мадуро» в вооруженный конфликт с участием интервентов? Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Новую Америку Трамп построит на наши деньги

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
С нашей стороны было бы глупостью не понимать, чего нам стоит вся эта заокеанская ярмарка обещаний – 2020. Американцы уже давно определились с тем, откуда брать деньги на свое развитие. А мы? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Все мужчины – потенциальные насильники и каннибалы

Антон Крылов, журналист
Утверждать, что «все мужчины – насильники» в популярном международном женском журнале, оказывается, можно. Более того. Можно даже после того, как выяснилось, что информационный повод – это фальшивка, фейк-ньюс. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Россия должна быть единой не только в пространстве, но и во времени

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Разве празднуя 23 февраля, мы тем самым не отказываемся символически от наследия воинов Киевской Руси? От войн Владимира Мономаха, Ивана Грозного? От Суворова, Кутузова, Румянцева, Скобелева, Ушакова, Брусилова? Разве не перечеркиваем вслед за большевиками тысячелетнюю линию русской истории? Подробности...
Обсуждение: 73 комментария
    Перейти а раздел…

    Политические аксиомы Путина

    Обсуждение: 9 комментариев

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 34 комментария

    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

      Перейти а раздел…

      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
      Подробности...

      Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
      Подробности...

      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Что для вас 23 февраля?
        • День защитника Отечества

        • День Советской армии

        • День мужчин

        • Просто выходной

        Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление?
        • Да

        • Нет

        Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?
        • Илье Беру

        • Александру Друзю

        • Не верю обоим

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт заявил о тяжелейшем поражении пророссийских сил на выборах в Молдавии
          На выборах в Молдавии лидируют сторонники дружбы с РоссиейФедосеева-Шукшина госпитализирована с инфарктомСтало известно, почему едва не сорвался запуск «Союза» с египетским спутникомЛавров емко охарактеризовал излюбленный стиль переговоров США
          Maruv пожаловалась на украинские требования к участнику «Евровидения»Колумбийских дипломатов заставили покинуть Венесуэлу пешкомПервый президент Украины пожаловался на маленькую пенсиюПриморской «Звезде» заказали 37 газовозов и ледоколов
          Назван срок появления в России электронных водительских правСвященника раскритиковали за запрет женщинам раздеваться перед врачами-мужчинамиПоявилось фото модернизированного Т-80 с улучшенной защитойПредставлен самый дорогой «гнущийся» смартфон

          Главная тема


          Министр обороны СССР пролил свет на первые дни Великой Отечественной

          «в его худшие времена»


          Участницы дуэта Anna Maria сравнили «европейскую» Украину с СССР

          Голливудская актриса


          Памела Андерсон попросила Владимира Путина о помощи

          мода и стиль


          Американский актер явился на «Оскар» в пышном платье

          Видео

          ВМФ России


          Российский «полуфрегат» должен превзойти легендарный американский эсминец

          конфликт на украине


          Прилепин рассказал про «кошмарные» потери ополченцев в Донбассе

          достояние республики


          Куда уходит добытое в России золото

          «Время было страшное»


          Командир ополчения раскрыл неизвестные события «крымской весны»

          «он мой кумир»


          Российского спортсмена наказали за перчатки с именем Путина

          День Советской Армии


          Екатерина Ракитина: Непримиримая битва за праздники

          Бизнес-кошмар


          Антон Любич: Химеры прошлого пора оставить

          Постель для террориста


          Игорь Мальцев: На позицию девушки провожали ИГИЛ

          на ваш взгляд


          Что для вас 23 февраля?


          Дмитрий Дробницкий

          Новую Америку Трамп построит на наши деньги

          Дмитрий Дробницкий
          политолог, американист
          		 25 февраля 2019, 09:20

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Новая президентская гонка в США постепенно набирает обороты. Из республиканцев пока никто не решился оспорить выдвижение на второй срок действующего президента Трампа, а вот в праймериз Демократической партии примет рекордное число политиков.

          В основном они принадлежат к молодому поколению демократов, которым по разным причинам не удалось себя показать в 2016-м. Но есть и проверенные ветераны. О своем вступлении в гонку заявил Берни Сандерс, который «зажег» на предыдущих праймериз. Желает побороться за высший государственный пост и Элизабет Уоррен, которую левое крыло партии буквально умоляло в 2016-м составить конкуренцию Клинтон.

          И снова, как и три года назад, все ждут решения Джо Байдена. Некоторые политики и эксперты, как и в прошлый раз, считают, что Байдену просто необходимо принять участие в гонке. Но есть и противоположная точка зрения – что ему не стоит участвовать в выборах. Мол, старый седой белый джентльмен только распугает электорат Демпартии. Да и на язык он бывает несдержан. Причем настолько, что Трамп «отдыхает».

          Но главное, конечно, не в остром языке Джо. Его выдвижение помешает и левым активистам, которым не терпится выступить на всеобщих выборах со своей повесткой, и партийному руководству, которое судорожно пытается найти «свежего» умеренного кандидата, который бы левых до выборов не допустил. Наконец, бывшему второму лицу США практически нечего предложить избирателям – кроме, разве что, «возвращения к нормальности» после четырех лет правления Дональда.

          Между тем у остальных кандидатов планов громадье. Точнее, они готовы давать самые смелые обещания американцам. Несомненными лидерами в данном «виде спорта» являются социалисты из Демпартии. Но не стоит забывать, что и действующий президент многое обещал и продолжает обещать.

          Фото: Doug Mills/Reuters

          Нет, он многое сделал для экономики страны. ВВП продолжает уверенно расти, реиндустриализация идет полным ходом, безработица минимальна. Некоторые компании даже испытывают дефицит кадров… Но растет и госдолг США. Кто-то скажет, что из-за военных расходов. Но, как мы увидим ниже, это не так. Хотя торговый дисбаланс с Китаем, Японией и ЕС немного сократился, все равно потребительский бум последних двух лет в основном оплачивается за счет торгового дефицита. А значит, в конечном итоге за счет внешнего долга.

          Но это еще не все. Взять хотя бы проект строительства стены на границе с Мексикой. По сравнению с объектами так называемой зеленой энергетики, которые щедро субсидировал Обама, этот проект относительно недорог. Трамп даже обещал, что Мексика заплатит за стену. И это обещание нельзя назвать пустым.

          Сокращение притока нелегальных мигрантов и наркотиков на территорию США сэкономит для Вашингтона немалые деньги. А с наркобаронами и нищими латиноамериканцами придется разбираться правительству Мексики за счет собственного бюджета. Мехико очень хорошо почувствовал это, когда на границе был остановлен многотысячный караван из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. То есть в балансовом изводе Мексика уже платит за укрепление южной границы Соединенных Штатов. И заплатит еще больше.

          Но пока что приграничные заградительные сооружения финансируются из бюджета США. Говоря точнее – из заемных средств. Из денег тех стран, которые хранят свои резервы в американских ценных бумагах.

          Здесь стоит сделать важное уточнение. Часто можно услышать, что госдолг заокеанской державы не так страшен, как его рисуют. Мол, основная его часть – это внутренние заимствования, так что беспокоиться не о чем. Действительно, часть дефицита бюджета США финансируется через внутренние займы. Система чуть сложнее, чем с советскими облигациями и российскими ГКО, но суть та же. Но и вклад внешних заимодателей весьма весом. Без них покрыть дефицит бюджета Вашингтону было бы нечем.

          Дальше – больше. Не все долларовые резервы России, Китая, Германии и других стран вложены в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов. Есть и просто счета (частных и госкомпаний, правительств и т.д.). И это тоже вложения в американский долг, потому что Федеральная резервная система, выражаясь по-бухгалтерски, против этого пассива «выращивает» актив в виде эмиссии «зеленых», которыми финансируется постоянно растущий дефицит. Таков один из приводных механизмов заокеанского «печатного станка» (точнее было бы сказать – алгоритмов майна на серверах ФРС).

          Нельзя сказать, что для США эта система обходится дешево. Обслуживание госдолга (грубо говоря, выплата процентов по нему) является сегодня самой быстрорастущей статьей американского бюджета. В 2018 финансовом году на нее было потрачено более 360 млрд долларов, лишь вдвое меньше, чем рекордные трамповские оборонные расходы.

          Но затраты военного ведомства серьезно уступают американской «социалке». По отзывам европейских экспертов, эта «социалка» никуда не годится ни по качеству, ни по охвату граждан. Тем не менее госрасходы на социальное страхование, здравоохранение, федеральные пенсии и прочее как минимум втрое превосходят затраты на оборонку. В прошедшем году на них было потрачено 62% бюджетных средств. В общем, если завтра США вообще откажутся от вооруженных сил, их долг продолжит расти. Чуть медленнее, но расти. Это поражающее своей безнаказанностью расточительство. И весь мир продолжает за него платить, успокаивая себя тем, что это «резервы».

          Нельзя сказать, что финансирование американского госдолга совсем бесполезно. Китай за счет «стерилизации» значительной части экспортной выручки сделал юань конвертируемым, «подсадил» на него весь Азиатско-тихоокеанский регион, а на свою платежную систему UnionPay – весь мир. Ну а России «американская кубышка» дважды очень помогла – сначала в 2009–2010, затем в 2014–2015 гг.

          Но в том-то и проблема со всеми «кубышками» – российскими, китайскими, германскими, японскими и т.д. Из них можно забрать только часть денег. И чтобы это сделать, надо продолжать давать Америке в долг.

          Так что идея Трампа со стеной на границе, может быть, и хороша. И даже относительно финансово эффективна. Вот только инвестируют в нее пока не мексиканцы, а страны, хранящие свои деньги в госдолге США. У Трампа есть и другой замечательный проект – обновления инфраструктуры страны. В него предполагается вложить ни много ни мало от одного до двух триллионов долларов. Бюджетных средств – не менее триллиона.

          Идея замечательная. Инфраструктурные проекты, как правило, окупаются. Не сразу, но окупаются. И дают мощный импульс развитию страны. Если Трамп договорится с Конгрессом, то дети нынешних граждан США будут жить совсем в другой стране. Стране, построенной на деньги граждан других стран. В том числе и нашей.

          Но Дональд Трамп со всеми его идеями, которые многим в США и мире кажутся маниловщиной, никак не может соперничать с новыми американскими левыми в размахе планов по использованию заемных средств.

          Многие кандидаты в президенты от Демпартии поддержали идею так называемой Зеленой новой сделки по полному отказу сначала Соединенными Штатами, а затем и всем человечеством от ископаемого углеводородного топлива. Никто даже пока не посчитал, во сколько это обойдется. Но совершенно точно дороже пары сотен мексиканских стен вкупе с парой пилотируемых полетов на Марс… после чего, правда, выяснится, что энергии на всех не хватит.

          Сегодня почти все демократы готовы включить пункт о всеобщем медицинском страховании (так называемое здравоохранение для всех), финансируемом государством, в программу партии. Не то чтобы общедоступное здравоохранение было плохой идеей. Как раз напротив! Но в США – с запросами их врачей и алчностью страховых и фармкомпаний – это выльется в сотни миллиардов долларов в год. Возможно даже, без особого эффекта.

          Но некоторые предложения особенно «креативны». Многие кандидаты-демократы поддержали идею выплаты компенсаций (их даже назвали «репарациями») чернокожим американцам за – цитирую – «века рабства и унижения». Сложно сказать, как будет оцениваться сумма морального ущерба, подлежащая выплате потомкам рабов. Но вот алгоритм оценки унижения уже предложен. Насколько с момента отмены рабства белые зарабатывали больше, чем черные, посчитать можно. Эту разницу следует помножить на число детей, внуков и правнуков, а также скорректировать на инфляцию. И всю эту сумму выплатить тем, кто докажет, что он «истинный черный».

          Если бы это было шуткой или «ложью правой пропаганды»! Так ведь нет! Об этом пишут солидные издания. Под репарациями «подписались» уже четыре участника демократических праймериз. Остальных продолжают бомбардировать этим «моральным вопросом». Вряд ли, конечно, левые добьются принятия подобной программы, но в том, что позитивная дискриминация небелых американцев будет многократно усилена (даже по сравнению с временами Обамы) в случае победы демократов в 2020-м, сомневаться не приходится.

          Полная реализация политики «репараций» будет стоить десятки триллионов долларов. Усиление позитивной дискриминации – единицы. Но триллионов. Догадайтесь, откуда возьмутся эти деньги?

          У американских левых есть еще множество «свежих» идей. Впрочем, как и у правых. У последних, правда, идеи подешевле – новое оружие, снижение налогов для среднего класса, космическая экспансия. Но все это тоже планируется претворить в жизнь не только за счет американского налогоплательщика. Судя по динамике роста госдолга США, в основном не за его счет. А за чужой. В том числе за наш.

          Американский леволиберальный экономист Пол Кругман в своей недавней колонке на страницах The New York Times довольно откровенно написал, что попросту глупо не инвестировать в инфраструктуру и не расширять «социалку» за счет госдолга, когда Америке одалживают деньги под столь низкий процент безо всякой гарантии их полного возврата.

          С нашей же стороны было бы глупостью не понимать, чего нам стоит вся эта заокеанская ярмарка обещаний – 2020. Американцы уже давно определились с тем, откуда брать деньги на свое развитие. А мы?


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Все мужчины – потенциальные насильники и каннибалы

          Антон Крылов, журналист
          Утверждать, что «все мужчины – насильники» в популярном международном женском журнале, оказывается, можно. Более того. Можно даже после того, как выяснилось, что информационный повод – это фальшивка, фейк-ньюс. Подробности...
          Обсуждение: 38 комментариев

          Россия должна быть единой не только в пространстве, но и во времени

          Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
          Разве празднуя 23 февраля, мы тем самым не отказываемся символически от наследия воинов Киевской Руси? От войн Владимира Мономаха, Ивана Грозного? От Суворова, Кутузова, Румянцева, Скобелева, Ушакова, Брусилова? Разве не перечеркиваем вслед за большевиками тысячелетнюю линию русской истории? Подробности...
          Обсуждение: 73 комментария

          Защита отечества – это не носки в форме танка

          Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
          По поводу 23 Февраля. Абсурдно отмечать это как «мужской праздник», потому что это праздник защитников отечества. Кто не защищал – к тому не применимо. Но мне не нравится затея «Давайте в этот день насуем мужчинам в панамку». Подробности...
          Обсуждение: 107 комментариев

          Как можно любить «совок»?

          Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
          Просветленные и особо интеллектуальные читатели продолжают возмущаться: как можно любить хотя бы что-то в «гнусном заплесневелом совке»? Человеку свойственно любить страну и время, где он прожил свое детство и молодость. Подробности...
          Обсуждение: 102 комментария

          Отношение к украинскому монстру пора менять

          Евгений Крутиков, военный эксперт
          Многие до сих пор считают Украину не враждебным государством, а «братской» страной, искренне жалея украинцев. Эту ситуацию пора менять, иначе наше положение может стать еще хуже. Подробности...
          Обсуждение: 126 комментариев

          Строить отношения с Россией можно только на основе уважения

          Леонид Тибилов, экс-президент Республики Южная Осетия - Государства Алании
          Оборонная мощь России для многих стран, в том числе и нашей Республики Южная Осетия – Государство Алания, поддерживающих дружеские отношения с Россией, служит гарантией мирного сосуществования и защиты суверенитета. Подробности...

          Непримиримая битва за праздники

          Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
          Считать 23 февраля «днем всех мужчин» или только тех, кто служил? Нужен Отечеству день его защитника? Какое отношение армия нынешней России имеет к РККА образца 1918 года под руководством грозного Наркомвоенмора Льва Троцкого? Подробности...
          Обсуждение: 114 комментариев

          На позицию девушки провожали ИГИЛ

          Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
          Рядовые немцы обалдели от того, что им пытаются привезти настоящих бойцов джихада с целью «справедливости». И вальяжно начинают объяснять, что эти люди после суда над ними будут прекрасными работниками и гражданами ФРГ. Подробности...
          Обсуждение: 42 комментария

          Тоска по Сталину как современный культ карго

          Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
          Тоска по времени, когда у нас было будущее, сильно недооценена как фактор политических симпатий. Любовь к Сталину, массовый аргентинский перонизм и даже трамповское «Make America great again» – общемировая тенденция. «Again» как когда? Подробности...
          Обсуждение: 65 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............