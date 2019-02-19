Новую Америку Трамп построит на наши деньги

Новая президентская гонка в США постепенно набирает обороты. Из республиканцев пока никто не решился оспорить выдвижение на второй срок действующего президента Трампа, а вот в праймериз Демократической партии примет рекордное число политиков.

В основном они принадлежат к молодому поколению демократов, которым по разным причинам не удалось себя показать в 2016-м. Но есть и проверенные ветераны. О своем вступлении в гонку заявил Берни Сандерс, который «зажег» на предыдущих праймериз. Желает побороться за высший государственный пост и Элизабет Уоррен, которую левое крыло партии буквально умоляло в 2016-м составить конкуренцию Клинтон.

И снова, как и три года назад, все ждут решения Джо Байдена. Некоторые политики и эксперты, как и в прошлый раз, считают, что Байдену просто необходимо принять участие в гонке. Но есть и противоположная точка зрения – что ему не стоит участвовать в выборах. Мол, старый седой белый джентльмен только распугает электорат Демпартии. Да и на язык он бывает несдержан. Причем настолько, что Трамп «отдыхает».

Но главное, конечно, не в остром языке Джо. Его выдвижение помешает и левым активистам, которым не терпится выступить на всеобщих выборах со своей повесткой, и партийному руководству, которое судорожно пытается найти «свежего» умеренного кандидата, который бы левых до выборов не допустил. Наконец, бывшему второму лицу США практически нечего предложить избирателям – кроме, разве что, «возвращения к нормальности» после четырех лет правления Дональда.

Между тем у остальных кандидатов планов громадье. Точнее, они готовы давать самые смелые обещания американцам. Несомненными лидерами в данном «виде спорта» являются социалисты из Демпартии. Но не стоит забывать, что и действующий президент многое обещал и продолжает обещать.

Нет, он многое сделал для экономики страны. ВВП продолжает уверенно расти, реиндустриализация идет полным ходом, безработица минимальна. Некоторые компании даже испытывают дефицит кадров… Но растет и госдолг США. Кто-то скажет, что из-за военных расходов. Но, как мы увидим ниже, это не так. Хотя торговый дисбаланс с Китаем, Японией и ЕС немного сократился, все равно потребительский бум последних двух лет в основном оплачивается за счет торгового дефицита. А значит, в конечном итоге за счет внешнего долга.

Но это еще не все. Взять хотя бы проект строительства стены на границе с Мексикой. По сравнению с объектами так называемой зеленой энергетики, которые щедро субсидировал Обама, этот проект относительно недорог. Трамп даже обещал, что Мексика заплатит за стену. И это обещание нельзя назвать пустым.

Сокращение притока нелегальных мигрантов и наркотиков на территорию США сэкономит для Вашингтона немалые деньги. А с наркобаронами и нищими латиноамериканцами придется разбираться правительству Мексики за счет собственного бюджета. Мехико очень хорошо почувствовал это, когда на границе был остановлен многотысячный караван из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. То есть в балансовом изводе Мексика уже платит за укрепление южной границы Соединенных Штатов. И заплатит еще больше.

Но пока что приграничные заградительные сооружения финансируются из бюджета США. Говоря точнее – из заемных средств. Из денег тех стран, которые хранят свои резервы в американских ценных бумагах.

Здесь стоит сделать важное уточнение. Часто можно услышать, что госдолг заокеанской державы не так страшен, как его рисуют. Мол, основная его часть – это внутренние заимствования, так что беспокоиться не о чем. Действительно, часть дефицита бюджета США финансируется через внутренние займы. Система чуть сложнее, чем с советскими облигациями и российскими ГКО, но суть та же. Но и вклад внешних заимодателей весьма весом. Без них покрыть дефицит бюджета Вашингтону было бы нечем.

Дальше – больше. Не все долларовые резервы России, Китая, Германии и других стран вложены в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов. Есть и просто счета (частных и госкомпаний, правительств и т.д.). И это тоже вложения в американский долг, потому что Федеральная резервная система, выражаясь по-бухгалтерски, против этого пассива «выращивает» актив в виде эмиссии «зеленых», которыми финансируется постоянно растущий дефицит. Таков один из приводных механизмов заокеанского «печатного станка» (точнее было бы сказать – алгоритмов майна на серверах ФРС).

Нельзя сказать, что для США эта система обходится дешево. Обслуживание госдолга (грубо говоря, выплата процентов по нему) является сегодня самой быстрорастущей статьей американского бюджета. В 2018 финансовом году на нее было потрачено более 360 млрд долларов, лишь вдвое меньше, чем рекордные трамповские оборонные расходы.

Но затраты военного ведомства серьезно уступают американской «социалке». По отзывам европейских экспертов, эта «социалка» никуда не годится ни по качеству, ни по охвату граждан. Тем не менее госрасходы на социальное страхование, здравоохранение, федеральные пенсии и прочее как минимум втрое превосходят затраты на оборонку. В прошедшем году на них было потрачено 62% бюджетных средств. В общем, если завтра США вообще откажутся от вооруженных сил, их долг продолжит расти. Чуть медленнее, но расти. Это поражающее своей безнаказанностью расточительство. И весь мир продолжает за него платить, успокаивая себя тем, что это «резервы».

Нельзя сказать, что финансирование американского госдолга совсем бесполезно. Китай за счет «стерилизации» значительной части экспортной выручки сделал юань конвертируемым, «подсадил» на него весь Азиатско-тихоокеанский регион, а на свою платежную систему UnionPay – весь мир. Ну а России «американская кубышка» дважды очень помогла – сначала в 2009–2010, затем в 2014–2015 гг.

Но в том-то и проблема со всеми «кубышками» – российскими, китайскими, германскими, японскими и т.д. Из них можно забрать только часть денег. И чтобы это сделать, надо продолжать давать Америке в долг.

Так что идея Трампа со стеной на границе, может быть, и хороша. И даже относительно финансово эффективна. Вот только инвестируют в нее пока не мексиканцы, а страны, хранящие свои деньги в госдолге США. У Трампа есть и другой замечательный проект – обновления инфраструктуры страны. В него предполагается вложить ни много ни мало от одного до двух триллионов долларов. Бюджетных средств – не менее триллиона.

На эту тему

Идея замечательная. Инфраструктурные проекты, как правило, окупаются. Не сразу, но окупаются. И дают мощный импульс развитию страны. Если Трамп договорится с Конгрессом, то дети нынешних граждан США будут жить совсем в другой стране. Стране, построенной на деньги граждан других стран. В том числе и нашей.

Но Дональд Трамп со всеми его идеями, которые многим в США и мире кажутся маниловщиной, никак не может соперничать с новыми американскими левыми в размахе планов по использованию заемных средств.

Многие кандидаты в президенты от Демпартии поддержали идею так называемой Зеленой новой сделки по полному отказу сначала Соединенными Штатами, а затем и всем человечеством от ископаемого углеводородного топлива. Никто даже пока не посчитал, во сколько это обойдется. Но совершенно точно дороже пары сотен мексиканских стен вкупе с парой пилотируемых полетов на Марс… после чего, правда, выяснится, что энергии на всех не хватит.

Сегодня почти все демократы готовы включить пункт о всеобщем медицинском страховании (так называемое здравоохранение для всех), финансируемом государством, в программу партии. Не то чтобы общедоступное здравоохранение было плохой идеей. Как раз напротив! Но в США – с запросами их врачей и алчностью страховых и фармкомпаний – это выльется в сотни миллиардов долларов в год. Возможно даже, без особого эффекта.

Но некоторые предложения особенно «креативны». Многие кандидаты-демократы поддержали идею выплаты компенсаций (их даже назвали «репарациями») чернокожим американцам за – цитирую – «века рабства и унижения». Сложно сказать, как будет оцениваться сумма морального ущерба, подлежащая выплате потомкам рабов. Но вот алгоритм оценки унижения уже предложен. Насколько с момента отмены рабства белые зарабатывали больше, чем черные, посчитать можно. Эту разницу следует помножить на число детей, внуков и правнуков, а также скорректировать на инфляцию. И всю эту сумму выплатить тем, кто докажет, что он «истинный черный».

Если бы это было шуткой или «ложью правой пропаганды»! Так ведь нет! Об этом пишут солидные издания. Под репарациями «подписались» уже четыре участника демократических праймериз. Остальных продолжают бомбардировать этим «моральным вопросом». Вряд ли, конечно, левые добьются принятия подобной программы, но в том, что позитивная дискриминация небелых американцев будет многократно усилена (даже по сравнению с временами Обамы) в случае победы демократов в 2020-м, сомневаться не приходится.

Полная реализация политики «репараций» будет стоить десятки триллионов долларов. Усиление позитивной дискриминации – единицы. Но триллионов. Догадайтесь, откуда возьмутся эти деньги?

У американских левых есть еще множество «свежих» идей. Впрочем, как и у правых. У последних, правда, идеи подешевле – новое оружие, снижение налогов для среднего класса, космическая экспансия. Но все это тоже планируется претворить в жизнь не только за счет американского налогоплательщика. Судя по динамике роста госдолга США, в основном не за его счет. А за чужой. В том числе за наш.

Американский леволиберальный экономист Пол Кругман в своей недавней колонке на страницах The New York Times довольно откровенно написал, что попросту глупо не инвестировать в инфраструктуру и не расширять «социалку» за счет госдолга, когда Америке одалживают деньги под столь низкий процент безо всякой гарантии их полного возврата.

С нашей же стороны было бы глупостью не понимать, чего нам стоит вся эта заокеанская ярмарка обещаний – 2020. Американцы уже давно определились с тем, откуда брать деньги на свое развитие. А мы?