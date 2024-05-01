На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.0 комментариев
Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ сержанта
Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ сержанта Бандака
Подразделение ВС России под командованием старшины Владимира Бандака в зоне СВО раскрыло засаду украинских неонацистов и уничтожило эту диверсионно-разведывательную группу, выйдя из столкновения без потерь, сообщило Минобороны.
Бандак засек ДРГ из пяти человек, продвигаясь по заданному маршруту, бойцы ВСУ готовили засаду на пути следования колонны российской бронетехники, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Старшина решил воспользоваться преимуществом внезапного нападения и вступил в бой, четверо украинских военнослужащих были уничтожены, один попал в плен.
Действия Бандака позволили не допустить потерь среди российских военных и уничтожить украинскую ДРГ.